Режим Макрона тиранит школьников
02:00. 7 декабря 2018 Просмотров - 181 2 коммент. Опубликовал: brahman
Тирания Макрона на марше.
После звирячего побиття, французску молодь таки поставили на колина.
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Источник: colonelcassad.livejournal.com
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Полицаи об этом еще пожалеют!
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Не понял, а что в России об этих событиях так пишуть? “Молодежь пострадала… ай-ай-ай…!!!”
Напишите там, во Франции! Там где это все происходит. Ну как Павленский думал, что во Франции можно как в России и загремел… кандалами…;)) Боитесь судьбы Павленского? Так там же демократия, а в России кровавый мордор…;))
А то что там четверо убитых, куча раненых, магазины разгромлены и обворованы, ничего? Да пусть, они же дети, школьники… Им цены на бензин о как… просто жить нельзя будет… и учиться тоже…
Ну как наши, 2%-ные балбесы вышли против пенсионной реформы… Школу еще не закончил, а уже пенсия волнует, ага… а вдруг в 30-35 лет пенсию будут давать.. надо уже с детства застолбить… Еще как работать и деньги зарабатывать не знаю, а пенсия, о-о-о-о, святое дело…