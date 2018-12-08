Запад: катастрофа неадекватности

Figaro ругается, что «в Мали исламисты считались противниками французских интересов, но в Сирии рассматривались как союзники против Башара Асада».

В современной Франции это считается верхом адекватности, потому что никогда не напрягавшиеся, и всегда покупавшие свои дипломы «дистанционно» западные лидеры… не знают ни географической, ни политической, ни конфессиональной карты мира!

В качестве примера Figaro приводит случай, когда Путин прервал выступление по поводу поставок свинины в Индонезию. Президент объяснил, что речь идет о преимущественно мусульманской стране, где ислам исповедуют 87 процентов населения, поставлять свинину туда нельзя.

Одно из старейших и авторитетнейших изданий Франции, Figaro приписало Владимиру Путину «великолепное образование». «Великолепным образованием» сегодня на Западе, некогда колыбели университетской премудрости считается… знание географии! С придыхающей завистью французский рупор пишет, что Путин знает политическую карту мира, знает, в какой стране какая религия распространена. Как быть с тем, что вообще-то, по стандартам 80-х годов, это обязан был знать любой школьник?!

„Во Франции в современной программе по математике в школе даются три формулы сокращённого умножения: разность квадратов, а также квадрат суммы и разности двух чисел. Но ещё 15 лет назад в программу входили и формулы куба суммы и разности, и разность и сумма кубов двух чисел. Это ещё один штрих, характеризующий общую тенденцию: серьёзное снижение уровня образования на Западе.” Прим. ss69100.



И много ещё ябед доносит до своего статусного читателя (Figaro – мозговой трест Франции, а не дешёвый таблоид для трущоб!).

То, что платное образование – не покупка знаний, а покупка дипломов, известно давно. Но сводить вопиющие факты функциональной неграмотности высшего (!) руководства стран Запада к одной лишь проблеме образования – на наш взгляд, узковато.

Где тот рубеж, на котором простая неграмотность и темнота переходят в слабоумие, в психическую неадекватность? Точно не скажешь, но представляется, что высшие элиты Запада этот рубеж уже пересекли.

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Западная власть представляет из себя жутковатый гибрид миллиардерской наследственности и выборной, «демократической» безответственности правителей. С одной стороны, власть (деньги = власть) переходит от отца к сыну автоматически, без экзаменов и каких-либо цензов на профпригодность.

Родившийся в семье миллиардера идиот становится миллиардером, несмотря на идиотизм. Его оформляют, как лошадь ленточками, разными дипломами, лауреатствами, покупными достижениями и фиктивными рекордами, чтобы лучше смотрелся. В итоге этот идиот умудряется закончить несколько университетов, не побывав ни в одном из них, и «всё такое прочее».

Но если монархия возлагает на правящую династию, кроме абсолютных прав ещё и несмываемую ответственность за всё в стране, то западная масонерия (групповое самодержавие) избавлена от такой ответственности. Она манипулирует наследниками, околпачивая деградирующую публику. Выдвигает одного лорда, задвигая другого, потом наоборот.



В итоге формируется немыслимая для монархии система коллективной безответственности, когда правитель-временщик, марионетка масонерии, за одно уже не отвечает, а за другое ещё не отвечает.

Если он пришёл вчера, то какой с него спрос? Он должен в курс дел войти! А когда спрос и счёт к нему уже появляется – года через 4 его меняют на ему подобного, и ситуация «новенький ни в чём не виноват» повторяется…

У масонерии, как у системы группового самодержавия, много сильных сторон. Групповой самодержец бессмертен, он уравновешен несколькими индивидами (оттого делает меньше резких движений и более сбалансирован), у него больше глаз, ушей, рук и т.п. Этим объясняется, почему на определённом этапе масонерная форма правления победила иные формы правления.

Однако проблема в том, что в искусственном мире правящей много поколений подряд масонерии нарастает теоретическая, да и просто житейская неадекватность.



Избавленные и от человеческих проблем, и от какой-либо ответственности наследники богатейших семейств начинают жить в мире своих грёз и галлюцинаций, который они и считают реальным миром. И даже порой агрессивно навязывают взамен объективной реальности, требуя считать истиной не то, что есть, а то, что они скажут.

И если раньше мы имели дело с подтянутой советской угрозой масонерией, то теперь мы имеем дело с масонерией, совсем распустившейся и окончательно свихнувшейся. Факторов, хоть как-то дисциплинирующих эту власть – в мире не осталось. Она привыкла жить по принципу «любой каприз за наши деньги».

