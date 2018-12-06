Майдану пять лет, а Европы все нет: что обещали украинцам в 2013 году и что не сбылось

В западных методичках жителям незалежной рисовали прекрасное будущее, но на деле все вышло не совсем так

Пять лет назад правительство Украины приостановило подготовку к подписанию соглашения об ассоциации с Евросоюзом. На сегодняшней Украине принято считать, что в ответ на эти возмутительные действия Виктора Януковича на киевскую площадь Независимости стихийно вышли безусые студенты. А бездушный режим растоптал демократические порывы молодежи берцами, попутно сломав несколько ключиц и переносиц. С этого якобы и начался евромайдан.На самом деле подготовка к очередному противостоянию оппозиции и власти началась гораздо раньше. Еще 13 ноября 2013 года будущий генпрокурор Украины Юрий Луценко (на тот момент – лидер общественного движения «Третья Украинская республика») призвал готовить стотысячный митинг на случай срыва подписания ассоциации: «Пока еще не для того, чтобы смести с земли Банковую (администрация президента на ул. Банковой в Киеве. – Авт.). Просто продемонстрировать, что людям небезразлично, где будет Украина завтра».И к исходу первой недели протеста у «студотряда» уже был палаточный городок, комендантом которого стал «староста курса» Андрей Парубий. А со сцены Яценюк, Кличко и Тягнибок (будущие премьер, мэр Киева и депутат Рады соответственно) рассказывали о европейских «стипендиях».Впрочем, борьба за головы украинцев – за их умы – началась еще раньше. С сентября по городу массово раздавали методички, отпечатанные на хорошей бумаге, в которых ярко и доступно описывались преимущества жизни в большой и дружной европейской семье над прозябанием в тени злой России-мачехи.Некоторые произведения агитискусства до сих пор висят в Сети. По ним сегодня можно наглядно судить, как оболванивали Украину, которая спустя почти пять лет после подписания ассоциации с ЕС так и не приблизилась к Европе.«Есть лучшая сторона Европы» – под таким названием Институт мировой политики начал информкампанию, посвященную евроинтеграции страны. В форме комиксов жителям незалежной рисовали их незавидное настоящее и прекрасное будущее (см. картинки и «Цитаты из методички» ).

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com