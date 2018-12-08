Главная » Видео, История, Мировоззрение, Политика
Рождение России – Эра познания 3
Эра познания 3: Рождение России
11:59. 8 декабря 2018 Просмотров - 63 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Рождение России – Эра познания 3
https://www.era-of-the-knowledge.com/
Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ru
Канал в Telegram: https://t.me/oper_goblin
Гоблин в Twitter: https://twitter.com/goblin_oper
Гоблин Вконтакте: https://vk.com/goblin
Гоблин в Instagram: https://www.instagram.com/goblin_oper/
Гоблин в Facebook: https://goo.gl/GK13pD
Группа Вконтакте: https://vk.com/goblin_oper_ru
Источник: www.youtube.com
Записи на схожие темы
Историческая катастрофа России конца XX начала XXI столетия. Глава 1. Истинный смысл краха современной Цивилизации.
...новых массовых заболеваний, рождение невообразимых образцов нечеловеческого ... реформы, приведшей Россию к реальной исторической...действительности, уложению самого познания, специфику реакции при...т.е. началась новая эра, – «Информационно-Генетической ...
..._________________ *Когнитивистика (лат. cognitio - познание) - междисциплинарное научное направление, объединяющее теорию... Мы живём во время рождения нового мира, новой цивилизации... мессианская роль России в период наступления новой эры. Продолжение следует…...
...тайн природы от рождения Вселенной до рождения в ней Разума,...великолепно показана в книге «Россия в кривых зеркалах». В ...неизбежность прохождения цивилизации через «эру религий». Но теперь ... соизмерится беда Лишь глубиной познанья нами Величья замыслов Его....
...в Америке, Франции, России и Китае. Подобные таблицы...29 Конец мезозойской эры. Кайнозойская эра и начало третичного ...и разделения труда обусловили рождение искусства и промышленности,...поддержки естественного любопытства к познанию, наши возможности выбора ...
... приписала этому дню – Рождение Иисуса Христа. После Зимнего... стыке Звёздных Эр, когда Новая Эра Светлого Волка вступает... указывает на стермление к Познанию и Зарождению Жизни, обозначая... Общества. Кстати, Финское название России – «Страна Вяйне», а в...
Глава 7. Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
..., сколько других направлений познания, исходящих от этого ... уровню раковых заболеваний, рождению неполноценных детей, большому ...нелегальным путём переправляется в Россию. Одновременно он продолжает... древнему периоду допечатной эры представляют собой настоящие...