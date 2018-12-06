Станислав Безгин. Причины и следствия

Сырьевое проклятие России, кредитное проклятие Греции, долларовое проклятие США

В комментариях к одной из моих статей «О том, как особенно сильно загнивает Америка», был сделан совершенно правильный комментарий, что «любая халява, получаемая экономикой действует на экономику деструктивно и это не очень зависит от источника появления халявы в системе»

Это совершенно верно, и я решил сделать обобщенный анализ влияния халявы на общество, или говоря более научно: «влияние неэквивалентного, безвозмездного поступления энергии в систему на ее работоспособность». В рамках этой статьи я намерен рассмотреть проблему «сырьевого проклятия России»… ну и заодно «кредитного проклятия Греции», «проклятия печатного станка Америки» и прочих финансовых «проклятий», негативно влияющих на экономику стран.

Но для того чтобы объяснить какие возникают негативные факторы, прочему они возникают и как с ними бороться, мне потребовалось вначале вернуться и более подробно рассмотреть существование цивилизации как сложной системы, построенной на движении и преобразовании энергопотоков.

Статья получилась очень большой, поэтому я разделил ее на пять частей:

Цивилизация, как энергетическая система;

Деньги, как механизм регулирования энергопотоков цивилизации;

Открытые и замкнутые энергетические системы;

Экономические «проклятия», как следствие неэквивалентного обмена;

Методы борьбы с «сырьевым проклятием».

Часть I. Цивилизация, как энергетическая система

Прежде чем рассматривать взаимосвязь проклятий и экономики, есть смысл вернуться к рассмотрению экономической системы – как физической системы, основанной на движении энергии и энергопотоков, то есть, как своего рода механизма.

Данный механизм, как любое устройство, требует для своей работы энергию. Смысла существования этого механизма, возможно, нет. Целью работы механизма является сам процесс существования и развития механизма и его составных частей (то есть, людей). Это если не углубляться в глубоко философские вопросы смысла жизни и цели существования человечества. В результате работы устройства энергия теряется и тратится. Часть энергии направляется на обеспечение возможности механизма добывать новую энергию и обеспечение возможности механизма развиваться (хотя бы увеличиваясь в размерах).

Источником энергии, обеспечивающей данную систему (человечество), является, в основном, Солнце. Если чуть глубже, то, в целом, есть следующие источники (по мере их значимости для существования системы):

Солнце через фотосинтез топлива для людей (то есть пищи); Солнце через накопленные аккумулированные запасы ископаемого топлива; Атомная энергия; Солнце через нагрев и перенос воды (гидроэнергетика); Солнце через фотовольтаику и Солнце через неравномерный нагрев земной поверхности (ветроэнергетика); Геотермальная энергетика.

Первый пункт в современном обществе дает небольшой процент энергии, но без данного вида энергии существование системы невозможно.

Абсолютно любой элемент, объект, процесс, предмет, материальный и нематериальный актив можно представить в виде энергии и овеществленной энергии. Это представление универсально и одинаково относится к бочке нефти (очевидное представление), к электростанции, угольному разрезу, к трактору, научному открытию, квалифицированному слесарю и даже подготовленному спортсмену олимпийцу.

Любой из этих элементов, объектов и субъектов системы имеет две характеристики:

— Энергию, затраченную на получение результата в виде этого элемента системы. Очевидно, что для запуска угольного разреза нужно потратить очень большое количество энергии. Но это также верно и в отношении слесаря или спортсмена – их подготовка также является следствием затраты энергии, то есть в каком-то роде это также овеществленная энергия;

— Энергию, которая система сможет получить, добыть, переместить, трансформировать, «овеществить», сэкономить используя данный элемент системы. Работа любого полезного элемента системы позволяет увеличить (сэкономить) располагаемый объем энергии. Работа (или существование) бесполезного элемента системы может давать нулевое увеличение энергии в системе. Полезность (положительное изменение энергии в системе) не всегда очевидна, и может проявляться косвенным действием. Например, полезность для системы в хорошей культуре присутствует, но не в виде явно создаваемого объема энергии.

Эти две характеристики имеются у любого элемента объективно, в независимости от нашей способности их адекватно оценить. Их отношение друг к другу дает нам универсальный объективный метод измерения и оценки «полезности» элементов системы, то есть EROEI. Вот только, к сожалению, у человечества отсутствует возможность оценить его точно, адекватно и объективно.

Чтобы представить себе, как происходит такая оценка и выбор наиболее «полезного» для системы (для человечества) процесса, давайте рассмотрим воду, как энергию. То есть воду как «овеществленную энергию». И, соответственно, разные процессы в системе, которые позволяют нам эту воду «создать». В отличие от бочки нефти, которую легко рассматривать как энергию, представление воды «как энергии» не столь очевидно.

Итак, воду в океане или ледниках Антарктиды мы, разумеется, не будем рассматривать как энергию. Энергией для нас вода станет в тот момент, когда мы ее включим в производительный процесс функционирования нашей системы.

