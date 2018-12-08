Истоки погребальных обрядов. Андрей Новиков. Часть 2
Похоронный обряд на Руси.
Автор-сказитель – Андрей Новиков
Часть 1 – https://youtu.be/_mrE0QqZJ6w
Археология и погребальные обряды.
Наша Земля наших предков напитана любовью нас и наших предков, нас прошлых и нашего Пра. Но загаживание Земли, мыслями, вещами, душой, стирает с неё и с нас саму способность любить. Всех обладающих любовью хоронили на к-лад-бище.
Всех, с кем по-другому на кладбище не хоронили. Всех кто убивал и испытывал ненависть, сжигали в зависимости от действ в ладье, или в костре, или на земле. Для жрецов, ведьм, волхвов не предание земле означало не возможность передать свою любовь и мудрость будущим поколениям.
Кладбище — мир лада, куда придут родственники вершить лад потомков Рода.
Только вокруг нравственной чистоты может развиваться мужской род. Не справедливость, не истинность, не набожность, а именно чистота души ладит Род.
Наше единение с Миром более всего происходит через уход от себя, жертвуя себя будущим поколениям и прошлым, всему нашему Пра, мы единимся с Миром.
4 стихии поглощения тел — вода, земля, огонь, воздух.
4 меры существования — явь, навь, правь, славь.
Народные и государственные традиции зарождений обрядов, Мир и Миф.
Всем любви и света.
Андрей Новиков
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Источник: www.youtube.com