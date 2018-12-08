Провокация в Керченском проливе: Брифинг ФСБ

Брифинг ФСБ по поводу украинской провокации в Керченском проливе.Рассказали о некоторых, ранее не упоминавшихся подробностях, вроде той, что один из задержанных СБУшников, занимался пытками граждан ДНР в Бердянске.Важный момент – ФСБ не считает их военнопленными, а рассматривает их как нарушителей государственной границы, которые пытались устроить провокацию связанную с Крымским мостом.Плюс подробно с картами показывают схему разворачивавшихся событий.

Источник: colonelcassad.livejournal.com