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Квантовая гармония. Сергей Сухонос

18:59. 6 декабря 2018 Просмотров - 142 Нет комментариев Опубликовал:

Симметрия и гармония как два фундаментальных камня красоты

Сергей Сухонос презентует свою новую книгу «Квантовая гармония», которая не имеет аналогов в мировой литературе. В чём заключается идея гармонизации нашей жизни? Что спасёт мир: красота или её осознание? На чём основана красота? Как понятие красоты воспринимали в древности? Изменилось ли оно в наше время? Как связаны понятия красоты и симметрии? Что такое гармония?

Почему мы находим золотую пропорцию во всех окружающих нас предметах живого мира? Можем ли мы копировать природу? Почему в стратегическом плане нам важно осваивать Космос? Почему Туполев считал, что хорошо летает только красивый самолёт? Как создать в России творческую индустрию? Что выведет нас из застоя, в который попало человечество? Какие глобальные цели надо ставить перед собой?

Существует ли сверхсознание как источник всех законов мироздания? Как современные открытия в области физики и волновой генетики могут помочь людям? Читайте в книге:

Квантовый геном в понятиях теории физического вакуума, Шипов Геннадий Иванович, Гаряев П.П.

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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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