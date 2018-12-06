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Протесты школьников и студентов в Марселе

17:22. 6 декабря 2018 Просмотров - 195 2 коммент. Опубликовал:


Несмотря на уступки Макрона связанные с заморозкой роста цен и призывами левых партий объявить вотум недоверия действующему правительству, протесты во Франции продолжаются – общество продолжает бурлить.
В сегодняшних протестах в Марселе массово принимают участие студенты и школьники, которые закидывали камнями полицию и жгли автомобили. Полиция в ответ применяла слезоточивый газ.













































Надо срочно вводить бесполетную зону и заморозить счета семьи Макрона в европейских банках.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: марсель, Митинги, протесты, фотографии, Франция
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2 коммент.»

  • 284 216
    dloca 6 декабря 2018 в 20:09 Ссылка Пометить
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    Сколько из этих французов – французы! Перманентная революция обогнула весь мир и вернулась обратно, знаково, может там в катакомбах всё и уляжится, откуда оно и вылезло.

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  • 3969 3614
    strelez 6 декабря 2018 в 21:34 Ссылка Пометить
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    Вы всерьёз думаете, что это школьники и студенты? Особенно школьники озаботились социальными проблемами за родительскими спинами.
    За спиной этих недорослей стоят очень серьёзные дяди, которым наплевать и на проблемы школьников, и на их родителей, и на социальные проблемы вместе с иммигрантами.
    Они решают свои задачи.
    А молодёжь просто топливо.

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