Существует определённый Рубикон между простой ленью избалованных кронпринцев, не желающих учить скучные уроки – и психопатиями, смешивающими до неразличимости внутренние бредовые видения и физическую реальность.

Когда мироправители не видят проблемы в том, чтобы спутать Иран с Ираком, Австрию с Австралией, материковый кусок собственной территории с островом – мы понимаем, как мало значит для них реальный мир, насколько въелась в них привычка создавать реальность, а не изучать её.

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Прочное школьное образование Путина (кстати, стандартно-советское) именуется в Париже теперь «великолепным образованием», будто бы Путин кубические корни чисел в уме извлекает, а не просто знает, где остров, а где полуостров на карте. Аналитики Запада завидуют нам в тех вопросах, которые мы сами и не подумали бы считать поводом для зависти!

Он, видите ли, знает, кем населена Индонезия – да это же не озарение свыше, а простая обязанность грамотного человека! В России никто не даст мне ордена, если я на бумажке столбиком произведу умножение двух чисел… А в Париже, видимо, уже дадут…

Масонерная система – вполне вписывается в ряды существовавших в истории систем. Кратко говоря, это кастовый строй, но только ещё не оформленный формальным, гласным законом. При кастовом строе люди не становятся кем-то личными усилиями, а сразу рождаются кем-то определённым.



Например, если у тебя нет денег, то у тебя не будет университетского диплома. А если есть, и много, то он у тебя в любом случае будет. И не один. Поскольку всё будущее человека расписано уже на стадии колыбели – какого-то смысла стараться – нет ни у кого.



Ни у бедных, которым «лишние» знания лишь добавят нравственных страданий безысходности своего ничтожества. Ни у богатых, для которых высшее образование куплено заранее и не предполагает стадии собственно-образования…

Незавершённая масонерия (времён советской угрозы, например) – содержит в себе исключение из кастовых правил. В ней действуют, хоть и ограниченно, некоторые чрезвычайные социальные лифты, необходимые для того, чтобы система совсем не заклёкла. И не стала в таком состоянии лёгкой добычей СССР…

Но когда масонерия приобретает завершённый облик – то все чрезвычайные исключения из её правил ликвидируются. Начинается кастовая оргия, полностью исключающая личность человека, целиком зацикленная на клане его принадлежности.

Приведу такой пример: с точки зрения политического очковтирательства было бы полезно, чтобы оппозиция занимала около 40% в парламенте. Так создаётся иллюзия выбора, которой, конечно же, нет, но которая искусно имитируется. Но когда масонерия окончательно сложилась, как самодержавие заговора группы персон – политическая целесообразность сменяется кадровой.



Поскольку парламентские мандаты сулят деньги и карьеру, статус и престиж – правящие кланы не хотят упускать их на сторону даже в самом скромном размере.

Забивая безмозглой трухой своих племянников и любовниц весь парламент, они разрушают иллюзию демократии, но им на это плевать: порадеть родному человечку важнее.

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В итоге всей вакханалии наследственно-безответственной власти появляются такие президенты, как Буши, Клинтоны, Трампы, Макроны, Ющенки, Порошенки – строение мозга которых представляет немалый интерес и для психиатров и для исследователей приматов.

Трагедия в том, что пульт управления сложнейшим механизмом, созданным умом и гением уже умерших предков, оказывается в руках, по сути, обезьяноподобных существ.



Они нажимают на кнопки и добиваются колоссальных результатов, не понимая ни пульта, ни механизма, ни связи пульта с механизмом, ни целей создания всей этой непопулярной механики.

Это как если бы игривый младенец оказался за рычагами башенного крана: ему забава, игра, а в воздухе вращается гигантская стрела, заваливающая здания, тяжелейший подвешенный к стреле груз грозит сорваться прямо на людную площадь…

Приведу ещё один пример. Для того, чтобы использовать динамитные шашки – инженеров долго и строго учат. Не потому, что взорвать динамитную шашку трудно, наоборот, это очень легко, были бы шнур да спички!



А потому, что динамитная шашка должна быть взорвана в специально подготовленном для неё месте, со всеми условиями и предосторожностями. Иначе взрыв динамита будет частью созидательных горных работ, а катастрофой, несчастным случаем.

А тут – в мировом масштабе! – в руках придурков оказываются не только динамитные шашки, но и все инженеры при этих шашках. И придурки начали просто озоровать – «отправлять американский флот к берегам Белоруссии» (так делала незабвенная Псаки), применять к Австралии меры, предназначенные для Австрии, и т.п.

