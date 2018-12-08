1878. Жан Рауль «Альбом народных типов России». Часть 6. Грузины и гурийцы

1. Грузин1. Грузин2. Грузин3. Грузин4. Грузин5. Грузинка6. Грузинка7. Грузины8. Грузины9. Грузины10. Грузины11. Грузины12. Гуриец на телеге, запряженной волами13. Гуриец в традиционной одежде14. Гуриец15. Гурийка16. Гурийка с дочерью17. Гурийская милиция18. Гурийская милиция19. Гурийский милиционер20. Гурийский священник21. Гурийцы22. Гурийцы23. Гурийцы24. Гурийцы

Источник: humus.livejournal.com