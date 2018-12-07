Сводки от ополчения Новороссии 07 декабря 2018

Народная милиция ДНР и общественный штаб по оказанию помощи прифронтовым районам продолжают поддерживать социальные объекты, находящиеся в непосредственной близости от линии разграничения.

В этот раз груз был передан детским садам и школам Еленовки, куда привезли обогреватели. Кроме того, для маленьких воспитанников детского сада привезли сладкие подарки.

Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой Управления Народной милиции ДНР.

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