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Неизвестные личности, которые изменили мир (ВИДЕО)

03:00. 7 декабря 2018 Просмотров - 160 Нет комментариев Опубликовал:
Неизвестные личности, которые изменили мир (ВИДЕО) | Русская весна

Андрей Фурсов и другие авторы сборника «De Personae» рассказывают о неизвестных широкой общественности личностях, которые сыграли решающую роль в истории.

Для чего был создан Римский клуб. Как оболгали и демонизировали Гизов. Кто использует евреев для управления миром.

Какие секреты хранили бывшие руководители Центробанка СССР и России. Семинар клуба «Универсум», Институт системно-стратегического анализа.

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Андрей Фурсов

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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