Пять главных пограничных конфликтов СССР

Спустя год после объявления независимости Финляндии, в марте 1918 года белофинские войска преследуя финских «красных», начали регулярно пересекать границу и выходить в Восточную Карелию.

Огромные территории СССР многим не давали покоя. Даже мирное время постоянно сопровождалось пограничными конфликтами, во время которых страна была в шаге от крупномасштабной войны. Итак, 5 главных пограничных конфликтов СССР.





После разгрома Финляндской социалистической республики 15 мая 1918 года, демократическое правительство Финляндии, воспользовавшись недовольством Карельского населения советской властью, объявило РСФСР войну. В этом же году финские войска захватили Восточную Карелию, а в 1920 – Печенгу.

Война закончилась осенью 1920 года подписанием Тартурского мирного договора. Советской России пришлось пойти на значительные уступки: Финляндия получала Западную Карелию до реки Сестра и Печенгскую область «на вечные времена». В ее составе оставалась Выборгская губерния, включенная когда-то в Финляндскую губернию для удобства управления.

Первая советско-финская война положила начало целой череде конфликтов за северо-западные территории. Следующее изменение границ произошло по итогам советско-финской войны 1939-1940 годов.



Весь Карельский перешеек с городом Выборгом, а также Выборгский залив с островами, западное и северное побережье Ладожского озера отходили к СССР. Печенгская область (Петсамо) оставалась за Финляндией и вернулась в состав СССР лишь в 1944 году.

«Тюленья война»

Сразу после первых конфликтов с Финляндией, в 1920–1924 годах в территориальных водах Советского государства развернулась «Тюленья война» — вторжение сотен норвежских промысловых судов во внутренние воды РСФСР.



Не имея достаточных военно-морских сил для сдерживания Норвегии, Советы отправили ноты протеста и издали распоряжение о конфискации судов и улова у нарушителей.

В ответ Норвегия потребовала изменить морские границы Советской республики. Норвежские суда не только не прекратили промысел в советских водах, но начали выходить в море в таком количестве, что местное население просто не могло выйти в море.



Чтобы защитить свои рыболовецкие суда, в 1923 году Норвегия выслала броненосец, что было отмечено Советами как беспрецендентный случай: вторжение военного судна без объявления войны.

Первая попытка дипломатического урегулирования конфликта была предпринята лишь в 1924 году, когда был подписан договор о норвежской концессии в СССР на ведение зверобойного промысла.



Советская администрация допустила в Белое море лишь 90 норвежских судов, которые вели ловлю согласно выделенным им квотам. Но нарушение границ продолжалось до 1936 года, когда была ликвидирована последняя норвежская концессия.

Конфликт на КВЖД

После Октябрьской революции 1917 года Китайско-Восточная железная дорога стала объектом спора крупнейших мировых держав. 31 мая 1924 года после установление дипломатических отношений с Китаем, была достигнута договоренность, согласно которой КВЖД становилась совместным советско-китайским мероприятием.

Но из-за смены руководства в Манчжурии, влияния белых эмигрантов и упадка доходов с КВЖД, что разоряло китайскую казну, уже с 1928 года начались первые попытки манчжурских властей захватить железной дороги. Весной 1929 года около 2000 советских граждан были арестованы и обезглавлены.

Советская сторона отправляла ноту протеста за нотой, но китайское правительство либо оставляло их без ответа, либо ставило невыполнимые условия для урегулирования конфликта. По словам американского консула в Харбине китайские власти «заставили себя поверить в то, что Советы никогда не перейдут от слов к делу».

Конфликт, который 20 июля 1929 перерос-таки в пограничную войну, завершился рядом сокрушительных поражений манчжурской армии.Хабаровский протокол от 22 декабря восстановил существовавший до столкновения статус дороги.



Однако положение дел вновь изменилось к 1931 году, когда Манчжурия была оккупирована Японией. В 1935 году, после нескольких очередных провокаций на КВЖД, СССР продал ее марионеточному государству, контролирующемуся Японией, Маньчжоу-го.

Халкин-Гол

Военные провокации Японии на КВЖД в 30-х годах были первыми в ряде пограничных столкновений между двумя странами. Сразу после окупации Манчжурии Япония предъявила СССР претензии на территории возле озера Хасан и реки Туманной, однако в начавшемся военном конфликте быстро потерпела поражение.



Тем не менее, не успели утихнуть последние выстрелы в районах спорных территорий, как Япония начала подготовку к новому нападению на СССР.

На первых этапах война у реки Халхин-Гол была как две капли схожа с конфликтом вблизи озера Хасан. Только на этот раз территориальные претензии Япония, точнее подчиненные ей манчжурские власти, предъявили не СССР, а Монголии.



Впрочем, это так или иначе повлекло бы за собой стычки с СССР, поскольку в 1936 году им был подписан пакт о взаимопомощи с Монгольской Народной республикой.Токио требовал от Монголии отодвинуть границу на 25 киллометров и провести ее по реке Халхин-Гол.



Все возражения монгольской стороны были проигнорированы. 11 мая 1939 года японо-маньчжурская кавалерия напала на монгольский пограничный отряд около Номон-Хан-Бурд-Обо и вышла на восточный берег Халхин-гол. Но уже 29 мая советские войска отбросили японцев назад.

Повторное наступление началось 2 июля, японцы оттеснили части советского охранения на юго-западе и с жестокими боями заняли стратегически важную вершину Баин-Цаган.



Положение было критическим. Не дав противнику укрепиться, Жуков бросил в бой 11-ю танковую бригаду, которая вместе с подоспевшей пехотой окружила японцев.



Потерпевшие поражение японские войска бросились бежать через реку, многие утонули. После этого, в течение двух месяцев Моголия была полностью очищена от японских войск.



По мнению исследователей, сокрушительное поражение Японии при Халхин-Голе определило то, что во время Второй мировой войны японцы так и не напали на СССР, даже несмотря на требования Гитлера.

Конфликт на острове Даманский

Пекинский договор России и Китая от 14 ноября 1860 года не разраничивал водное пространство и острова. Граница сложилась исторически по китайскому берегу, что неоднократно оспаривалось самим Китаем.



Остров Даманский расположен ближе к китайской стороне от фарватера реки, а значит Китай, согласно Парижской мирной конференции 1919 года, имел на него полное право.

Китайская сторона начала конфликт совершенно экстравагантной провокацией. За несколько дней до вторжения, около 500 хунвэйбинов на острове Киркинском встали спиной к границе, оголили свои ягодицы и в течение трех часов на морозе демонстрировали их советским пограничникам.



В ответ на это советские солдаты поставили напротив них портрет Мао Цзэдуна, после чего китайская сторона спешно свернула акцию.

Спустя пару дней, 2 марта 1969 года, около 300 вооруженных китайских военнослужащих пересекли советско-китайскую границу и обстреляли пограничный пункт, совершавший регулярный обход острова, считавшийся советским.



Окончательно вытеснить китайцев с острова удалось лишь благодаря применению ракетной установки «Град». В общей сложности в боях за Даманский погибло 58 советских пограничников, 94 были ранены.



Но все эти жертвы впоследствии оказались напрасными, в 1991 году остров Даманский окончательно отошёл к КНР (де-факто он был передан Китаю в конце 1969 г.).

Владимир

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