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Не только современная Украина является творением придурков, геополитическим хулиганством долларовых хозяев планеты! Технологии расчеловечивания и деинтеллектуализации, отрабатываемые на Украине дают нам представление о страшном будущем человечества в руках этих зверолюдей.

И речь идёт не только о продуманном злодействе, а больше – о комичном с виду, трагическим по сути непонимании причинно-следственных связей, о неспособности использовать даром и случайно доставшееся сверхмогущество в каких-то рациональных рамках. Повсеместно джиннов выпускают из бутылок, не задумываясь, кто и как будет их загонять обратно.

Мировой либерализм весь свёлся к самопотаканию и игре дурных амбиций правящих глобалистов, его «реформы» лишены как логического основания, так и доказуемых результатов. И действия, и утверждения – базируются на каких-то невнятных капризах сумасшедших, они изначально безосновательны и перспективно-непредсказуемы.

Мировая власть не в состоянии объяснить ни на одном языке мира внятно и членораздельно – что она делает, зачем и почему? Какова мотивация этих безумных действий, и каких результатов мировая власть от них ждёт? Чего, кроме апокалипсиса, может дать одновременное и упорное разрушение как материально-производственной, так и духовно-культурной основы человечества?

Даже если смотреть с узкой точки зрения выборного процесса и демократии – чем поможет электоральному циклу появление человека нищего, безграмотного и безумного, но при этом растленного до уровня содомита и кровожадного до уровня Джека Потрошителя? Если ваша цель демократия, то какая логика подсказала вам такие методы её достижения? А если не демократия – то скажите, какая? Ну ведь человек, который патологически не понимает, чего он хочет – сумасшедший!

Придурки забавляются, с пульта создавая и разрушая государства, поджигая или замораживая целые континенты. И, конечно, они не в состоянии понять, что всеобщий хаос на маленькой и уязвимой планете уже стучится в их собственные двери, огонь грозит перекинутся с чужих домов на их собственный!

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Люди, в масонерной среде выросшие совершенно неграмотными и с целым букетом психических отклонений, лучшее, что могли бы сделать со сложными системами – не трогать их. Раз нам это непонятно, то мы не будем тыкать неизвестные нам кнопки…

Но они ведь, Трампы и Макроны, не считают, что им что-то непонятно! Они искренне убеждены, что им понятно всё, и что они знают обо всём на свете, а потому они со смелостью жуткой занимаются гиперактивными «преобразованиями», внося в жизнь миллиардов людей окончательный разлад и разруху.

Они надели спецовку «начальника инженеров» – при этом понятия не имея, где и как нужно закладывать динамит, на сколько хватает его взрывной волны и зачем вообще его взрывают при горных работах. И доставшийся им по наследству динамит они рвут где попало, как попало, очень обижаясь, когда рядовые инженеры пытаются их как-то направить, хоть что-то им объяснить.

Так называет некая обобщённая «Украина» – земля ужаса, на которой энергичность психов заменяет и смыслы и анализ результатов их деятельности. А у энергичных психов полностью утрачены навыки критического мышления, навыки сопоставления результата и замыслов. Им некогда думать, им нужно скакать и паясничать, гримасничать.

Согласно новомодным теориям для успеха нужен вовсе не ум, а «позитивный настрой», а у кого его больше, чем у параноиков?

Таких, как кровавые и одержимые бесом украинские активисты, с глазами, вывернутыми вовнутрь, способными видеть только собственные галлюцинации, и ничего в окружающем мире!

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Породив Украину, Запад показал, какое будущее он готовит всему человечеству.

- Это жуткая фантасмагория мира, управляемого психически больными людьми, это возврат к «радениям» самого первобытного шаманизма (физическое и психическое увечье считалось в первобытной среде не бедой, а достоинством шамана), со всей бешеной звериной энергетикой его камланий.



- Этот мир вместо последовательно-поступательного и корректирующего движения к намеченной цели движется рывками, зигзагами, иррациональными поворотами, необъяснимо и внезапно включает какую-нибудь дурь, и столь же внезапно, без объяснения причин, её выключает.



- Это мир массовых психозов, массовой истерии, которая целиком сводится к внутреннему беснованию и никак не соотносится с объективной реальностью. Это состояние сознания, в котором желаемое полностью выдавило действительное и возможное, но при этом деградировало до животного.



- Это уже не кризис адекватности. Это настоящая катастрофа неадекватности, из предположения становящаяся фактом.

Если люди стали управлять планетой(!), не различая Австрии от Австралии, а острова от континента – то каким, скажите, положа руку на сердце, может быть качество такой «управленческой деятельности»?

А. Леонидов