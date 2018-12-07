1916-1919. Безымянный чешский легионер фотографирует Россию
09:42. 7 декабря 2018 Просмотров - 306 2 коммент. Опубликовал: brahman
1. Карлик-поводырь ведет слепого
1. Карлик-поводырь ведет слепого
2. Нищий на железнодорожной станции
3. Нищий на железнодорожной станции
4. Нищенка на железнодорожной станции
5. Нищие
6. Беженцы возле вагона, приспособленного под временное жилище
7. Молодожены
8. Портрет двух крестьянок
9. Нищий
10. Девочка собирает фрукты
11. Девушка продает тыквы
12. Крестьянка стирает бельё
13. Крестьянка доит корову
14. Мать с сыном жарят картошку в поле
15. Крестьянка срезает пшеницу серпом
16. Крестьянские дети убирают пшеницу
17. Крестьяне собирают сено в скирду
18. Крестьянин везет сено
19. Крестьянки продают травы с повозки
20. Маленькая девочка
21. Крестьянки позируют фотографу
22. Мать с детьми на пороге сельского дома
23. Приготовление пищи в русской печи
24. Крестьянин на поле в минуту отдыха
25. Сплав на плоту по Енисею
26. Мужчина чинит лодку во Владивостоке
27. Девочка продает блины на станции
28. Дети в зимней одежде
29. Женщина в национальной одежде
30. Мальчик в зимней одежде
31. Подросток в зимней одежде
32. Ребенок в зимней одежде
33. Ребенок несет дрова где-то в Сибири
34. Крестьянки набирают воду из проруби
35. Сани с лошадьми, перевозящие дрова, попали в полынью на замерзшем озере
36. Сельское кладбище
37. Чешские солдаты моют одежду в ручье в Сибири
Источник: humus.livejournal.com
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В те времена все так жили, и в Европе были нищим такие же босятые , зато какие крестьянки, красота и много позитива есть. Мать с сыном на поле костер жгут и МЧС нет :-), дети свободно гуляют и нет никакой ювиналки !!! Свободно жили без камин наблюдения
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да и лица такие естественные и милые,а сегодняшние дети с гаджетами уже лишены какой-то чистоты природной что ли,но бедность и нищета ужасающие ,неужели невозможен мир ,где все живут просто, но с достоинством ,а не 1-5 % за счет остальных