Хорошо ли креативному классу в Москве?
19:23. 7 декабря 2018 Просмотров - 51 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Российский политолог, философ и эксперт СМИ Олег Матвейчев о столице и современной молодёжи
Какой город в России – самый протестный? Почему московской интеллигенции плохо в Москве? Какое место занимает Москва в мировом рейтинге «умных городов»? Какие электронные услуги вы можете получать в Москве?
Для тех, кто не хочет быть жертвой манипуляций:
Мифы о коррупции, Матвейчев Олег, Акопян Артем
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