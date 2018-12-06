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Сводки от ополчения Новороссии 06 декабря 2018

15:58. 6 декабря 2018 Просмотров - 264 Нет комментариев Опубликовал:

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Карта обстрелов 06 декабря 2018. Обстановка на линии соприкосновения за сутки

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Венедиктов получил временное убежище в России



Венедиктов получил временное убежище в России

Челябинский областной суд признал неправомерным решение органов МВД об отказе в предоставлении временного убежища гражданину Украины Филиппу Венедиктову, воевавшему ополченцем на стороне самопровозглашенной ДНР. Решение миграционной службы было мотивировано тем, что региональное управление ФСБ России запретило господину Венедиктову въезд в Россию из-за преследования его украинскими властями по подозрению в терроризме. В мае Правобережный райсуд Магнитогорска оставил отказ в силе, и украинцу грозила депортация. При рассмотрении дела в облсуде силовики свои требования не отстаивали.

Челябинский областной суд отменил решение управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД России об отказе в предоставлении временного убежища на территории РФ гражданину Украины Филиппу Венедиктову. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, поскольку в деле имеются сведения, представляющие собой государственную тайну. «На административного ответчика — ГУ МВД России по Челябинской области — возложена обязанность повторно рассмотреть заявление о предоставлении временного убежища. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано»,— сообщили после заседания в пресс-службе облсуда.

В 2014 году житель Кривого Рога Филипп Венедиктов, мобилизованный на службу в вооруженные силы Украины, дезертировал и перешел на сторону ополчения самопровозглашенной ДНР. Он участвовал в боевых действиях под Мариуполем, где был ранен. В 2017 году украинец поселился в Магнитогорске и попросил российские власти предоставить ему временное убежище по политическим причинам. Однако в марте 2018 года он получил от ГУ МВД России по Челябинской области отказ.

По словам Филиппа Венедиктова, региональное управление ФСБ России запретило ему въезд в РФ на том основании, что власти Украины преследуют его как террориста, причем за те действия, которые он совершал, будучи в рядах ополченцев в Донбассе, в том числе за спасение российских добровольцев.
«Мне отказали по двум причинам. Первая — это положения части 1 статьи 2 федерального закона "О беженцах", которая гласит, что я — лицо, совершившее преступление против мира и человечности,— рассказал “Ъ” господин Венедиктов.— Вторая — нет гуманных причин для предоставления вневременного убежища на территории РФ». Не согласившись с отказом, украинец подал иск в Правобережный районный суд Магнитогорска, который признал решение органов МВД законным и обоснованным. Истец обжаловал судебное постановление в вышестоящей инстанции. В результате решение было отменено и направлено на повторное рассмотрение, но уже в Челябинский областной суд.

«Суд разобрался, разобрались и представители власти, это очень хорошо, я на это надеялся,— прокомментировал решение облсуда Филипп Венедиктов.— Все-таки есть гуманные причины для предоставления убежища, и никакого терроризма в моих действиях, в том, что я воевал в Донбассе, нет. Теперь я буду готовить документы, надеюсь, в ближайшее время смогу стать гражданином страны, которую считаю своей родиной. После получения временного убежища, надеюсь, стану участником госпрограммы и получу паспорт по упрощенной схеме».

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области воздержались от комментариев до получения документов из суда. В региональном управлении ФСБ России также это дело не комментируют. По словам господина Венедиктова, в суде представители правоохранительных органов на своей позиции не настаивали. «Они молодцы, я очень доволен, ошибки могут быть везде, во всех системах, все мы люди, всем нам свойственно ошибаться»,— говорит истец. Отметим, что ранее депутат Госдумы Евгений Примаков направлял обращение к директору ФСБ России Александру Бортникову с просьбой разобраться в деле Филиппа Венедиктова.

https://www.kommersant.ru/doc/3820336 – цинк

Вот и славно.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: компиляция
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