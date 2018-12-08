Главная » История, Творчество

1878. Жан Рауль «Альбом народных типов России». Часть 6. Грузины и гурийцы

08:09. 8 декабря 2018 Просмотров - 389 Один комментарий Опубликовал:


[прошлые выпуски]1878. Жан Рауль «Альбом народных типов России». Часть 1. Евреи и татары
1878. Жан Рауль «Альбом народных типов России». Часть 2. Малороссы
1878. Жан Рауль «Альбом народных типов России». Часть 3. Народы Бессарабской губернии
1878. Жан Рауль «Альбом народных типов России». Часть 4. Казаки
1878. Жан Рауль «Альбом народных типов России». Часть 5. Жители губерний Центральной России
Грузин
1. Грузин

Грузин
1. Грузин

Грузин
2. Грузин

Грузин
3. Грузин

Грузин
4. Грузин

Грузинка
5. Грузинка

Грузинка
6. Грузинка

Грузины
7. Грузины

Грузины
8. Грузины

Грузины
9. Грузины

Грузины (4)
10. Грузины

Грузины
11. Грузины

Гуриец на телеге, запряженной волами
12. Гуриец на телеге, запряженной волами

Гуриец в традиционной одежде
13. Гуриец в традиционной одежде

Гуриец
14. Гуриец

Гурийка
15. Гурийка

Гурийка с дочерью
16. Гурийка с дочерью

Гурийская милиция
17. Гурийская милиция

Гурийская милиция
18. Гурийская милиция

Гурийский милиционер
19. Гурийский милиционер

Гурийский священник
20. Гурийский священник

Гурийцы
21. Гурийцы

Гурийцы
22. Гурийцы

Гурийцы
23. Гурийцы

Гурийцы
24. Гурийцы


Источник: humus.livejournal.com

Метки: история, кавказ, Россия, фото, этнография
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Жанна д’Арк: вопрос сверхъестественного
... начало. Упомянутое выше ранение Жанны стрелой вызвало лишь дополнительный ажиотаж...закрепиться напротив Бургундских ворот Орлеана. Жан Дюнуа, бастард Орлеанский (фрагмент ...капитанов, маршала и городского шателена Рауля де Гокура, закрывшего Бургундские ...
Как работает машина убийств
..., аристократии и абсолютных монархий.Жан-Жак Руссо утверждал в своем...Филадельфийской декларации и «Общественном договоре» Жан-Жака Руссо. В обоих документах...руководители победившей Революции: Камило, Че, Раулю, Альмейде, Гильермо. Мы могли погибнуть...
О нескончаемой лжи холокостной теории
... 640 в то время как Рауль Хилберг, автор стандартного труда о... смертоносных газовых камер, был француз Жан-Клод Прессак.В двух книгах... трехтомной работе «Уничтожение европейских евреев» Рауль Хилберг вообще не упоминает их...
Самопрограммирование-4: Возможность изменения. Воспитание-самовоспитание
... жизни, главная фигура – пешка. Хосе Рауль Капабланка, гений шахмат,1888-1942... любви, а не в сладострастии. Жан Лакордер, 1802-1861 Жить в... тому, кто считает себя добрым. Жан Поль, 1763-1825 Ненависть в...
Афоризмотерапия. Свобода "от" (отреагирование негатива)
... плачет. В крик вороны: «Кар-раул!» Птичий гомон. Это значит – кто...; разбитый… – он снова звучит чисто. Жан Поль, 1763-1825 Все радости...

Один комментарий»

  • 110 86
    Никита Громов 8 декабря 2018 в 11:11 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Лица тех людей разительно отличаются от сегодняшних: они отражают спокойствие, человеческое достоинство, самодостаточность и волевой характер. Очевидно, что традиционный уклад жизни человека – это мощный стержень сохранения души и духа, невзирая на постоянно текущие моды, мировоззрения и веяния.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>