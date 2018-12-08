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Протесты в Тулузе и Бордо

23:43. 8 декабря 2018 Просмотров - 148 Один комментарий Опубликовал:


Последствия продолжающихся протестов в Тулузе и Бордо.
Одна из проблем Макрона состоит в том, что в протестах участвуют очень разнородные силы от крайне правых до крайне левых, при этом протестам помогают профсоюзы и косвенно, политические партии недовольные политикой Макрона.
Поэтому локализовать их в одном городе (если бы протесты были только в Париже) у правительства не получается. При дальнейшем продолжении протестов в таком духе, отставка правительства в ближайшие недели может оказаться весьма вероятной.
Само собой, даже если Макрон сможет усидеть в своем кресле, шансы на переизбрание после произошедшего стремятся к нулю – опполненты же получат отличную возможность спекулировать на движении "Желтых жилетов" и критике правительства, которое довело Францию до такого состояния.





























































































Плюс фактурные фотографии из Бордо.































И да. Протесты перекинулись и на соседнюю Бельгию. Там за день задержано около 450 человек.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: макрон, Митинги, протесты, фотографии, Франция
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