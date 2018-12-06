«Разожгли пожар вооружённых столкновений»: как создавалась и разрушалась Югославия

Источник: russian.rt.com

Сто лет назад на Балканах было провозглашено Королевство сербов, хорватов и словенцев, преобразованное в 1929 году в Королевство Югославия. В 1941 году государство оккупировали нацисты. После войны страна возродилась уже как Федеративная народная республика Югославия. В наши дни некоторые исследователи выдвигают предположение, что политическое объединение югославянских народов было заведомо утопической идеей и в итоге привело к масштабному кризису 1980—1990-х годов. Однако большинство экспертов не согласны с подобными утверждениями. По их словам, страны Запада сделали всё возможное для раскола Югославии.



Этнокультурная ситуация на Балканах столетиями была непростой. Во времена античности на севере Балканского полуострова жили иллирийцы, кельты, римляне и греки. Примерно в VI веке туда начали массово мигрировать славяне. Они ассимилировали местное население, селились рядом с ним либо оттесняли его на юг. Постепенно на северных Балканах образовалось несколько очагов государственности, находившихся под культурным и политическим влиянием соседних Византии и Болгарии. Расцвет самостоятельных южнославянских государств был сравнительно недолгим. Одни из них оказались под властью Венгрии, а затем вошли в состав империи Габсбургов, другие в XIV—XV веках пали перед лицом турецкой экспансии.

В начале ХХ века в северной части Балканского полуострова существовали два недавно обретших полную независимость государства — Сербия и Черногория. Остальные югославянские народы оставались под властью либо Австро-Венгрии (хорваты, словенцы и босняки), либо Турции (македонцы).

В 1903 году группа офицеров устроила заговор против короля сербского Александра из династии Обреновичей, стоявшего на прогерманских политических позициях. Монарх был убит, а к власти пришла новая династия — Карагеоргиевичей. Они придерживались патриотических взглядов и ориентировались в большей степени на Россию. Правление Петра I Карагеоргиевича вошло в историю Сербии под названием «золотая эпоха». В стране был проведён ряд демократических преобразований, развивались экономика и транспортная инфраструктура, расширялась сеть учебных заведений.

Король Пётр после коронации © Wikimedia

Одержав победы над Турцией и Болгарией, Сербия в результате Балканских войн присоединила к себе земли в Косове, Новопазарском санджаке и Македонии. Острое недовольство у народа Сербии вызвала аннексия в 1908 году Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины, около 40% населения которой составляли сербы.

В ходе Первой мировой войны страна продемонстрировала один из самых высоких уровней мобилизации, поставив под ружье 700 тыс. человек, то есть примерно 1/6 населения страны. Но в 1915 году Сербия столкнулась с экономическим кризисом и эпидемией тифа, и осенью её войска потерпели поражение от объединённых сил Австро-Венгрии, Германии и Болгарии. Это, в свою очередь, привело к оккупации страны. Однако сербская армия, отступившая к Адриатике, не оставила борьбу. В 1918 году она совместно с французскими частями разгромила австро-болгарские силы и освободила свою страну.

Новое государство

В начале ХХ века в Сербии стали популярны идеи создания единого югославянского государства, которое бы объединило Сербию, Черногорию и находившиеся в составе Австро-Венгрии балканские территории.

В 1915 году выходцы из Боснии и Хорватии создали в Лондоне Югославянский комитет. Он пользовался поддержкой правительства Сербии, но по ряду вопросов долгое время придерживался взглядов, отличных от позиции Белграда. Так, его руководство не устраивали односторонние заявления о присоединении к Сербии населённых сербами земель Австро-Венгрии и о территориальных уступках в пользу Италии на Адриатическом побережье.

В 1917 году противоречия удалось преодолеть, и на острове Корфу правительство Сербии и Югославянский комитет подписали соглашение о будущем создании единого югославянского государства — парламентской монархии во главе с Карагеоргиевичами. Документ предполагал равенство сербов, словенцев и хорватов, параллельное использование кириллицы и латиницы, свободу вероисповедания и всеобщее избирательное право.

