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Провокация в Керченском проливе: Брифинг ФСБ

15:07. 8 декабря 2018 Просмотров - 185 Нет комментариев Опубликовал:


Брифинг ФСБ по поводу украинской провокации в Керченском проливе.
Рассказали о некоторых, ранее не упоминавшихся подробностях, вроде той, что один из задержанных СБУшников, занимался пытками граждан ДНР в Бердянске.
Важный момент – ФСБ не считает их военнопленными, а рассматривает их как нарушителей государственной границы, которые пытались устроить провокацию связанную с Крымским мостом.
Плюс подробно с картами показывают схему разворачивавшихся событий.



Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: азовское море, Видео, вмсу, керченский пролив, крым, Крымский мост, Провокация, сбу, Украина, фсб, черное море
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