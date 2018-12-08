Протесты в Тулузе и Бордо

Последствия продолжающихся протестов в Тулузе и Бордо.Одна из проблем Макрона состоит в том, что в протестах участвуют очень разнородные силы от крайне правых до крайне левых, при этом протестам помогают профсоюзы и косвенно, политические партии недовольные политикой Макрона.Поэтому локализовать их в одном городе (если бы протесты были только в Париже) у правительства не получается. При дальнейшем продолжении протестов в таком духе, отставка правительства в ближайшие недели может оказаться весьма вероятной.Само собой, даже если Макрон сможет усидеть в своем кресле, шансы на переизбрание после произошедшего стремятся к нулю – опполненты же получат отличную возможность спекулировать на движении "Желтых жилетов" и критике правительства, которое довело Францию до такого состояния.И да. Протесты перекинулись и на соседнюю Бельгию. Там за день задержано около 450 человек.

Источник: colonelcassad.livejournal.com