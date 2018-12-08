1878. Жан Рауль «Альбом народных типов России». Часть 6. Грузины и гурийцы
08:09. 8 декабря 2018 Просмотров - 389 Один комментарий Опубликовал: brahman
[прошлые выпуски]1878. Жан Рауль «Альбом народных типов России». Часть 1. Евреи и татары
1878. Жан Рауль «Альбом народных типов России». Часть 2. Малороссы
1878. Жан Рауль «Альбом народных типов России». Часть 3. Народы Бессарабской губернии
1878. Жан Рауль «Альбом народных типов России». Часть 4. Казаки
1878. Жан Рауль «Альбом народных типов России». Часть 5. Жители губерний Центральной России
1. Грузин
1. Грузин
2. Грузин
3. Грузин
4. Грузин
5. Грузинка
6. Грузинка
7. Грузины
8. Грузины
9. Грузины
10. Грузины
11. Грузины
12. Гуриец на телеге, запряженной волами
13. Гуриец в традиционной одежде
14. Гуриец
15. Гурийка
16. Гурийка с дочерью
17. Гурийская милиция
18. Гурийская милиция
19. Гурийский милиционер
20. Гурийский священник
21. Гурийцы
22. Гурийцы
23. Гурийцы
24. Гурийцы
Источник: humus.livejournal.com
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Лица тех людей разительно отличаются от сегодняшних: они отражают спокойствие, человеческое достоинство, самодостаточность и волевой характер. Очевидно, что традиционный уклад жизни человека – это мощный стержень сохранения души и духа, невзирая на постоянно текущие моды, мировоззрения и веяния.