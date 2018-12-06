Протесты школьников и студентов в Марселе
17:22. 6 декабря 2018 Просмотров - 195 2 коммент. Опубликовал: brahman
Несмотря на уступки Макрона связанные с заморозкой роста цен и призывами левых партий объявить вотум недоверия действующему правительству, протесты во Франции продолжаются – общество продолжает бурлить.
В сегодняшних протестах в Марселе массово принимают участие студенты и школьники, которые закидывали камнями полицию и жгли автомобили. Полиция в ответ применяла слезоточивый газ.
Надо срочно вводить бесполетную зону и заморозить счета семьи Макрона в европейских банках.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Сколько из этих французов – французы! Перманентная революция обогнула весь мир и вернулась обратно, знаково, может там в катакомбах всё и уляжится, откуда оно и вылезло.
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Вы всерьёз думаете, что это школьники и студенты? Особенно школьники озаботились социальными проблемами за родительскими спинами.
За спиной этих недорослей стоят очень серьёзные дяди, которым наплевать и на проблемы школьников, и на их родителей, и на социальные проблемы вместе с иммигрантами.
Они решают свои задачи.
А молодёжь просто топливо.