«Жёлтые жилеты», газ и Катар, имена аэропортов
15:46. 7 декабря 2018 Просмотров - 43 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В прямом эфире радио «Комсомольская правда» обсуждались следующие вопросы:
00:00:15 – Во Франции цветная революция
00:09:55 – «Реклама погромов и беспорядков»
00:12:30 – Вам на великие потрясения, нам нужна великая Россия;
00:20:10 – Главная задача – спокойно изменять политическую систему;
00:23:16 – Идет борьба за вытеснение Российского газа, а вместе с тем и России;
00:26:35 – Отношения России и Венесуэлы;
00:32:53 – О переименование аэропортов.
Источник: nstarikov.ru