Предположим, что у нас есть огород, расположенный в засушливой местности. При прочих равных условиях, мы получаем со своего огорода 20 центнеров брюквы, если не поливаем огород, и 40 центнеров брюквы, если мы огород поливаем.

Очевидно, что брюква – это аккумулированная через процесс фотосинтеза солнечная энергия, которую мы можем собрать, сохранить и зимой потратить на поддержание своей жизни. В нашем параметре EROEI «брюква» — это “Energy Return” – энергия полученная. И в случае, если мы будем огород поливать, мы получим в два раза больше энергии. А «вода» в данном случае – это «Energy Invested» – энергия инвестированная.

Нам остается только выяснить, есть ли смысл нам инвестировать энергию в процесс полива, получим ли мы при этом EROEI больше 1, и какой процесс полива будет для нас предпочтительным.

Например, могут существовать следующие варианты «создания» воды:

ручное копание колодца, с последующим ручным переносом воды на огород;

механизированное копание канала от ближайшего источника воды, расположенного выше по рельефу;

прокладка металлических труб от реки и установка насоса.

В первом варианте:

При строительстве (капитальные затраты) мы затратим:

мускульную и “вычислительную” энергию человека;

амортизируем часть энергии, ранее потраченной на изготовление лопаты;

энергия, потраченная (овеществленная) на заготовку и доставку нескольких бревен, цепь, ведра, гвозди, коромысло.

При эксплуатации мы будем затрачивать мускульную энергию человека на переноску воды.

Во втором варианте:

При строительстве мы потратим:

энергию топлива (как на саму работу, так и на доставку трактора к месту работы);

амортизацию части энергии, ранее потраченной на изготовление трактора;

«амортизацию» части энергии, потраченной на обучение тракториста и гидроинженера;

мускульную и “вычислительную”энергию, затраченную трактористом и гидроинженером во время выполнения работы.

При эксплуатации никаких существенных расходов нестись не будет.

В третьем варианте:

При строительстве мы потратим:

энергию на сварку труб, на доставку труб;

энергию, ранее потраченную (овеществленную) на изготовление труб, комплектующих, электропроводов, электронасоса;

«амортизацию» части энергии, потраченной на сварщика;

мускульную и “вычислительную” энергию, затраченную сварщиком и рабочими во время выполнения работы;

амортизируем часть энергии, ранее потраченной на то, чтоб обеспечить эту территорию электроэнергией.

При эксплуатации мы будем расходовать энергию в виде электроэнергии.

Понятно, что если бы мы обладали бы божественным всеведением и были бы способны точно подсчитать все физические затраты энергии, потраченные на каждый элемент вышеописанных процессов (включая все составные процессы и этапы затраты энергии), то мы могли бы абсолютно точно, адекватно и объективно рассчитать сумму вложения энергии в каждом из трех вариантов.

За неимением способа рассчитать энергозатраты абсолютно точно, мы пытаемся это сделать приблизительно через их приравнивание друг другу на основании денежной оценки.

Мы можем подсчитать, что в расчете на десять лет первый вариант будет нам стоить 100 000 рублей. Второй вариант 300 000 рублей, Третий вариант 250 000 рублей.

За десять лет, в случае полива, мы получим дополнительно брюквы стоимостью 600 000 рублей. Следовательно, все три варианта полива являются для нас выгодными. Но правильным (с точки зрения цивилизации) является тот, который дает наибольший EROEI, то есть вариант с ручным поливом огорода.

Результат и, следовательно, оценка правильности изменится, если мы пересчитаем эту задачу на другие объемы полученной и потраченной энергии. Если вместо огорода на 40 центнеров брюквы, мы рассматриваем вопрос орошения поля на 400 центнеров, то, вероятно, правильным будет являться вариант прокладки канала, так как его EROEI станет наибольшим.

При условии, что денежная оценка каждого процесса и элемента близка к истинной, мы (то есть управляющий контур) можем принять правильное решение и выбрать наиболее оптимальный вариант полива. Но если оценка искажена, например, за работу трактора нужно оплатить разрешение в сумме 100 000 рублей, или из-за искаженного валютного курса цена электронасоса оказывается заниженной в два раза, то мы примем неверное решение, для нас станет дешевле проложить водопровод, хотя при истинной оценке этот способ не является оптимальным.

При оценке одного проекта, мы можем сравнить просто затраты инвестируемой энергии и выбирать проект с меньшими затратами. При сравнении разных проектов и ограниченности ресурсов (например, выбор между прокладкой водопровода к полю брюквы или прокладкой канала к полю с рисом) мы сравниваем не затраты энергии, а именно EROEI то есть отношение затрат энергии к потенциальной пользе. На “бытовом уровне” мы ориентируемся на понятие “рентабельность проекта”. Чем точнее ценовая оценка процессов приближается к истинной энергетической стоимости процессов, тем больше совпадают понятия “лучшей рентабельности” и “лучшего EROEI”.