Главная » История, Политика

Гражданин по пятому пункту

13:04. 8 декабря 2018 Просмотров - 209 Нет комментариев Опубликовал:

Крокодил, № 31, 1989

А между тем, моментально всплыли некоторые упоротые русские товарищи (опять же, вроде Ахеджаковой), которые громко заголосили о покаянии и русском шовинизме.


Крокодил, № 3, 1990



Сканы вот отсюда https://poltora-bobra.livejournal.com/1413403.html

Как результат, русскоязычное население Прибалтики оказалось в положении унтерменьшей.
По аналогичному сценарию развивается ситуация и на Украине.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 1989, 1990, журналы, национализм, перестройка, прибалтика, развал СССР, ссср
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Теракты в Париже. Ситуация в Европе
...опубликовала имя еще одного террориста — гражданина Сирии Ахмеда Алмохаммеда, попавшего в...нападение на члена альянса, по пятому пункту Вашингтонского договора, объявить войну ... из США, двое бельгийцев, гражданин Португалии, подданный Испании. В Лондоне...
Новости Украины и Новороссии 25 марта 2016
... оформления и выдачи паспорта гражданина ДНР.**Пункт 4.1 Временного положения...оформления и выдачи паспорта гражданина ДНР.**Пункт 4.1 Временного положения...Ежедневно бесплатным питанием обеспечиваются свыше пяти тысяч человек. Гуманитарными конвоями ...
Новости Украины и Новороссии 12 июля 2017
..., что Украина для получения пятого транша фонда должна принять законопроекты...подозрения. Для детального опроса гражданина в пункт пропуска прибыли офицеры оперативных ... Источник: colonelcassad.livejournal.com Портрет «пятой колонны» от Захара Прилепина и...
Когда появилась национальность «русский»
...качестве юридически оформленного статусного критерия гражданина страны в России (точнее... Современная Конституция РФ предоставляет гражданину право самостоятельного выбора своей ...широкое, чем просто национальность и пятый пункт в паспорте. Источник: Когда...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 22 ноября 2015
...борьбе с терроризмом, используя её пятый пункт на основе 51-ой статьи...в Сирии «Русской Весне» сообщил гражданин Украины, уроженец Донбасса с позывным...Передовые подразделения уничтожили несколько командных пунктов, откуда экстремисты координировали свои атаки...
ОБВИНЯЕТСЯ ЕЛЬЦИН
...доказательств и материалов по последнему, пятому пункту обвинения, выдвинутого в от­ношении...Конституции РФ закрепляла право каждого гражданина «в соответствии с международными договорами...прав и свобод человека и гражданина». Необходимо напомнить и о ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>