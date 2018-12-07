Общественная палата Мурманской области против Николая II
11:41. 7 декабря 2018 Просмотров - 189 4 коммент. Опубликовал: brahman
Общественная палата (ОП) Мурманской области обратилась в Общественную палату РФ с просьбой не утверждать результаты голосования по присвоению аэропорту Мурманска имени Николая II. Как сообщил в четверг ТАСС председатель региональной ОП Юрий Мананков, за решение направить соответствующее письмо проголосовали все присутствовавшие на последнем пленарном заседании члены палаты.
"Общественность региона активно выступила против присвоения имени Николая II, мы решили направить письмо на имя председателя Общественной палаты РФ не утверждать результаты голосования", – сказал Мананков.
В письме озвучена просьба не присваивать и другие имена из списка голосования, а оставить существующее название – аэропорт города-героя Мурманск. "Альтернативные опросы показывают, что 86% мурманчан категорически против любого изменения нынешнего наименования", – говорится в письме.
Как пояснил Мананков, результаты голосования нельзя считать выражением мнения жителей области, поскольку участвовать в нем могли любые люди. "Более того, один человек мог проголосовать несколько раз, при этом велась недобросовестная агитация, когда некоторые публичные лица страны влияли на ход голосования", – отметил глава ОП.
Согласно итогам голосования на сайте проекта по аэропорту Мурманск имя последнего российского императора Николая II набрало 48% голосов. Первоначально имя императора предложили представители казачества, поскольку Мурманск (изначально – Романов-на-Мурмане) стал последним городом, основанным по указу Николая II в Российской империи. Также в тройку вошли имена легендарного полярника, дважды Героя Советского Союза Ивана Папанина, набравшее 42%, и имя знаменитого аса времен ВОВ Бориса Сафонова (8%).
https://tass.ru/v-strane/5881725 – цинк
Отличный конкурс, отличный розжиг конфликтов в обществе, вот прямо на все деньги, причем деньги государственные.
Прости нас, государь…-)
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Ну плять чистая клоунада, вот по тому то и называют Россию странной не пуганных идиотов! Посмотрите какой флаг во главе этого заседания дебилов? Значит имперский российский флаг и при этом они против императора? Мне всё равно как назовут аэропорт, я был противником изначально понимая что вот к этой клоунаде и приведёт и позору страны, которая так и не вернулась с гражданской войны.
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Ну хоть кто-то осознал весь идиотизм этого переименования. Вернее, всех переименований.
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Именно Мурманск, Воронеж и Омск насмешили весь свет. Тоже мне города-герои.
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И правильно делают, что протестуют… И как человек он был гадким – убивал кошек и собак – жертвы исчислялись десятками тысяч, и как правитель – никудышный… Николай II – предатель… При Николае II дурным тоном считалось говорить на русском языке, и разговаривали при дворе на иностранных языках. В наше время большевики (не коммунисты, а я имею ввиду тех, кто перекрасились, которые сегодня в церквях подсвечниками служат – церковники), а также демократы изображают Николая II страдальцем, и даже канонизировали.
Вдумайтесь – он вообще, зачем нам нужен, даже как символ?
Во-первых, неизвестно чьи там кости покоятся.
Во-вторых, его помазали на царство, он отрёкся, что не имел права делать, даже в пользу родственника какого-то, это не важно; а родственник сказал: «Я не помазан, с какой стати теперь буду я?». Николай II ради, якобы, семьи отрёкся, т.е. он предал народ ради своих шкурных интересов – какой же он страдалец? Он стал предателем…