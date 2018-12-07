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1916-1919. Безымянный чешский легионер фотографирует Россию

09:42. 7 декабря 2018 Просмотров - 306 2 коммент. Опубликовал:


Карлик-поводырь ведет слепого
1. Карлик-поводырь ведет слепого

Карлик-поводырь ведет слепого
1. Карлик-поводырь ведет слепого

Нищий на железнодорожной станции
2. Нищий на железнодорожной станции

Нищий на железнодорожной станции
3. Нищий на железнодорожной станции

Нищенка на железнодорожной станции
4. Нищенка на железнодорожной станции

Нищие
5. Нищие

Беженцы возле вагона, приспособленного под временное жилище
6. Беженцы возле вагона, приспособленного под временное жилище

Молодожены
7. Молодожены

Портрет двух крестьянок
8. Портрет двух крестьянок

Нищий
9. Нищий

Девочка собирает фрукты
10. Девочка собирает фрукты

Девушка продает тыквы
11. Девушка продает тыквы

Крестьянка стирает бельё
12. Крестьянка стирает бельё

Крестьянка доит корову
13. Крестьянка доит корову

Мать с сыном жарят картошку в поле
14. Мать с сыном жарят картошку в поле

Крестьянка срезает пшеницу серпом
15. Крестьянка срезает пшеницу серпом

Крестьянские дети убирают пшеницу
16. Крестьянские дети убирают пшеницу

Крестьяне собирают сено в скирду
17. Крестьяне собирают сено в скирду

Крестьянин везет сено
18. Крестьянин везет сено

Крестьянки продают травы с повозки
19. Крестьянки продают травы с повозки

Маленькая девочка
20. Маленькая девочка

Крестьянки позируют фотографу
21. Крестьянки позируют фотографу

Мать с детьми на пороге сельского дома
22. Мать с детьми на пороге сельского дома

Приготовление пищи в русской печи
23. Приготовление пищи в русской печи

Крестьянин на поле в минуту отдыха
24. Крестьянин на поле в минуту отдыха

Сплав на плоту по Енисею
25. Сплав на плоту по Енисею

Мужчина чинит лодку во Владивостоке
26. Мужчина чинит лодку во Владивостоке

Девочка продает блины на станции
27. Девочка продает блины на станции

Дети в зимней одежде
28. Дети в зимней одежде

Женщина в национальной одежде
29. Женщина в национальной одежде

Мальчик в зимней одежде
30. Мальчик в зимней одежде

Подросток в зимней одежде
31. Подросток в зимней одежде

Ребенок в зимней одежде
32. Ребенок в зимней одежде

Ребенок несет дрова где-то в Сибири
33. Ребенок несет дрова где-то в Сибири

Крестьянки набирают воду из проруби
34. Крестьянки набирают воду из проруби

Сани с лошадьми, перевозящие дрова, попали в полынью на замерзшем озере
35. Сани с лошадьми, перевозящие дрова, попали в полынью на замерзшем озере

Сельское кладбище
36. Сельское кладбище

Чешские солдаты моют одежду в ручье в Сибири
37. Чешские солдаты моют одежду в ручье в Сибири


Источник: humus.livejournal.com

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2 коммент.»

  • 3831 2874
    любопытный 7 декабря 2018 в 10:14 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
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    В те времена все так жили, и в Европе были нищим такие же босятые , зато какие крестьянки, красота и много позитива есть. Мать с сыном на поле костер жгут и МЧС нет :-), дети свободно гуляют и нет никакой ювиналки !!! Свободно жили без камин наблюдения

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    • 192 168
      mary любопытный 7 декабря 2018 в 11:05 Ссылка Пометить
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      loading...

      да и лица такие естественные и милые,а сегодняшние дети с гаджетами уже лишены какой-то чистоты природной что ли,но бедность и нищета ужасающие ,неужели невозможен мир ,где все живут просто, но с достоинством ,а не 1-5 % за счет остальных

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