Протесты школьников и студентов в Марселе

Несмотря на уступки Макрона связанные с заморозкой роста цен и призывами левых партий объявить вотум недоверия действующему правительству, протесты во Франции продолжаются – общество продолжает бурлить.В сегодняшних протестах в Марселе массово принимают участие студенты и школьники, которые закидывали камнями полицию и жгли автомобили. Полиция в ответ применяла слезоточивый газ.Надо срочно вводить бесполетную зону и заморозить счета семьи Макрона в европейских банках.

Источник: colonelcassad.livejournal.com