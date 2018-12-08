Гражданин по пятому пункту
13:04. 8 декабря 2018 Просмотров - 209 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Крокодил, № 31, 1989
А между тем, моментально всплыли некоторые упоротые русские товарищи (опять же, вроде Ахеджаковой), которые громко заголосили о покаянии и русском шовинизме.
Крокодил, № 3, 1990
Сканы вот отсюда https://poltora-bobra.livejournal.com/1413403.html
Как результат, русскоязычное население Прибалтики оказалось в положении унтерменьшей.
По аналогичному сценарию развивается ситуация и на Украине.
Источник: colonelcassad.livejournal.com