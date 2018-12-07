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Общественная палата Мурманской области против Николая II

11:41. 7 декабря 2018 Просмотров - 189 4 коммент. Опубликовал:


Общественная палата (ОП) Мурманской области обратилась в Общественную палату РФ с просьбой не утверждать результаты голосования по присвоению аэропорту Мурманска имени Николая II. Как сообщил в четверг ТАСС председатель региональной ОП Юрий Мананков, за решение направить соответствующее письмо проголосовали все присутствовавшие на последнем пленарном заседании члены палаты.
"Общественность региона активно выступила против присвоения имени Николая II, мы решили направить письмо на имя председателя Общественной палаты РФ не утверждать результаты голосования", – сказал Мананков.
В письме озвучена просьба не присваивать и другие имена из списка голосования, а оставить существующее название – аэропорт города-героя Мурманск. "Альтернативные опросы показывают, что 86% мурманчан категорически против любого изменения нынешнего наименования", – говорится в письме.
Как пояснил Мананков, результаты голосования нельзя считать выражением мнения жителей области, поскольку участвовать в нем могли любые люди. "Более того, один человек мог проголосовать несколько раз, при этом велась недобросовестная агитация, когда некоторые публичные лица страны влияли на ход голосования", – отметил глава ОП.

Согласно итогам голосования на сайте проекта по аэропорту Мурманск имя последнего российского императора Николая II набрало 48% голосов. Первоначально имя императора предложили представители казачества, поскольку Мурманск (изначально – Романов-на-Мурмане) стал последним городом, основанным по указу Николая II в Российской империи. Также в тройку вошли имена легендарного полярника, дважды Героя Советского Союза Ивана Папанина, набравшее 42%, и имя знаменитого аса времен ВОВ Бориса Сафонова (8%).

https://tass.ru/v-strane/5881725 – цинк

Отличный конкурс, отличный розжиг конфликтов в обществе, вот прямо на все деньги, причем деньги государственные.
Прости нас, государь…-)

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Мурманск, Николай II, юмор
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4 коммент.»

  • 10217 8627
    Ирбис 7 декабря 2018 в 14:10 Ссылка Пометить
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    Ну плять чистая клоунада, вот по тому то и называют Россию странной не пуганных идиотов! Посмотрите какой флаг во главе этого заседания дебилов? Значит имперский российский флаг и при этом они против императора? Мне всё равно как назовут аэропорт, я был противником изначально понимая что вот к этой клоунаде и приведёт и позору страны, которая так и не вернулась с гражданской войны.

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  • 3986 3631
    strelez 7 декабря 2018 в 14:44 Ссылка Пометить
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    Ну хоть кто-то осознал весь идиотизм этого переименования. Вернее, всех переименований.

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  • 14927 12879
    Вячеслав 7 декабря 2018 в 15:21 Ссылка Пометить
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