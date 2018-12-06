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Путь России: выстоять против империи зла

10:58. 6 декабря 2018 Просмотров - 59 Нет комментариев Опубликовал:

rossiya_rebenok

Наикратчайшая история новой России.

Однажды команда одного из самых грозных в местных морях фрегата поддалась уговорам портовых барыг во главе с кабатчиком и решила влиться в «цивилизованную и демократическую» портовую компанию. Уговоры сопровождались недвусмысленными взглядами и телодвижениями портовых шлюх. Устоять было невозможно, и команда во главе с капитаном дружно пустилась в пляс.

Через некоторое время часть команды, сохранившая остатки мозгов, во главе с новым, трезвым капитаном попыталась тихо свалить на остатках того, что не успели пропить. Барыги прохлопали момент отплытия, так как были увлечены расстреливанием из пушек туземных байдарок и каноэ. Но как только поняли, что их добыча ускользает, сразу отправили пиратскую эскадру догнать и наказать нарушителей «мирового порядка».

Тут же из либерально-демократического гальюна стали раздаваться прогрессивные и экономически обоснованные предложения: «Кац предлагает сдаться». В команде прекрасно понимали, что если поддаться на советы гальюнных аналитиков, то вырежут всех, кроме кацев. И тогда среди команды все чаще стали раздаваться голоса:

«Капитан, мы тебя уважаем и доверили наш корабль, но хотя бы через 18 лет ты нам скажи, ты сам-то знаешь, куда мы плывем и на фига нам это надо? А то мы не поймем, то ли нам из рундуков доставать дедовы тельняшки, в которых они такие эскадры рвали, как Тузик грелку, то ли надувные круги надувать, может кто и выплывет? А тут еще косяк вышел, мы когда корабль чинили, спьяну два штурвала поставили — один в рубку, а другой в гальюн. Какой из них рулит, не поймем. Ты уж нам, недалеким, разъясни».*

Выстоять против империи, не просто подмявшей под себя весь мир, но и пропитавшей все своими идеями, можно только одним способом — противопоставив сильнейшую идею. Иначе все выльется в отчаянное восстание рабов против своих хозяев с соответствующим финалом — кровавым подавлением. И тут не прокатит наспех придуманная идейка, как ее не пропихивай.

У русского народа, русского мира есть четко определенное предназначение, данное свыше. И никуда нам от этого не деться, как с подводной лодки. Просто ее надо четко сформулировать, принять и твердо идти своим путем.

А кто считает, что достоин комфортного проживания в «цивилизованном демократическом мире», лучше поискать его в каком-то другом месте. Россия слишком большая и богатая страна, чтобы ее оставили в покое. Ее надо либо защищать, либо из нее валить, пока есть возможность. Кому что больше нравится.

Источник: rusvesna.su

Метки: война, общество, противостояние, Россия
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