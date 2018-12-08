Новости Украины и Новороссии 08 декабря 2018
- 11:36 ВАЖНО: Брифинг ФСБ по провокации ВМСУ в Керченском проливе — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
- 09:17 Поздравляем, дайте денег! — Порошенко пристаёт к преемнице Меркель.
- 07:30 Армия Украины начала угрожающие действия у границ Белоруссии, где нет войск (ФОТО).
- 06:30 Глава МИД Украины жутко опозорился, пытаясь показать, как страшно далека Россия от Европы (ФОТО).
- 05:30 Осторожно: мошенники крадут деньги под видом «снятия порчи», — преступная схема.
- 03:09 Порошенко и арийцы.
- Вчера 22:36 Поклонники “Мертвой головы”.
- Вчера 22:29 Добрые традиции ДНР: торжественно вручили 10-тысячное свидетельство о рождении в 2018 году.
- Вчера 20:56 «А чаевые будут?» — в Сети высмеяли фото Порошенко с президентом Литвы (ФОТО).
ВАЖНО: Брифинг ФСБ по провокации ВМСУ в Керченском проливе — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
В эти минуты первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ Алексей Вольский и начальник Следственного управления ФСБ РФ Михаил Шишов проводят брифинг в связи с провокацией украинских военных кораблей в Керченском проливе и их последующим задержанием российскими пограничниками.
Смотрите и комментируйте с «Русской Весной».
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Поздравляем, дайте денег! — Порошенко пристаёт к преемнице Меркель
Президент Украины Петро Порошенко поспешил поздравить преемницу Ангелы Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр с избранием на пост главы ХДС.
Напомним, о том что участники съезда Христианско-демократического союза (ХДС) выбрали Крамп-Карренбауэр преемницей Меркель на посту главы партии, вчера сообщала «Русская Весна».
«Сердечно поздравляю Аннегрет Крамп-Карренбауэр с избранием на должность главы Христианско-демократического союза!» — написал Порошенко на своей странице в соцсети.
Но украинский президент не был бы самим собой, если бы за поздравлением не шли просьбы.
«Рассчитываю на личную поддержку госпожи Аннегрет Крамп-Карренбауэр Украины во внедрении евроориентированных реформ и отпоре российской агрессии и восстановлении территориальной целостности нашего государства для укрепления мира и безопасности на европейском континенте», — пристаёт к новой влиятельной фигуре в немецкой политике Порошенко.
Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Ангела Меркель на съезде ХДС, 7 декабря 2018
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Армия Украины начала угрожающие действия у границ Белоруссии, где нет войск (ФОТО)
Вечером 5 декабря, накануне дня вооруженных сил Украины, Петр Порошенко вручал награды солдатам. «Менее чем за пять лет мы построили армию, возможно, одну из самых сильных в Европе…» — отметил он в своей речи.
Порошенко добавил, что ВСУ приближаются к стандартам НАТО, и высоко оценил те военные учения, которым был свидетелем.
При этом он призвал солдат не расслабляться в условиях резкого роста риска наземной широкомасштабной военной агрессии:
«Нам надо и порох сухим держать, и оружие наготове».
Учения, о которых обмолвился глава соседнего государства, длятся уже неделю и организованы на границе с Белоруссией и Россией в регионах, где Украина объявила военное положение.
Причиной для его введения стал инцидент в Керченском проливе в конце ноября, когда Россия обстреляла и задержала три корабля ВМС Украины по обвинению в нарушении границы.
Военное положение на 30 дней было введено 27 ноября в 10 областях Украины — Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой и Запорожской, а также во внутренних водах Азово-Керченского пролива.
Маневры в Черниговской области, которая, к слову, граничит с Белоруссией, прошли с 28 ноября по 5 декабря и были весьма масштабны — это были бригадные тактические учения с боевой стрельбой, на которые привлекались подразделения ВВС, армейской авиации и оперативного обеспечения.
Кроме Порошенко, за действиями украинских военных следили командующий сухопутными войсками вооруженных сил США в Европе Кристофер Каволи и командующий сухопутными войсками канадской армии Жан-Марк Лантье.
Обратите внимание — за военными маневрами в европейской стране наблюдают североамериканские военачальники!
В Минобороны Украины также сообщили о том, что в областях, где введено военное положение, c 3 декабря начинаются масштабные мероприятия с резервистами и военнообязанными продолжительностью до 10 суток, во время которых будет проведено боевое слаживание бригад и батальонов территориальной обороны.
Получается, что возле границ Беларуси, не имеющей к Украине никаких претензий, не рассматривающей южных соседей как потенциального противника, официальный Киев провел учения с боевой механизированной бригадой и проводит с бригадой территориальной обороны.
Таким образом, напротив Гомельской области, где белорусская сторона не имеет боевых воинских подразделений и частей, Украина уже создает группировку, включающую в себя в настоящее время как минимум две бригады.
Еще несколько лет назад Александр Лукашенко заверил, что никогда с территории Белоруссии никто не будет атаковать Украину, если Украина сама не нападет на Белоруссию.
Возникает справедливый вопрос — для чего тогда Киев готовит войска у белорусской границы?
Позиция официального Минска с 2014 года не претерпела изменений, а вот, похоже, наши южные соседи перестали видеть в белорусах друзей. И это несмотря на то, что Белоруссия до настоящего времени не дала повода усомниться в прозрачности своих действий и намерений.
