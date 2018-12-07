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Протесты на коленях

19:36. 7 декабря 2018 Просмотров - 151 2 коммент. Опубликовал:


В ответ на вчерашнее "зверяче побиття" https://colonelcassad.livejournal.com/4624714.html , протестующие по всей Франции устраивают новый перфоманс в знак солидарности с задержанными полицией.
Протестующие требуют прекратить репрессии против мирных граждан и выполнить требования "Желтых жилетов",












Популярные сравнения.




Диктатор-Макрон.


Перед завтрашними протестами муниципальное имущество заранее вывозят из зоны риска.


В домах в районе Елисейских полей закрывают окна на первых этажах.








Один из супермаркетов в центре города отгородился защитной стеной.


Подготовка маленького кафе к большим протестам.


Задержание 15-летнего школьника.



Продолжение завтра в центре Парижа.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: макрон, Митинги, протесты, Франция, юмор
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2 коммент.»

  • 2303 2089
    жора шапов 7 декабря 2018 в 21:56 Ссылка Пометить
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    ” Дети” городских джунглей. Скорее всего более 60% – не белые.

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  • 27409 13407
    Степаныч 7 декабря 2018 в 22:35 Ссылка Пометить
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    Лох не мамонт,лох не вымрет.)Вот так показано управление бессознательным.Как злобных зверушек,превратить в послушных лохушек.)))Просто на каждое действие,есть противодействие.Вот теперь чем машины жечь,поползайте на коленях,-это ж так креативно.)))

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