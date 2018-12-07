Неизвестные личности, которые изменили мир (ВИДЕО)
03:00. 7 декабря 2018 Просмотров - 160 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Андрей Фурсов и другие авторы сборника «De Personae» рассказывают о неизвестных широкой общественности личностях, которые сыграли решающую роль в истории.
Для чего был создан Римский клуб. Как оболгали и демонизировали Гизов. Кто использует евреев для управления миром.
Какие секреты хранили бывшие руководители Центробанка СССР и России. Семинар клуба «Универсум», Институт системно-стратегического анализа.
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Андрей Фурсов
Источник: rusvesna.su