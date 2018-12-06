«Деньги есть», — Медведев о перспективе нацпроектов

Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что Россия способна реализовать 12 важнейших национальных проектов.

«Сейчас [нацпроектов] 12, и их линейка охватывает все направления нашей жизни от дорог до жилья, медицины, образования, социальных расходов…

Я считаю, что это очень амбициозные цели…, но в то же время я абсолютно уверен: это нам по силам, деньги есть», — сказал глава правительства в интервью российским телеканалам.

«8 трлн руб. [для выполнения задач президента] действительно было необходимо аккумулировать для того, чтоб выполнять национальные цели развития, вытекающие из указа президента от 7 мая 2018 года», — отметил премьер.

«Но помимо этих 8 трлн… есть обычные, стандартные расходы, которые не вписываются в национальные проекты. Их же никто не отменял», — сказал премьер-министр, отметив, что это «еще не все расходы».

«Если мы посмотрим на расходы, которые связаны с функционированием, развитием и модернизацией инфраструктуры, а также на расходы, которые направляются на целый ряд социальных программ, то вместе с теми расходами, которые мы планируем понести в результате аккумуляции внебюджетных источников, все это составит 23 трлн руб.», — пояснил глава правительства.

Он уточнил, что 22 трлн руб. — это расходы, необходимые для выполнения социальных обязательств, в том числе связанных с развитием образования и здравоохранения.

«Да, это все источники, не только государственные, но и частные, но это все равно огромные деньги на развитие страны. Эти деньги найдены», — подчеркнул Медведев.

Отвечая на вопрос, где именно были найдены деньги на нацпроекты, премьер-министр отметил, что «пришлось приложить определенные старания», чтобы определить, что именно будет безболезненно для страны в данный момент с точки зрения поиска дополнительных доходов.

«В конечном счете мы остановились на том, что нам пришлось увеличить налог на добавленную стоимость на 2%, некоторым образом скорректировать акцизную политику. Но в целом это результат грамотного перераспределения источников финансирования целого ряда программ», — заявил глава кабмина.

Справка

Указ президента от 7 мая текущего года определяет национальные цели и стратегические задачи развития страны на период до 2024 года. Согласно указу правительство подготовило программы нацпроектов по 12 направлениям:

— демография,

— здравоохранение,

— образование,

— жилье и городская среда,

— экология,

— безопасные и качественные автомобильные дороги,

— производительность труда и поддержка занятости,

— наука,

— цифровая экономика,

— культура,

— малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы,

— международная кооперация и экспорт.

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