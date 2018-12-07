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Хорошо ли креативному классу в Москве?

19:23. 7 декабря 2018 Просмотров - 51 Нет комментариев Опубликовал:

Российский политолог, философ и эксперт СМИ Олег Матвейчев о столице и современной молодёжи

Какой город в России – самый протестный? Почему московской интеллигенции плохо в Москве? Какое место занимает Москва в мировом рейтинге «умных городов»? Какие электронные услуги вы можете получать в Москве?

Для тех, кто не хочет быть жертвой манипуляций:

Мифы о коррупции, Матвейчев Олег, Акопян Артем

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Уши Машут Ослом

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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