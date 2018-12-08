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Неблагодарные россияне

22:16. 8 декабря 2018 Просмотров - 324 2 коммент. Опубликовал:


Некоторые читатели просят прокомментировать свежие "откровения" Чубайса.

"Общество, в моем понимании, глубоко инфантильно, оно вообще за 25 лет не удосужилось даже сказать "спасибо" бизнесу один раз за все, что бизнес сделал в стране", – сказал он в ходе дискуссии "Бизнес – общество – власть: старые проблемы, старые ожидания" на Общероссийском гражданском форуме. По словам Чубайса, заслуги бизнеса, в частности, заключаются в том, что он "страну отстроил", восстановил "безнадежно обрушившиеся" советские предприятия, вернул людям зарплаты и наполнил бюджет.
"Это все сделали те, кого общество называет олигархами", – подчеркнул глава "Роснано" и посетовал, что "другого слова даже не придумали". По его мнению, ожидать того, что народ "дозреет" и поблагодарит бизнесменов, нельзя.

Тут на деле все весьма прозрачно.



Также рекомендую интервью Полеванова https://colonelcassad.livejournal.com/4398814.html на тему того, за что нам теперь предлагают "быть благодарными".

"Безнадежно обрушившимися" заводы стали благодаря деятельности Чубайса и прочих "реформаторов, которые разрушая советскую промышленность, боролись с коммунизмом и за укрепление своей власти на развалинах СССР. А спустя четверть века ждут благодарности за проделанное, которой не будет.
Вот такой у нас недозревший народ. Эти потаенные желания отечественной олигархии высказывались еще в старом фильме "Олигарх", где также сетовали на то, что "не тот народ" не понимает его новых "благодетелей".



Так и "страдают" от непонимания.

PS. С заглавной фотографии в тюрьму отправился только один.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 90е, промышленность, развал СССР, Чубайс
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2 коммент.»

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