В августе — октябре 1918 года на фоне начала фактического развала Австро-Венгрии в Словении, Хорватии и других регионах, находившихся ранее под властью Вены и Будапешта, начали формироваться органы самоуправления. Попытки имперских властей создать федерацию провалились. 29 октября 1918 года Народное вече в Загребе заявило о готовности взять власть в свои руки. Так на освобождающихся от Австро-Венгрии территориях возникло Государство словенцев, хорватов и сербов.

Однако провозглашённые в Загребе власти не смогли навести порядок на территориях, на которые они претендовали. В Адриатике населённые южными славянами земли начали занимать итальянские войска. Представители стран — членов Антанты признавать новое государство не пожелали, часть бывших австро-венгерских регионов в одностороннем порядке заявили о присоединении к Сербии. Тяжелый внутренний кризис заставил созданные в Загребе органы самоуправления отправить делегацию в Белград для обсуждения условий объединения.

1 декабря 1918 года в резиденции сербского королевича Александра было провозглашено Королевство сербов, хорватов и словенцев. В его состав вошли Сербия, Черногория, освобождённые от Австро-Венгрии Хорватия, Словения и Босния, а также Македония.

В 1921 году учредительная скупщина государства приняла Видовданскую конституцию, утвердившую в стране парламентскую монархию. Вскоре после этого в королевстве начали вводить политические ограничения. Были запрещены Коммунистическая и Хорватская республиканская крестьянская партии. Значительную часть государственных постов в Королевстве занимали сербы, что вызывало недовольство у других народов — в первую очередь у хорватов. В парламенте возникали острые споры, вылившиеся однажды в перестрелку.

Сербская пехота во время Первой мировой войны © Wikimedia

Во время Первой мировой войны балканские земли подверглись опустошению. Восстановление экономики шло тяжело, тем не менее властям удалось начать индустриализацию страны и превратить Белград в крупный европейский город. Расцвет переживали культура и образование.

В 1929 году наследник Петра I Карагеоргиевича Александр I совершил государственный переворот. Он распустил парламент, отменил конституцию и, сосредоточив в своих руках всю полноту власти, попытался сформировать в королевстве единую югославянскую нацию. Сама страна получила новое название — Югославия. Монарху удалось укрепить государственную власть и снизить уровень коррупции, однако процесс создания единой нации провалился.

В 1934 году король Александр погиб от рук хорватских и македонских националистов. Страну возглавил регентский совет во главе с принцем Павлом. В Югославии прошла умеренная политическая либерализация, смягчились национальные противоречия. Во внешней политике началось сближение с Германией. В то же самое время был официально признан СССР. Являясь одним из крупнейших центров белой эмиграции, Белград долгое время был настроен антисоветски. До 1924 года здесь официально действовала белая миссия, преобразованная затем в «Делегацию по защите интересов русских беженцев», сохранившую герб и флаг Российской империи.

Имперская символика была снята только в 1939 году, после начала Второй мировой войны. В марте 1941-го под давлением Третьего рейха югославское правительство было вынуждено присоединиться к Берлинскому пакту стран оси, что вызвало серьёзное возмущение в народе. Уже через два дня военные совершили государственный переворот и отстранили от власти принца Павла. 6 апреля был заключен договор о дружбе с СССР, однако действовал он недолго. В тот же день Югославия подверглась агрессии со стороны Германии, Италии, Венгрии и Болгарии. Страна была поделена на марионеточные государства и оккупированные территории, перешедшие под контроль агрессоров.

Роль в истории

«Единое королевство в 1918 году возникло из-за целого ряда факторов. Во-первых, был чрезвычайно высок авторитет сербской армии, сыгравшей важную роль в войне на Балканах и разгроме Австро-Венгрии. Во-вторых, земли, находившиеся ранее в составе Австро-Венгрии, оказались в значительной мере под угрозой аннексии со стороны Италии.

Создание единого королевства стало результатом объединения интересов разных сторон», — рассказал в беседе с RT старший научный сотрудник ИС РАН Андрей Едемский.

Погибло же единое королевство, по мнению эксперта, под влиянием внешних факторов — в результате гитлеровской агрессии. «Нацисты раздробили страну, изменив её историю. После разгрома гитлеровской Германии основная военная сила оказалась в руках у местных коммунистов. Благодаря этому, а также поддержке Москвы вместо королевства была создана Федеративная народная республика Югославия (ФНРЮ)», — отметил эксперт.

