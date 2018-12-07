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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 07 декабря 2018

15:50. 7 декабря 2018 Просмотров - 31 Нет комментариев Опубликовал:

В Сирии специальные силы ДСС освободили около 300 гражданских лиц

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Найден очередной схрон оружия: «Made in USA» предназначеноно для убийства мирный граждан

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Ситуация в Идлибе. 06.12.2018



Ситуация в зоне деэскалации в Идлибе на 6 декабря 2018 года.
Чем темнее цвет – тем выше интенсивность боевых действий и непримириромость группировок, контролирующих участок фронта.

1. Как не трудно заметить, Турция лишь частично смогла обеспечить деэскалацию на отдельных направлениях. В северо-восточной Латакии, в Эль-Латаминском выступе и к западу от Алеппо боевые действия периодически возобновляются, вплоть до применения артиллерии, РСЗО и авиации.
2. Трасса Хама-Алеппо и Латакия-Алеппо так и не разблокированы, блок-посты боевиков так и не были сняты. По сочинским соглашениям предполагалось, что разблокировка движения произойдет к 15 декабря, но маловероятно, что за неделю тут что-то поменяется.
3. Турция по-прежнему не может полностью подчинить себе все идлибские группировки, поэтому в основном закрывает глаза, когда сирийская артиллерия или российская авиация работают по "не умеренным", которые не только сидят в обороне, но и пытаются атаковать позиции САА,
4. На дипломатическом уровне Турция настаивает на том, что ситуация в Идлибе очень сложная и ей надо больше времени, чтобы привести ситуацию к контролируемому состоянию, при этом Турция продолжает параллельно раскручивать кампанию давления на Рожаву.
5. Россия и Иран высказывают умеренное недовольство этими затяжками, но отмечают некоторый прогресс в выполнении турецких обязательств, настаивая на ускорении процесса. Дамаск по-прежнему не против, если Сочинская сделка будет реализована, но готов при необходимости перейти к силовым мерам.
6. В самом Идлибе продолжаются периодические разборки между группировками, борьба с "лягушками", вылазки местных ячеек ИГИЛ, никаких существенных изменений в гуманитарной ситуации и нормализации общественной жизни не происходит, по вполне понятным причинам.


Отмечается концентрация сирийских войск и иранских на фронте в северной Хаме.

Плюс отчет OMRAN http://omranstudies.org/publications/reports/an-assessment-of-idlib-dmz-after-75-days.html о ситуации в Идлибе после 75 дней сочинской сделки.

Итоги 3-х месяцев Сочинской сделки подробно подведем 15 декабря.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: главное, компиляция
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