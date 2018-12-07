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Бойцы вспоминают минувшие дни

17:24. 7 декабря 2018 Просмотров - 56 Нет комментариев Опубликовал:


По случаю очередной годовщины нападения Японии на Перл-Харбор.

- А помнишь Джеймс, как наш пикировщик точно положил авиабомбу в артпогреб "Аризоны"?



Один из главных авторов и исполнителей нападения на Перл Харбор Мицуо Футидо беседует с организатором первого рейда американских бомбардировщиков на Токио Джеймсом Дулиттлом.


Капитан первого ранга Мицуо Футида перед атакой на Перл-Харбор. Конец ноября 1941 года.


Подполковник Джеймс Дулиттл и его летчики. 13 апреля 1942 года перед рейдом B-25 на Токио.

И еще небольшая цитата из книги Томиоки Садатоси (подробнее про нее вот здесь https://colonelcassad.livejournal.com/4619956.html ) на тему подготовки к нападению на Перл-Харбор.



26 июля США и Великобритания заморозили заграничные активы Японии, а 1 августа было объявлено эмбарго на все поставки авиационного бензина в Японию.
17 августа Соединенные Штаты объявили всеобщее эмбарго против Японии. Одновременно президент Рузвельт объявил, что он "не может принять продвижение Японии вооруженной силой и не станет продолжать переговоры, пока экспансионистская деятельность Японии не прекратится".
Тем временем Япония почувствовала, что немецкое вторжение в Россию уменьшает вероятность русского нападения с севера в случае если японские войска двинутся на юг. Общественное мнение того времени полагало, что если Япония сейчас не начнет войну, то потеряет возможность пожать экономические плоды совместной с Германией и Италией победы.

На совещании в присутствии Императора 6 сентября были всесторонне обсуждены приготовления Японии к войне на случай, если переговоры постигнет неудача; тем не менее по-прежнему сохранялась надежда, что понимания можно достичь дипломатическим путем. Дипломатические переговоры продолжались, но Императорский генеральный штаб и Комиссия по планированию постоянно указывали, что ресурсы Японии день ото дня иссякают и надежды на их восполнение нет, в то время как Соединенные Штаты быстро накапливают вооружения и строят новые суда и самолеты. Они призывали установить определенный предельный срок дипломатическим переговорам и как можно скорее закончить планы и приготовления к тотальной войне.

5 ноября состоялось совещание в присутствии Императора, на котором была согласована национальная политика подготовки к тотальной войне. Приготовления армии и флота были ускорены, но планируемый удар по Перл-Харбору держался в секрете от всех, за исключением лиц, непосредственно участвовавших в планировании. В то же время было решено, что если дипломатические переговоры достигнут успеха к 00-00 в ночь на 1 декабря, то использование силы будет приостановлено.

После изучения переданной Соединенными Штатами 26 ноября ноты Халла, которую Императорский генеральный штаб и японское правительство восприняли как ультиматум, 1 декабря было принято формальное заключение о неизбежности начала военных действий. Поэтому на заседании кабинета министров 5 декабря и совместном совещании 6 декабря был принят проект Императорского рескрипта об объявлении войны с Соединенными Штатами и Великобританией. 7 декабря этот документ был представлен Императору и в тот же день получил высочайшее одобрение.

8 декабря в 02-15 японские войска атаковали англичан в Кота-Бару в Малайе, начав первую битву Тихоокеанской войны. В 03-20 того же дня Япония нанесла воздушный удар по Перл-Харбору.


















































Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 1941, война на тихом океане, вторая мировая война, дулиттл, перл-харбор, футида
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