Било Жихарева А.И. – это скрипка Страдивари в металле

Новое направление в звукотерапии:

БИЛОТЕРАПИЯ

- безмедикаментозный метод коррекции отклонений в состоянии здоровья, основанный на воздействии звуков и вибраций, исходящих от бил (плоских колоколов) с целью:



- устранения стрессовых состояний



- облегчения состояния при заболеваниях, которые могут быть отнесены к психосоматическим



- оказания позитивного воздействия на психоэмоциональную, духовную и физическую сферы человека.

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Мелодия звуков, объединяя смутно очерченное пространство с ощутимым, но неопределенным движением, дает душе то чувство бесконечности, которым она обладает во времени и пространстве…..



Александр Жихарев. Из записных тетрадей.

В наши нелегкие времена все еще существуют редкие по красоте духовные оазисы. Мне хочется рассказать об одном из них.. Речь идет о музыке, которая звучит каждую неделю в Коломенском. Это истинно русская музыка. Сотни людей возвращаются сюда, чтобы снова и снова слушать ее.

Автор и исполнитель - Александр Жихарев. Запись сделана 17 мая 2008 года в Коломенском. ...

Сказать, что эта музыка хороша - ничего не сказать. Ее надо слышать. К счастью, мне удалось познакомиться и разговориться с ее создателем, именно создателем, а не композитором. Я написал об этом небольшой очерк. Пусть нижеприведенный текст не покажется вам экзальтированным – эта музыка достойна того, чтобы люди знали о ней.

Итак, речь пойдет о создателе этого направления - Александре Ивановиче Жихареве. Биография у него самая обыкновенная. Образования он общего, никакого специального не получал. После армии работал шофером, затем уехал по комсомольской путевке в Набережные Челны на строительство Камаза, позже работал литейщиком.

Обычная жизнь обычного человека. И, тем не менее, смею утверждать, что Александр Иванович - человек незаурядный и необыкновенно талантливый. Онсоздал это направление - музыка на плоских колоколах или билах – так называют его инструмент.

Само название било, - старинное. Вот краткие сведения о нем.

В первые века христианства в Римской империи и других местах было принято созывать народ к молитве будильными колотушками, представлявшие собой деревянные или металлические доски, по которым ударяли молотками.



Эта традиция закрепилась на православном Востоке, где долгое время не прибегали к употреблению колоколов как таковых, пользуясь по примеру Византии билом.



Бывало и металлическое било, которое в таком случае называлось клёпалом. Его делали в виде доски или коромысла, дуги, которая символизировала свод небесный и имела голос звучащего неба - грома небесного. То есть были звуки, но не было мелодий.



Известна такая цитата: «И повелел Сергий звонить в било». Это из «Жития Сергия Радонежского», автор Епифаний Премудрый.

Красота этой музыки необычайна, эмоциональное воздействие очень сильное. Ее трудно описать. Это не простой колокольный звон. Звуки очень долгие по продолжительности, грустные, щемящие так сильно проникают в душу, что невозможно их забыть. В ней слышатся отголоски трагической истории Руси. Я думаю, что если бы она появилась лет 30-40 назад, то обязательно бы прозвучала в «Андрее Рублеве» Тарковского, настолько она соответствует настроению того времени.

Александр Иванович человек неразговорчивый, скромный. Денег больших не имеет, спонсоров тоже нет, так что «раскрутку» провести не удается. Он просто хочет донести прекрасную музыку до людских сердец. Мне удалось с ним побеседовать, так как он неохотно рассказывает о себе.

Родился он в 1951 году в селе Хорошево, где сейчас находится московский район Хорошево-Мневники. В 1974 году, в пору тихой золотой осени, он впервые попал в старинный русский город Елабугу - удивительные места, где творил художник Шишкин. В окрестностях Елабуги есть Большой Бор, протяженностью в несколько километров. Красота необыкновенная! Как-то, выйдя из этого бора, Жихарев увидел, как вдали, в Елабуге играют на неярком осеннем солнце купола церквей, а сам город утопал в золотой листве. По словам Александра Ивановича, дух захватывало, но не хватало какого-то завершающего штриха.

Вот с того момента душа его потеряла покой. Еще в детстве Александр Иванович полюбил церковные колокола, часами слушал их. После Елабуги он пришел к мысли, что этим самым завершающим штрихом-дополнением к картине русской природы и станет колокольный звон. Тогда-то он и «заболел колоколами».

Но не в традиционном колокольном звоне стал Александр Иванович искать свой Путь. Большие колокола не звучали так, как ему хотелось. К тому времени Жихарев уже работал на заводе ВИЛС (Всесоюзный институт легких сплавов) и отливал там колокола.

Ему помогали энтузиасты, проникшиеся его идеями - и простые рабочие, и инженеры. В 80-е годы Александр Иванович служил звонарем в Кремле, а после окончания строительства и в Храме Христа Спасителя, и всюду он в поиске. В 1988 году он нашел форму, сопоставимую по звучанию с традиционными колоколами и решил назвать ее «Било иконное». Это были плоские, бронзовые и латунные доски, различные по размеру и весу, издававшие, удивительно красивые, непохожие ни на что звуки.

Это уникальное акустическое явление - возникновение Троицы в звуке, три звука одного наименования. К этому эффекту, на протяжении многих столетий, стремились все мастера, отливавшие колокола. Жихарев этого добился. За рубежом его колокола назвали плоскими. Их сейчас отливают в Италии, и звучат они во многих странах Европы. Их можно услышать в театре имени Немировича-Данченко и в Мариинке. Они находятся не менее, чем в 150 церквах, в том числе и вблизи Троицево-Сергиевой Лавры.

Только в одной Москве жихаревские колокола есть в 30-ти Храмах. Но более всего он любит звучание своих колоколов в маленьких сельских церквах, где звук било разносится далеко по окрестностям.

В 1991 году он запатентовал свое изобретение в России, а на международный патент денег не было, поэтому пользуются его изобретением бесплатно и даже не знают, кто создатель этого уникального музыкального инструмента.

Впрочем, для нашей страны эта история неудивительна.

И звучат теперь во многих Церквах в России звонницы на билах. Часто звуки било и колоколов слышны вместе, они, на редкость удачно, дополняют друг друга.

Александр Иванович сам обучает звонарей. Он много ездит по стране со своими единомышленниками, - так возник маленький ансамбль «Светолитие». Вот только официального признания Жихарев не получил. Работает на голом энтузиазме. А жаль...

Эта великая музыка является национальным достоянием России. Она достойна того, чтобы ее слушали и знали по всей стране.

Многие из услышавших впервые эти чудесные мелодии, приходят вновь и вновь в Коломенское.

источник

"Било" (00.50.11) (2013) (реж. Борис Лизнев)

Главный герой фильма - создатель уникального музыкального инструмента "било ( плоский колокол )" - Александр Иванович Жихарев. "Мастер звука" - с уважением называют музыканта его коллеги.

Детский ансамбль звонарей «Колокольные Звоны». А. Пахмутова, «Благовест». Синяя птица 2017.

Александр Жихарев. Реверберация звука латунными пластинами в своей мастерской. Вы просмотрели небольшой отрывок из флэш-медийного журнала "Било Жихарева А.И. – это скрипка Страдивари в металле". Журнал полностью (200 мб) можно скачать в группе ВКонтакте"Виртуальный Лечебник XXI века. Медиатека". Членство в медиатеке платное. https://vk.com/club172794414

Источник: cont.ws