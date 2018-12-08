Трамп поддержал “Желтые жилеты”
19:39. 8 декабря 2018 Просмотров - 171 Один комментарий Опубликовал: brahman
Агент Дональд открыто поддержал противников Макрона, призывающих к свержению действующей власти.
Причем он прямо связал происходящее не только с экономической политикой правительства Франции, но и с фантазиями Макрона на тему самостоятельной европейской армии.
Парижское соглашение не очень хорошо сказывается на самом Париже. Беспорядки и протесты по всей Франции. Люди не хотят выплачивать огромные суммы денег, существенная часть из которых — странам третьего мира (в которых едва ли есть действующие правительства) только потому, что это, может быть, позволит защитить окружающую среду. Они скандируют: „Нам нужен Трамп!“ Люблю Францию.
Идея европейских вооруженных сил не слишком удалась во время Первой или Второй мировой войны.
Но США были для вас и всегда будут. Все, что мы просим, это чтобы вы заплатили свою долю в НАТО. Германия платит 1%, в то время как США платят 4,3% от гораздо большего ВВП — чтобы защитить Европу. Справедливость! (с) Дональд Трамп
Сюзерен напомнил вассалу о его реальном месте.
На фоне этого во Франции продолжились митинги (не только в Париже, изрядно пошумели в Тулузе), беспорядки и столкновения с полицией. Число задержанных перевалило за 1000. Несколько десятков человек пострадали.
Предпосылок к окончанию протестов по-прежнему не просматривается.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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,,,З Д Р А В С Т В У Й Т Е,,,
Н…да…
Французская Т.Н. “демократия” и Т.П.”гнилой-базар”…
во всей её красе,во всём Полит-”великолепии”…
Довела,НЫНЕ правящая во Франции ПОЛИТ-верхушка
Францию ДО…Обоснованных,Законных Протестов -
Против эТОЙ французской ДЕМОНократической политики!
* Люди во Франции НЕ хотят ТОЙ политики,которая НЫНЕ
Там,во Франции – имеет место быть!
* ДОЛОЙ – Макрон!Слышно Там со ВСЕХ сторон!
ДОЛОЙ,нынешний правящий французский – полит-РЕЖИМ!
Вот УЖЕ и в…СОСЕДНИХ странах – ИХ Поддержали!
Получается,что люди НЕ довольны ПОЛИТИКОЙ в ЕС…
Получается,что ИМЕННО политика ЕС – Разрушает ЕС…
* А Какая Была Европа!
Культурная Территория(во ВСЕХ странах!)!
КАКОЙ Уровень Жизни,КАКАЯ социалка…
А ныне – ВСЯ ЕС – это Уже,как “СВАЛКА”…
Европейские ПОЛИТИКИ – Заслуживают Массу Критики!
Европейской “демократией” ЧТО называется…
А то – КАК ныне – Франция РАЗРУШАЕТСЯ…
* А ведь ИМЕННО политика Брюсселя – ЕС довела!
Политика Брюсселя – Демократию в ЕС Нарушила!
ЕС начал РАЗВАЛИВАТЬся ИЗ-ЗА политики Брюсселя!
ВОНяют на ВСЮ Европу – ТАМошние,Полит-”ТРУСЕЛЯ”…
* ДОЛОЙ Евро-ДЕМОНократию – ДОЛОЙ!
И именно ЭТО ныне Звучит – над Французской страной!
ИЗ-ЗА политики ЕС – во “ЧТО сам ЕС превращается?!
НЕТ – Демократией Такая политика(ЕС)-НЕ является!!!
Права Та Страна,которая от ЕС – Защищается…!
- – - – -
ВСЕ,кто Поддерживают НАЗРЕВШИЕ,Политические Изменения,
как во Франции,так и в Европе в целом – Правы!
В нынешней ЕС – Нужно Менять Политик(ов)у!!!
* ЕС – Перестать слушать КОЕ-какИХ…КУРАТОРОВ…
- – - – -
Ничего ни к кому личного,
так – мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
* Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения!- Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 09-12-18.