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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 08 декабря 2018

08:23. 8 декабря 2018 Просмотров - 317 Один комментарий Опубликовал:

Авиабаза Хмеймим. 19.11.2018



Спутниковые фотографии авиабазы Хмеймим сделанные 19 ноября 2018 года.
На базе отмечаются:

Су-24 – 8 штук
Су-34 – 6 штук
Су-35 – 4 штуки





Ниже, фото сделанные 20 ноября.







Судя по тому, что на осенних снимках Су-34 то 4, то 6 штук, можно заключить, что часть фотографий делается в периоды, когда пара машин находится на патрулировании.

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Группы правительственных сил Сирии патрулируют линию

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В Минобороны ответили на обвинение Госдепа в «химатаке» в Алеппо

В Минобороны ответили на обвинение Госдепа в «химатаке» в Алеппо | Русская весна

В Министерстве обороны России считают заявления Госдепартамента США об атаке боевиков в Алеппо 24 ноября попыткой обелить действующих в Идлибе террористов.

Об этом информирует пресс-служба оборонного ведомства. 

Отмечается, что Минобороны в течение более полугода многократно доводило до мировой общественности факты поставок спецслужбами Запада отравляющих веществ террористам и примкнувшим к ним «Белым каскам».

«Пики этих поставок всякий раз были синхронизированы с огульными заявлениями того же Госдепартамента США и других американских ведомств о готовности нанесения сокрушительного ракетного удара по Сирии в случае якобы очередного применения химоружия сирийским правительством», — сообщили в министерстве.

В ведомстве напомнили Госдепу, что именно власти Сирии после атаки боевиков официально запросили ОЗХО срочно направить миссию в Алеппо.

«Заявление Госдепартамента США — не что иное, как попытка обелить действующих в Идлибе международных террористов, связанных с псевдоспасателями из „Белых касок”, подставившими своей провокацией западных покровителей», — отметили в министерстве.

В Минобороны не исключили, что обвинения Госдепа направлены на отвлечение внимания мировой общественности от преступлений авиации США на востоке Сирии, в результате которых ежедневно гибнут десятки мирных жителей.

Отмечается, что у России есть неопровержимые доказательства того, что боевики в Алеппо применили боеприпасы с отравляющими веществами.

Как ранее сообщала «Русская Весна», в Госдепе заявили, что в Алеппо произошла не химическая атака со стороны боевиков, а инцидент с применением слезоточивого газа, к которому якобы причастны военные России.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

ВАЖНО: США обвинили армию России в «химатаке» Алеппо (+ФОТО, ВИДЕО)

Новость обновляется
ВАЖНО: США обвинили армию России в «химатаке» Алеппо (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Госдепартамент США утверждает, что к инциденту с использованием газа в Алеппо причастны не боевики, а российские и сирийские военные. 

По версии Вашингтона, химической атаки со стороны террористов не было, а имел место инцидент с применением «слезоточивого газа» правительственными силами.

«США располагают информацией о причастности российских и сирийских военнослужащих к инциденту со слезоточивым газом и считают, что обе страны используют его как возможность подорвать доверие к режиму прекращения огня в Идлибе», — говорится в заявлении госдепартамента.

Также в документе США утверждают, что проправительственные силы Сирии, которые якобы контролировали место инцидента, могли «изготовить образцы и загрязнить это место до проведения Организацией по запрещению химического оружия надлежащего расследования».

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«Мы предостерегаем Россию и режим от вмешательства на месте предполагаемой атаки и настоятельно призываем ее обеспечить безопасность беспристрастных независимых инспекторов, с тем, чтобы виновные могли быть привлечены к ответственности», — говорится в заявлении ведомства.

Атака на Алеппо

Минобороны ранее сообщило, что боевики 24 ноября обстреляли жилые районы Алеппо снарядами, содержащими отравляющие вещества. 

В результате атаки 46 человек, в том числе восемь детей, получили химическое поражение. 

В военном ведомстве подчеркнули, что российская сторона не раз обращала внимание на попытки «Белых касок» организовать в демилитаризованной зоне вокруг Идлиба провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения правительственных войск в применении химического оружия против местного населения.

Разведка обнаружила в демилитаризованной зоне сирийской провинции Идлиб огневые средства, из которых боевики наносили эти удары по Алеппо, и российские самолеты нанесли удары по позициям террористов.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация

ВАЖНО: США обвинили армию России в «химатаке» Алеппо (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
ВАЖНО: США обвинили армию России в «химатаке» Алеппо (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
ВАЖНО: США обвинили армию России в «химатаке» Алеппо (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция
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