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«Деньги есть», — Медведев о перспективе нацпроектов

14:34. 6 декабря 2018 Просмотров - 199 3 коммент. Опубликовал:
«Деньги есть», — Медведев о перспективе нацпроектов | Русская весна

Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что Россия способна реализовать 12 важнейших национальных проектов.

«Сейчас [нацпроектов] 12, и их линейка охватывает все направления нашей жизни от дорог до жилья, медицины, образования, социальных расходов…

Я считаю, что это очень амбициозные цели…, но в то же время я абсолютно уверен: это нам по силам, деньги есть», — сказал глава правительства в интервью российским телеканалам. 

«8 трлн руб. [для выполнения задач президента] действительно было необходимо аккумулировать для того, чтоб выполнять национальные цели развития, вытекающие из указа президента от 7 мая 2018 года», — отметил премьер.

«Но помимо этих 8 трлн… есть обычные, стандартные расходы, которые не вписываются в национальные проекты. Их же никто не отменял», — сказал премьер-министр, отметив, что это «еще не все расходы».

«Если мы посмотрим на расходы, которые связаны с функционированием, развитием и модернизацией инфраструктуры, а также на расходы, которые направляются на целый ряд социальных программ, то вместе с теми расходами, которые мы планируем понести в результате аккумуляции внебюджетных источников, все это составит 23 трлн руб.», — пояснил глава правительства.

Он уточнил, что 22 трлн руб. — это расходы, необходимые для выполнения социальных обязательств, в том числе связанных с развитием образования и здравоохранения.

«Да, это все источники, не только государственные, но и частные, но это все равно огромные деньги на развитие страны. Эти деньги найдены», — подчеркнул Медведев.

Отвечая на вопрос, где именно были найдены деньги на нацпроекты, премьер-министр отметил, что «пришлось приложить определенные старания», чтобы определить, что именно будет безболезненно для страны в данный момент с точки зрения поиска дополнительных доходов.

«В конечном счете мы остановились на том, что нам пришлось увеличить налог на добавленную стоимость на 2%, некоторым образом скорректировать акцизную политику. Но в целом это результат грамотного перераспределения источников финансирования целого ряда программ», — заявил глава кабмина.

Справка

Указ президента от 7 мая текущего года определяет национальные цели и стратегические задачи развития страны на период до 2024 года. Согласно указу правительство подготовило программы нацпроектов по 12 направлениям:

— демография,
— здравоохранение,
— образование,
— жилье и городская среда,
— экология,
— безопасные и качественные автомобильные дороги,
— производительность труда и поддержка занятости,
— наука,
— цифровая экономика,
— культура,
— малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы,
— международная кооперация и экспорт.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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3 коммент.»

  • 71 59
    Tijiy 6 декабря 2018 в 16:20 Ссылка Пометить
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    Хорошо говорил, уверенно и горячо, прямо, как Троцкий перед красногвардейцами перед отправкой на фронт! Много говорил, но всё больше ни о чём, а еще больше врал… Уже десятки лет этот гражданин дуэтом со своим патроном, обещают превратить Россию в могучую и процветающую державу, создать экономику, вторую после американской… Но не зря говорится, суди по делам, а не по словам… А по делам – все фонды будущих поколений просрали, экономику убили, пенсионная реформа скоро приведет к уничтожению пенсионного обеспечения совсем, повышение налогов и сборов, тарифов ЖКХ и рост стоимость бензина и соляра увеличат количество бедных в стране в разы, развал образования и здравоохранения понизят культурный и образовательный уровень населения, заодно сократив его количество… Но есть и достижения… Количество миллиардеров увеличилось, и их состояния тоже… Да и у самого Медведева – всё пучком, как-никак, самый крупный помещик и землевладелец в стране… А вы покупайте продукцию “Мироторга” и держитесь, тому как, денег нет и не будет, для вас!…

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    • 1587 1015
      Инсургент Tijiy 6 декабря 2018 в 16:54 Ссылка Пометить
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      ты ничего не понимаешь это РЫВОК (просто никто не говорит, что есть шанс надорваться), а нац проекты создаются для воровства заложенных в них средств, потом когда ничего не выйдет нам скажут, что виноваты америка и украина, мы это уже проходили, подъем медицины и образования выливается в фразу “педагог это призвание, а хотите денег идите в бизнес” и повальными сокращениями штата сотрудников, у нас все так, если власть на что то обратила внимание, значит этой отрасли хана… и становится страшно за :
      — демографию,
      — здравоохранение,
      — образование,
      — жилье и городскую среду,
      — экологию,
      — безопасные и качественные автомобильные дороги,
      — производительность труда и поддержку занятости,
      — науку,
      — цифровую экономику,
      — культуру,
      — малое и среднее предпринимательство,
      — международную кооперацию и экспорт.
      получается к 21 году этого у нас не будет…

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  • 2399 1723
    Oleg 6 декабря 2018 в 17:21 Ссылка Пометить
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    Кто эти люди во власти и религии авраамического толка? С точки зрения восточных учений сейчас век Кали-Юги, т.е век деградации и разрушения. Есть, конечно, проблески, но это не в общем, а в частностях. Так вот все думают, как так народ ограбили, не платят пенсии и зарплаты, как положено, растащили советское достояние и пр. Объясняется всё просто Кали-Юга это власть демонов, а не светлых сил. Т.е. вся власть это концентрация демонов в одном месте и в одно время. Но это не только у нас, так везде. И все президенты, премьеры это главные демоны. И религии у них такие же демонические. Нет? А как можно столько времени человека в мучениях на кресте держать? Только демоны это могут. Почему они не могут снять того человека с креста и показывать его с распрастёртыми руками несущим свет и любовь? Потому что власть их сразу же закончится. Люди сразу осознают, как их дурачили две тысячи лет. Демоны уже на Антарктиде даже свой храм построили. Кстати, демон, который возглавляет церковь родился и рос в Швейцарии. Т.е. видите, что иудо-христианство это западная идеология по захвату мира через ссудный процент и др.. Скоро главные демоны поздравят страну с Новым годом по ТВ, концерты покажут …

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