Достаточно вспомнить учения «Запад-2017», когда «эксперты» и аналитики утверждали, что войска РФ останутся на белорусской территории и захватят всю Украину и Восточную Европу. Еще одним примером независимой политики руководства страны является тот факт, что Александр Лукашенко лично высказался о нецелесообразности размещения российской авиабазы под Бобруйском и т. д.
Наверное, настал тот час, когда военно-политическому руководству Белоруссии необходимо принять волевое решение о формировании на юге страны для предотвращения возможных угроз и провокаций боевых воинских подразделений и частей сухопутных войск и специальных войск.
Или здесь нечто другое и в дестабилизации отношений между некогда едиными странами замешаны другие игроки, которые манипулируют руководством соседнего государства?
К примеру, очень активно во внутренние дела двух независимых государств Украины и России лезет «мировой жандарм» — США. И именно Вашингтон, если и прямо не управляет действиями Киева, то уж точно заинтересован в продолжении существующего конфликта и косвенно на него влияет.
Очевидно, что администрация Трампа нашла или сделала бы другой повод для нагнетания ситуации на Украине и в регионе даже без инцидента в Керченском проливе.
Все это указывает на грамотно спланированные действия, которые в конечном счете позволяют американской стороне различными способами распространять свое влияние на территории европейских государств, диктовать им свои условия и усиливать военное присутствие.
Очень жаль, что политики Украины не понимают, что Белый дом не интересует их благополучие, роль Киева такая же как и у стран Балтии: всячески провоцировать Россию и дестабилизировать ситуацию в регионе, а при необходимости — просто погибнуть за интересы звездно-полосатого флага.
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Владимир Вуячич
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Глава МИД Украины жутко опозорился, пытаясь показать, как страшно далека Россия от Европы (ФОТО)
Министр иностранных дел Украины похвастался фото из кофейни «Старбакс», что находится при новой штаб-квартире НАТО, сопроводив это фото ироничным, как ему казалось, комментарием.
Уж лучше бы он этого не делал, а молча и спокойно попил кофе.
Две картинки. Первая — карта присутствия «Старбакса» в мире. Только не рассказывайте об этой карте Павлу.
Темно-зелёный цвет — есть в стране кофейни этой сети, светло-зелёный — кофеен в этой стране нет.
Понятно, почему Климкину показалось, что пить тут кофе — это что-то возвышенное и необычное. Таких заведений на Украине, в отличие от России, просто нет.
Кстати, я обратил внимание, что на карте Крым темно-зелёный.
Вторая картинка — кофейни «Старбакса» в Москве. Первая открылась ещё в далёком 2007 году.
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Андрей Червонец
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Осторожно: мошенники крадут деньги под видом «снятия порчи», — преступная схема
Сотрудники Снежнянского ГО МВД Донецкой Народной Республики призывают граждан к максимальной бдительности и рекомендуют не доверять проходимцам, оказывающим услуги по «снятию порчи».
Подробности «Русской Весне» рассказали в МВД ДНР.
Так, в дежурную часть полиции г. Снежное обратилась 67-летняя жительница, которая стала жертвой мошенников. Стражами порядка установлено, что потерпевшая шла по одной из центральных улиц города, когда к ней обратилась ранее не знакомая ей женщина и попросила подсказать дорогу. В разговоре шарлатанка сообщила заявительнице, что на ней очень сильная «порча» и предложила свою помощь по избавлению от колдовства. В этом момент в разговор вмешалась подельница мошенницы и стала благодарить ту за оказанную «помощь».
Желая незамедлительно избавиться от «сглаза», пенсионерка поинтересовалась у «целительницы», что им нужно для проведения ритуала. Шарлатанка пояснила, что необходимо «очистить» все имеющиеся ювелирные украшения и денежные средства от «негатива».
Женщина послушно вынесла золотые изделия и деньги на общую сумму почти в 60 тысяч рублей. Положив ценности в пакет, аферистка приступила к «магическому обряду», а после сообщила своей жертве, что раскрывать сверток можно через несколько часов, иначе чары не подействуют. На этом «целительница» распрощалась с пенсионеркой. Открыв через указанное время пакет, потерпевшая не обнаружила там ни денег, ни золотых изделий. В настоящее время сотрудники полиции проводят ряд оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения и задержание злоумышленниц.
Полицейские обращаются к гражданам с призывом не доверять незнакомым людям свои деньги, личные вещи и ценности. Если вы или ваши близкие все же стали жертвами мошенников либо вы стали свидетелем подобного преступления — незамедлительно обращайтесь в ближайшее отделение полиции или по телефону «102»!
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Алина Бровикова, пресс-служба Снежнянского ГО МВД Донецкой Народной Республики
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Порошенко и арийцы
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Поклонники “Мертвой головы”
Думал сначала что фейк, но нет. На совместной фотографии Порошенко с "аэромогильниками" засветился персонаж с шевроном 3-й танковой дивизии СС "Мертвая голова".
На Украине нет фашизма (с) любой идиот
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Добрые традиции ДНР: торжественно вручили 10-тысячное свидетельство о рождении в 2018 году
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«А чаевые будут?» — в Сети высмеяли фото Порошенко с президентом Литвы (ФОТО)
Президент Украины Пётр Порошенко вновь стал объектом насмешек в Сети.
В этот раз поводом послужила его совместная фотография с президентом Литвы Далей Грибаускайте, на которой украинский лидер стоит в «типичной позе официанта».
«А чаевые будут?»
«Профессиональный лакей в ожидании чаевых от бывшей валютной (зачеркнуто) … короче — от бабушки с низкой социальной ответственностью. Тьфу, мерзость!»
«Холоп рядом с хозяйкой», — комментируют кадр пользователи.
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