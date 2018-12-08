Новости Украины и Новороссии 08 декабря 2018

Вечером 5 декабря, накануне дня вооруженных сил Украины, Петр Порошенко вручал награды солдатам. «Менее чем за пять лет мы построили армию, возможно, одну из самых сильных в Европе…» — отметил он в своей речи.

Порошенко добавил, что ВСУ приближаются к стандартам НАТО, и высоко оценил те военные учения, которым был свидетелем.

При этом он призвал солдат не расслабляться в условиях резкого роста риска наземной широкомасштабной военной агрессии:

«Нам надо и порох сухим держать, и оружие наготове».

Учения, о которых обмолвился глава соседнего государства, длятся уже неделю и организованы на границе с Белоруссией и Россией в регионах, где Украина объявила военное положение.

Причиной для его введения стал инцидент в Керченском проливе в конце ноября, когда Россия обстреляла и задержала три корабля ВМС Украины по обвинению в нарушении границы.

Военное положение на 30 дней было введено 27 ноября в 10 областях Украины — Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой и Запорожской, а также во внутренних водах Азово-Керченского пролива.

Маневры в Черниговской области, которая, к слову, граничит с Белоруссией, прошли с 28 ноября по 5 декабря и были весьма масштабны — это были бригадные тактические учения с боевой стрельбой, на которые привлекались подразделения ВВС, армейской авиации и оперативного обеспечения.

Кроме Порошенко, за действиями украинских военных следили командующий сухопутными войсками вооруженных сил США в Европе Кристофер Каволи и командующий сухопутными войсками канадской армии Жан-Марк Лантье.

Обратите внимание — за военными маневрами в европейской стране наблюдают североамериканские военачальники!

В Минобороны Украины также сообщили о том, что в областях, где введено военное положение, c 3 декабря начинаются масштабные мероприятия с резервистами и военнообязанными продолжительностью до 10 суток, во время которых будет проведено боевое слаживание бригад и батальонов территориальной обороны.

Получается, что возле границ Беларуси, не имеющей к Украине никаких претензий, не рассматривающей южных соседей как потенциального противника, официальный Киев провел учения с боевой механизированной бригадой и проводит с бригадой территориальной обороны.

Таким образом, напротив Гомельской области, где белорусская сторона не имеет боевых воинских подразделений и частей, Украина уже создает группировку, включающую в себя в настоящее время как минимум две бригады.

Еще несколько лет назад Александр Лукашенко заверил, что никогда с территории Белоруссии никто не будет атаковать Украину, если Украина сама не нападет на Белоруссию.

Возникает справедливый вопрос — для чего тогда Киев готовит войска у белорусской границы?

Позиция официального Минска с 2014 года не претерпела изменений, а вот, похоже, наши южные соседи перестали видеть в белорусах друзей. И это несмотря на то, что Белоруссия до настоящего времени не дала повода усомниться в прозрачности своих действий и намерений.

Достаточно вспомнить учения «Запад-2017», когда «эксперты» и аналитики утверждали, что войска РФ останутся на белорусской территории и захватят всю Украину и Восточную Европу. Еще одним примером независимой политики руководства страны является тот факт, что Александр Лукашенко лично высказался о нецелесообразности размещения российской авиабазы под Бобруйском и т. д.

Наверное, настал тот час, когда военно-политическому руководству Белоруссии необходимо принять волевое решение о формировании на юге страны для предотвращения возможных угроз и провокаций боевых воинских подразделений и частей сухопутных войск и специальных войск.

Или здесь нечто другое и в дестабилизации отношений между некогда едиными странами замешаны другие игроки, которые манипулируют руководством соседнего государства?

К примеру, очень активно во внутренние дела двух независимых государств Украины и России лезет «мировой жандарм» — США. И именно Вашингтон, если и прямо не управляет действиями Киева, то уж точно заинтересован в продолжении существующего конфликта и косвенно на него влияет.

Очевидно, что администрация Трампа нашла или сделала бы другой повод для нагнетания ситуации на Украине и в регионе даже без инцидента в Керченском проливе.

Все это указывает на грамотно спланированные действия, которые в конечном счете позволяют американской стороне различными способами распространять свое влияние на территории европейских государств, диктовать им свои условия и усиливать военное присутствие.

Очень жаль, что политики Украины не понимают, что Белый дом не интересует их благополучие, роль Киева такая же как и у стран Балтии: всячески провоцировать Россию и дестабилизировать ситуацию в регионе, а при необходимости — просто погибнуть за интересы звездно-полосатого флага.

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Владимир Вуячич