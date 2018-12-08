Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 08 декабря 2018

В Министерстве обороны России считают заявления Госдепартамента США об атаке боевиков в Алеппо 24 ноября попыткой обелить действующих в Идлибе террористов.

Об этом информирует пресс-служба оборонного ведомства.

Отмечается, что Минобороны в течение более полугода многократно доводило до мировой общественности факты поставок спецслужбами Запада отравляющих веществ террористам и примкнувшим к ним «Белым каскам».

«Пики этих поставок всякий раз были синхронизированы с огульными заявлениями того же Госдепартамента США и других американских ведомств о готовности нанесения сокрушительного ракетного удара по Сирии в случае якобы очередного применения химоружия сирийским правительством», — сообщили в министерстве.

В ведомстве напомнили Госдепу, что именно власти Сирии после атаки боевиков официально запросили ОЗХО срочно направить миссию в Алеппо.

«Заявление Госдепартамента США — не что иное, как попытка обелить действующих в Идлибе международных террористов, связанных с псевдоспасателями из „Белых касок”, подставившими своей провокацией западных покровителей», — отметили в министерстве.

В Минобороны не исключили, что обвинения Госдепа направлены на отвлечение внимания мировой общественности от преступлений авиации США на востоке Сирии, в результате которых ежедневно гибнут десятки мирных жителей.

Отмечается, что у России есть неопровержимые доказательства того, что боевики в Алеппо применили боеприпасы с отравляющими веществами.

Как ранее сообщала «Русская Весна», в Госдепе заявили, что в Алеппо произошла не химическая атака со стороны боевиков, а инцидент с применением слезоточивого газа, к которому якобы причастны военные России.

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