1916-1919. Безымянный чешский легионер фотографирует Россию

1. Карлик-поводырь ведет слепого1. Карлик-поводырь ведет слепого2. Нищий на железнодорожной станции3. Нищий на железнодорожной станции4. Нищенка на железнодорожной станции5. Нищие6. Беженцы возле вагона, приспособленного под временное жилище7. Молодожены8. Портрет двух крестьянок9. Нищий10. Девочка собирает фрукты11. Девушка продает тыквы12. Крестьянка стирает бельё13. Крестьянка доит корову14. Мать с сыном жарят картошку в поле15. Крестьянка срезает пшеницу серпом16. Крестьянские дети убирают пшеницу17. Крестьяне собирают сено в скирду18. Крестьянин везет сено19. Крестьянки продают травы с повозки20. Маленькая девочка21. Крестьянки позируют фотографу22. Мать с детьми на пороге сельского дома23. Приготовление пищи в русской печи24. Крестьянин на поле в минуту отдыха25. Сплав на плоту по Енисею26. Мужчина чинит лодку во Владивостоке27. Девочка продает блины на станции28. Дети в зимней одежде29. Женщина в национальной одежде30. Мальчик в зимней одежде31. Подросток в зимней одежде32. Ребенок в зимней одежде33. Ребенок несет дрова где-то в Сибири34. Крестьянки набирают воду из проруби35. Сани с лошадьми, перевозящие дрова, попали в полынью на замерзшем озере36. Сельское кладбище37. Чешские солдаты моют одежду в ручье в Сибири

Источник: humus.livejournal.com