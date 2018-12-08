Медия Булдук (Medya Bulduk): Большинство наших проблем находятся только у нас в сознании.

Существует немало иллюстраций, которые не оказывают на нас особое впечатление, но встречаются и такие, которые заставляют глубоко задуматься о смысле жизни.

Художница и иллюстратор Медия Булдук (Medya Bulduk) из Стокгольма (Швеция) любит рисовать знаменитостей, но недавно он создала серию работ, в которых попыталась проникнуть в мозг людей.

Сделала она это, конечно, образно, но очень точно и лаконично изобразила разницу между людьми.

Рисунки Медии — хорошее напоминание, что большинство наших проблем на самом деле находятся только у нас в сознании. Мы легко можем от них избавиться, стоит лишь относиться к своей жизни более осознанно.

«Каждый человек смотрит на мир через призму своего жизненного опыта, мыслей и чувств. Порой людям сложно понимать друг друга. Я хочу передать с моими рисунками важные сообщения. Мы можем достичь взаимопонимания, давая другому право быть другим», —прокомментировала иллюстратор своё творчество.

Автор - молодая девушка. Она пишет книги, занимается живописью и иллюстрацией. Кстати, подписи к ее работам не менее важны, чем сами произведения.

Медия – востребованный, популярный в мире художник. У нее большое количество почитателей и предложений. Родилась она в Турции, затем, в школьном возрасте переехала с родителями в Швецию.

У девушки яркие, живые, искренние работы.



Они как бы заставляют нас задуматься – не надеваем ли маски?



Идем ли своим путем?



Работаем ли мы над своей осознанностью?



Что мы воспитываем в детях?

Источник Инстаграмм

Группа ВКонтакте "Виртуальный Лечебник XXI века. Медиатека"предлагает для свободного скачивания с Яндекс-диска флэш-медийный журнал"Медия Булдук. Большинство наших проблем находятся только у нас в сознании", в котором более 30 рисунков этой молодой женщины, но очень зрелой Души.

СПРАВКА.

Флэш-медийные журналы с эффектом перелистывания страниц в четырёхвариантах: для ПК с ОС Windows - расширение .ехе (исполняемый файл),.html (в архиве zip),.fbr (идёт вместе с программой-просмотрщикомFlip Reader),

для IPhone & IPad (Андроид) - расширение .html (в архиве zip), для МАС с расширением .арр (в архиве zip).

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Медия Булдук. Большинство наших проблем находятся только у нас в сознании.exe

Медия Булдук. Большинство наших проблем находятся только у нас в сознании.html.zip

Медия Булдук. Большинство наших проблем находятся только у нас в сознании.app.zip

Медия Булдук. Большинство наших проблем находятся только у нас в сознании. .fbr

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Источник: cont.ws