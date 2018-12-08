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Трамп поддержал “Желтые жилеты”

19:39. 8 декабря 2018 Просмотров - 171 Один комментарий Опубликовал:


Агент Дональд открыто поддержал противников Макрона, призывающих к свержению действующей власти.
Причем он прямо связал происходящее не только с экономической политикой правительства Франции, но и с фантазиями Макрона на тему самостоятельной европейской армии.

Парижское соглашение не очень хорошо сказывается на самом Париже. Беспорядки и протесты по всей Франции. Люди не хотят выплачивать огромные суммы денег, существенная часть из которых — странам третьего мира (в которых едва ли есть действующие правительства) только потому, что это, может быть, позволит защитить окружающую среду. Они скандируют: „Нам нужен Трамп!“ Люблю Францию.



Идея европейских вооруженных сил не слишком удалась во время Первой или Второй мировой войны.
Но США были для вас и всегда будут. Все, что мы просим, это чтобы вы заплатили свою долю в НАТО. Германия платит 1%, в то время как США платят 4,3% от гораздо большего ВВП — чтобы защитить Европу. Справедливость! (с) Дональд Трамп


Сюзерен напомнил вассалу о его реальном месте.
На фоне этого во Франции продолжились митинги (не только в Париже, изрядно пошумели в Тулузе), беспорядки и столкновения с полицией. Число задержанных перевалило за 1000. Несколько десятков человек пострадали.
Предпосылок к окончанию протестов по-прежнему не просматривается.







































































































































































































































Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: макрон, Митинги, протесты, США, Трамп, Франция, юмор
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Один комментарий»

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    Valeriy Bondarik 9 декабря 2018 в 11:28 Ссылка Пометить
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    ,,,З Д Р А В С Т В У Й Т Е,,,

    Н…да…
    Французская Т.Н. “демократия” и Т.П.”гнилой-базар”…
    во всей её красе,во всём Полит-”великолепии”…
    Довела,НЫНЕ правящая во Франции ПОЛИТ-верхушка
    Францию ДО…Обоснованных,Законных Протестов -
    Против эТОЙ французской ДЕМОНократической политики!

    * Люди во Франции НЕ хотят ТОЙ политики,которая НЫНЕ
    Там,во Франции – имеет место быть!

    * ДОЛОЙ – Макрон!Слышно Там со ВСЕХ сторон!
    ДОЛОЙ,нынешний правящий французский – полит-РЕЖИМ!
    Вот УЖЕ и в…СОСЕДНИХ странах – ИХ Поддержали!
    Получается,что люди НЕ довольны ПОЛИТИКОЙ в ЕС…
    Получается,что ИМЕННО политика ЕС – Разрушает ЕС…

    * А Какая Была Европа!
    Культурная Территория(во ВСЕХ странах!)!
    КАКОЙ Уровень Жизни,КАКАЯ социалка…
    А ныне – ВСЯ ЕС – это Уже,как “СВАЛКА”…
    Европейские ПОЛИТИКИ – Заслуживают Массу Критики!
    Европейской “демократией” ЧТО называется…
    А то – КАК ныне – Франция РАЗРУШАЕТСЯ…

    * А ведь ИМЕННО политика Брюсселя – ЕС довела!
    Политика Брюсселя – Демократию в ЕС Нарушила!
    ЕС начал РАЗВАЛИВАТЬся ИЗ-ЗА политики Брюсселя!
    ВОНяют на ВСЮ Европу – ТАМошние,Полит-”ТРУСЕЛЯ”…

    * ДОЛОЙ Евро-ДЕМОНократию – ДОЛОЙ!
    И именно ЭТО ныне Звучит – над Французской страной!
    ИЗ-ЗА политики ЕС – во “ЧТО сам ЕС превращается?!
    НЕТ – Демократией Такая политика(ЕС)-НЕ является!!!
    Права Та Страна,которая от ЕС – Защищается…!
    - – - – -
    ВСЕ,кто Поддерживают НАЗРЕВШИЕ,Политические Изменения,
    как во Франции,так и в Европе в целом – Правы!
    В нынешней ЕС – Нужно Менять Политик(ов)у!!!
    * ЕС – Перестать слушать КОЕ-какИХ…КУРАТОРОВ…
    - – - – -
    Ничего ни к кому личного,
    так – мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
    * Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения!- Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 09-12-18.

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