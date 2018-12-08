Беседа с Виталием Любарским (Калужская застава). Елена Андреева. Глава 2 (ЭкоФест 2018 в Милёнках)
Беседа с представителем Историко-Патриотической организации «Калужская Застава». Глава 2 (ЭкоФест 2018 в Милёнках)
Елена Андреева и Виталий Любарский
Работа с подрастающим поколением – важная часть мероприятия. На фестивале с детьми проводились народные игры и мастер-классы, которые были интересны и взрослым. О некоторых играх и традициях, здесь узнавали впервые.
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Источник: www.youtube.com