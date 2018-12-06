В Тихом Океане разбились два американских самолета

В Тихом Океане разбились два самолета морской пехоты США.Во время дозаправки в воздухе, столкнулись воздушный танкер КС-130 и истребитель F/A-18 вылетевший с авиабазы Ивакуни.На борту разбившихся машин было 7 человек. По данным японской прессы, одного из летчиков удалось спасти (надо понимать, успел выпрыгнуть перед падением), поиски остальных продолжаются.Данная катастрофа стала продолжением длинной серии несчастных случаев, которые весь год преследовали ВВС США на Тихом Океане.

Источник: colonelcassad.livejournal.com