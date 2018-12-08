Главная » Видео, Славянские традиции, Творчество

Беседа с Виталием Любарским (Калужская застава). Елена Андреева. Глава 2 (ЭкоФест 2018 в Милёнках)

08:05. 8 декабря 2018 Просмотров - 79 Нет комментариев Опубликовал:

Беседа с представителем Историко-Патриотической организации «Калужская Застава». Глава 2 (ЭкоФест 2018 в Милёнках)

Елена Андреева и Виталий Любарский

Работа с подрастающим поколением – важная часть мероприятия. На фестивале с детьми проводились народные игры и мастер-классы, которые были интересны и взрослым. О некоторых играх и традициях, здесь узнавали впервые.

Если эта тема важная – расскажите о ней друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
—————————————-
Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-
Вы можете оказывать помощь “радио”:

Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343

PayPal
+79210796843
https://www.paypal.me/slavradio/

Яндекс кошелек
41001780600797

Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606
K240759067082
H698987097090
X294041615173
G181849392477

Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Хозяин Кремля. Виталий Сундаков
... последних интервью с Виталием Сундаковым. В беседе с интересным человеком ... В резиденцию знаменитого путешественника Виталия Сундакова в Подольском районе ... профессиональный российский путешественник-исследователь, Виталий Сундаков, гражданин мира. Человек...
Виталий Сундаков - семь сторон света...
...совок! Сундаков как всегда - умничка! Виталий Сундаков пожалуй самый практический из...древне-русской традиции). В его беседах можно найти всегда острые и... единомышленником, помогаю распространять его материалы. Виталий Сундаков - ВТОРАЯ неШУТОЧНАЯ ЛЕКЦИЯ "...
Беседа со Странником Никитиным Петром Григорьевичем на ВЕДЫ РА 9.04.2013
...? Благодарю за ответ. - Виталий: Существует темные места силы и...светлые силы на нас? - Виталий: Какими способностями может обладать человек...светлыми или темными потоками. - Виталий: Как эти потоки сил ... Мира Нави (Слави). - Виталий: А страх это темный или...
Троллинг восьмидесятого уровня от Виталия Чуркина
...Постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин предложил постоянному послу США...время продолжавшейся «не более получаса беседы» обсуждались «тревожные тенденции в ... предположил российский дипломат. По мнению Виталия Чуркина, программа такого тура могла...
Виталий Сундаков в Петербурге 3.04.2016
Виталий Сундаков делится своими мыслями об ... другом в интереснейшей беседе с знаменитым путешественником и исследователем Виталием Владимировичем Сундаковым... Русской Школы Русского Языка с Виталием Сундаковым в Петербурге 21 мая...
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
.... При этом Дукузов проводил «воспитательные» беседы с Ровшаном, проживавшим в то... республики Шавкат Мирзиёев в ходе беседы с президентом Владимиром Путиным. "Мы... жертв, среди которых мэр Владикавказа Виталий Караев, банкиры, следователи, другие «авторитеты...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>