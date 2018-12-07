Протесты на коленях
19:36. 7 декабря 2018 Просмотров - 151 2 коммент. Опубликовал: brahman
В ответ на вчерашнее "зверяче побиття" https://colonelcassad.livejournal.com/4624714.html , протестующие по всей Франции устраивают новый перфоманс в знак солидарности с задержанными полицией.
Протестующие требуют прекратить репрессии против мирных граждан и выполнить требования "Желтых жилетов",
Популярные сравнения.
Диктатор-Макрон.
Перед завтрашними протестами муниципальное имущество заранее вывозят из зоны риска.
В домах в районе Елисейских полей закрывают окна на первых этажах.
Один из супермаркетов в центре города отгородился защитной стеной.
Подготовка маленького кафе к большим протестам.
Задержание 15-летнего школьника.
Продолжение завтра в центре Парижа.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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” Дети” городских джунглей. Скорее всего более 60% – не белые.
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Лох не мамонт,лох не вымрет.)Вот так показано управление бессознательным.Как злобных зверушек,превратить в послушных лохушек.)))Просто на каждое действие,есть противодействие.Вот теперь чем машины жечь,поползайте на коленях,-это ж так креативно.)))