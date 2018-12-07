Сводки от ополчения Новороссии 07 декабря 2018
- 17:43 Украинские силовики стянули под Горловку два десятка танков – Басурин.
- 02:00 Миссия Армии ДНР у линии фронта (ВИДЕО).
- Вчера 22:12 НМ ДНР помогла согреться детям Еленовки.
Украинские силовики стянули под Горловку два десятка танков – Басурин
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Миссия Армии ДНР у линии фронта (ВИДЕО)
Народная милиция ДНР и общественный штаб по оказанию помощи прифронтовым районам продолжают поддерживать социальные объекты, находящиеся в непосредственной близости от линии разграничения.
В этот раз груз был передан детским садам и школам Еленовки, куда привезли обогреватели. Кроме того, для маленьких воспитанников детского сада привезли сладкие подарки.
Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой Управления Народной милиции ДНР.
Читайте также: «Допился до котиков»: Порошенко высмеяли из-за кота (ФОТО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
НМ ДНР помогла согреться детям Еленовки
К оглавлению | Источник: www.youtube.com