Провокация в Керченском проливе: Брифинг ФСБ
15:07. 8 декабря 2018 Просмотров - 185 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Брифинг ФСБ по поводу украинской провокации в Керченском проливе.
Рассказали о некоторых, ранее не упоминавшихся подробностях, вроде той, что один из задержанных СБУшников, занимался пытками граждан ДНР в Бердянске.
Важный момент – ФСБ не считает их военнопленными, а рассматривает их как нарушителей государственной границы, которые пытались устроить провокацию связанную с Крымским мостом.
Плюс подробно с картами показывают схему разворачивавшихся событий.
Источник: colonelcassad.livejournal.com