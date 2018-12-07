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«Жёлтые жилеты», газ и Катар, имена аэропортов

15:46. 7 декабря 2018 Просмотров - 43 Нет комментариев Опубликовал:

В прямом эфире радио «Комсомольская правда» обсуждались следующие вопросы:

00:00:15 – Во Франции цветная революция
00:09:55 – «Реклама погромов и беспорядков»
00:12:30 – Вам на великие потрясения, нам нужна великая Россия;
00:20:10 – Главная задача – спокойно изменять политическую систему;
00:23:16 – Идет борьба за вытеснение Российского газа, а вместе с тем и России;
00:26:35 – Отношения России и Венесуэлы;
00:32:53 – О переименование аэропортов.

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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