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Запад повторяет Крымскую войну: Николай Стариков о предсказуемости США

19:29. 8 декабря 2018 Просмотров - 244 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: tsargrad.tv
Политик и общественный деятель Николай Стариков сравнил действия НАТО в отношении России с временами Крымской войны. По его словам, логика Запада в этом ключе предсказуема. Тогда британские корабли пытались осадить нашу страну по всем морским границам, сейчас те же методы используют силы Североатлантического альянса.

Силы НАТО действуют по принципу, используемому английским флотом во времена Крымской войн. Об этом в эфире программы «Место встречи» на НТВ заявил политик и общественный деятель Николай Стариков.

Он сравнил намерение военных сил НАТО пройти в Черное море с действиями английских моряков, которые во времена Крымской войны атаковали территорию нашей страны со всех морских границ.

«Владычица морей атаковала российскую территорию везде, где Россию омывали воды морей. Сейчас они оказывают давление на нас точно так же: Черное море, Дальний Восток - везде, где есть возможность. И они повторяются, их политика в этом смысле очень предсказуема», — заметил он.

По данным CNN, Пентагон готовится направить военный флот в Черное море, чтобы ответить на инцидент в Керченском проливе. Присоединятся ли Европа и Турция к военному давлению США на Россию?

Для доступа в Черное море ВМС США нужно разрешение на проход через проливы Босфор и Дарданеллы. Пентагон уже попросил Госдепартамент проинформировать Турцию о планах войти в Черное море, рассказали источники CNN в американской администрации.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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