ФНРЮ была официально образована в 1945 году. В её состав вошли шесть национальных республик: Сербия, Черногория, Словения, Хорватия, Македония, Босния и Герцеговина. Первоначально страна ориентировалась на Москву, но в 1948 году у её лидера Иосипа Броз Тито резко ухудшились отношения с Иосифом Сталиным. Белград стал одним из основателей Движения неприсоединения и неоднократно выступал в качестве посредника между Западом и коммунистическими странами.

В 1960-е годы Югославия пережила период бурного экономического роста. В 1963-м она была переименована в Социалистическую федеративную республику Югославия.

В конце 1980-х — начале 1990-х между входящими в СФРЮ республиками стали накаляться отношения. В западной прессе появлялись статьи, в которых хорваты и словенцы были представлены «цивилизованными» народами, «склонными к демократии», но страдающими от «деспотии сербов-коммунистов».

В 1991 году Хорватия, Словения и Македония заявили о своём выходе из состава Югославии, в 1992-м их примеру последовала Босния и Герцеговина. На проживающих в Хорватии и Боснии и Герцеговине сербов начались гонения, вылившиеся в кровопролитные войны.

Европа отреагировала на «парад суверенитетов» на Балканах благожелательно и открыто поддерживала новые республики.

В 1999 году официальный Белград пытался пресечь деятельность незаконных вооружённых группировок на территории Косова, и страны НАТО приняли решение о применении военной силы в отношении Югославии. Непрекращающиеся на протяжении нескольких месяцев бомбардировки привели к разрушению как военной, так и гражданской инфраструктуры страны, погибли несколько тысяч человек.

НАТО называло свои действия гуманитарной интервенцией, однако с учётом того, что у блока отсутствовал мандат ООН на ведение военных действий, как подчёркивают эксперты, иначе как вооружённой агрессией действия альянса назвать сложно.

Грубое нарушение международного права со стороны НАТО привело к осложнению отношений между Западом и Россией, поддержавшей Югославию.

После бомбёжек контроль над регионом перешёл к силам НАТО и международной администрации, которая через некоторое время передала большинство полномочий структурам этнических албанцев, находившимся под покровительством Запада.

В 2003 году Югославия, в составе которой осталось всего две республики, была преобразована в Государственный союз Сербии и Черногории, но через три года он тоже распался.

В 2004 году Словения присоединилась к северо-атлантическому блоку. В 2009-м членом НАТО стала Хорватия, а в 2017-м — Черногория.

По словам руководителя Центра по изучению современного балканского кризиса ИС РАН Елены Гуськовой, в наши дни в прессе появляются публикации, в которых авторы утверждают, что кризис в Югославии в конце ХХ века возник якобы из-за объединения югославянских народов в 1918 году.

«Довольно большая группа политиков и исследователей говорят, что создавать единое государство было не нужно ни после Первой, ни после Второй мировой войны. Однако Югославия долгое время успешно справлялась со своими проблемами, а к распаду в 1980—1990-е годы привёл целый ряд других внутренних и внешних факторов. В 1980–е годы государство охватил экономический и политический кризис. Начались двусторонние переговоры лидеров республик, в результате которых выяснилось, что у них существуют разные взгляды на будущее страны: одни хотели видеть её конфедерацией, другие желали разделить», — подчеркнула Елена Гуськова.

Поиск мин солдатами югославской армии, июль 1991 года AFP © JOEL ROBINE

По её словам, негативным внешним фактором оказалась позиция Запада.

«Европа, которая ещё недавно поддерживала сохранение единого государства, могла постараться остановить кризис. Но вместо того чтобы решительно заявить о недопустимости военного пути и усадить представителей республик за стол переговоров, на Западе поддержали идею распада Югославии, сделали всё, чтобы Словения и Хорватия стали независимыми государствами, разожгли пожар вооружённых столкновений, а затем войн в Хорватии, Боснии и Герцеговине, что спровоцировало погружение Балкан в тяжелейший кризис», — подытожила эксперт.

Источник: nstarikov.ru