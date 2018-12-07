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Новые этические нормы

15:34. 7 декабря 2018 Просмотров - 130 2 коммент. Опубликовал:


В ЕР приняли свод этических норм обязательных для всех членов партии.

Член партии должен:

- относиться к людям и их проблемам с уважением и вниманием, помогать им в защите прав, в восстановлении справедливости, в преодолении трудных жизненных ситуаций;

- исключить действия и высказывания, которые могут привести к ущемлению прав и свобод человека, отвечать за сказанное слово, не допускать высказываний, унижающих достоинство людей;

- быть нетерпимым к попыткам пересмотра и искажения истории России, попранию ее традиций, духовных ценностей наших народов, проявлению неуважения к ее тысячелетней культуре и уникальному опыту межнационального единства;

- придерживаться принципа личной скромности и сдержанности в публичном поведении;

- в ответ на публичные обвинения в совершении противоправных или аморальных действий публично защищать свои честь, достоинство и репутацию всеми законными средствами. В случае, если обвинения в совершении преступлений или проступков соответствуют действительности и дискредитируют Партию, немедленно подавать в отставку со всех партийных должностей;

- открыто высказывать и отстаивать свою позицию в ходе партийной дискуссии, после принятия окончательного решения придерживаться коллегиальной партийной позиции;

- выполнять взятые перед людьми обязательства, лично и регулярно отчитываться об исполнении наказов, обещаний, обращений граждан, реализации предвыборных программ.

https://er.ru/news/175048/ – цинк





Для сравнения – исторический предшественник.



Как не трудно заметить из выдвинутых тезисов, список является реакцией на череду громких публичных скандалов связанных с чиновниками и депутатами, которые решили рассказать народу всякое-разное про перспективы народного бытия с точки зрения эффективного менеджмента. И народное сознание вступило в противоречие с предлагаемым эффективными спикерами бытием.

Засим, краник словесного "правдорубства" решили прикрутить по партийной линии.
Тот случай, когда самоочевидные вещи приходится продвигать путем окриков сверху, ибо число "депутатов/чиновников-правдорубов" начало принимать угрожающий характер, а понимания, почему это народ бузит по поводу эффективных чиновников и депутатов, у "виновников торжества" не проявлялось.

Исчезнут ли из медийного поля персонажи, от которых предполагается избавиться путем ужесточения партийной дисциплины? Думается, что нет, ибо показала практика, некоторые несут околесицу с полной уверенностью, что так и надо, а потом удивляются, чего это их накрыла волна негодования возмущенной общественности без всякого понимания причины и следствия недовольства.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: бюрократия, Единая Россия, общество, чиновники
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