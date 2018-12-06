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В Тихом Океане разбились два американских самолета

04:37. 6 декабря 2018 Просмотров - 249 Нет комментариев Опубликовал:


В Тихом Океане разбились два самолета морской пехоты США.
Во время дозаправки в воздухе, столкнулись воздушный танкер КС-130 и истребитель F/A-18 вылетевший с авиабазы Ивакуни.
На борту разбившихся машин было 7 человек. По данным японской прессы, одного из летчиков удалось спасти (надо понимать, успел выпрыгнуть перед падением), поиски остальных продолжаются.

Данная катастрофа стала продолжением длинной серии несчастных случаев, которые весь год преследовали ВВС США на Тихом Океане.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: авиация, катастрофы, США, тихий океан, Япония
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