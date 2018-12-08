Трамп поддержал “Желтые жилеты”

Агент Дональд открыто поддержал противников Макрона, призывающих к свержению действующей власти.Причем он прямо связал происходящее не только с экономической политикой правительства Франции, но и с фантазиями Макрона на тему самостоятельной европейской армии.Сюзерен напомнил вассалу о его реальном месте.На фоне этого во Франции продолжились митинги (не только в Париже, изрядно пошумели в Тулузе), беспорядки и столкновения с полицией. Число задержанных перевалило за 1000. Несколько десятков человек пострадали.Предпосылок к окончанию протестов по-прежнему не просматривается.

Источник: colonelcassad.livejournal.com