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Трамп устроил Макрону «пожар» за евроармию: Николай Стариков оценил массовые протесты во Франции

17:47. 8 декабря 2018 Просмотров - 153 Один комментарий Опубликовал:

Источник: politros.com
США ставят на место попытавшуюся выйти за зону самостоятельности Францию. Так прокомментировал общественный деятель, политолог, писатель Николай Стариков массовые протесты во Франции в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам политолога, во Франции идет классическая цветная революция, за которой стоят Соединенные Штаты Америки. Поводом стало заявление Макрона о том, что он создаст свою объединенную европейскую армию.

«Макрон, которого Трамп принимал как родного сына, пылинки сдувал, за руку водил, вдруг взбрыкнул и начал в октябре говорить крамольные вещи. Он сказал, что нужно создавать евроармию. Евроармия – это выход Европы из-под контроля США», – отметил Стариков.

Политолог добавляет, что подорожание на несколько центов бензина стало незначительным поводом для такой масштабной акции протеста.

Кроме того, по словам эксперта, наблюдая подробное освещение этих погромов по российскому телевидению, создается впечатление, что кто-то у нас рекламирует погромы, чтобы донести до нашего зрителя, что русский народ слишком терпелив и молчалив. «Мол, вот смотрите, во Франции чуть-чуть подорожал бензин, погромили немного и подорожание отменили».

Стариков обращает внимание на то, что для таких масштабных акций всегда нужны лидеры. Кроме того, эксперт  напоминает об отличительной черте всех цветных революций – это технологии. В данном случае желтые жилеты, в которых «нарядили» участников протеста.

«США ставят на место попытавшуюся выйти за зону самостоятельности Францию. Здесь не только нараставшие непонятно откуда демонстрации. Обратите внимание, что обычно для таких протестов нужны лидеры.  Не может быть таких масштабных протестов без лидеров. Представьте, что у Макрона начинает «дома» разгораться пожар, где все начинают одевать эти желтые жилеточки», – отмечает эксперт.

Стариков говорит ещё об одном политическом сигнале, который получил Макрон в Аргентине, прилетев на саммит G20.

«В политике не бывает случайностей. Макрон прилетает на встречу 20 стран мира и его забывают встретить. Ну, замотались. Он спускается с трапа и его встречает кто? Мужик в таком же жилете. Это знак, который отправили Макрону, что «если Макрон будешь дальше говорить про евроармию, тебя просто не будет», – констатировал политолог.

Автор: Марина Гончарова

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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