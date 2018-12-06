«Демонстрирует отвагу на расстоянии 400 км», — Минобороны о «бросившем вызов России» эсминце ВМС США

Ракетный эсминец ВМС США McCampbel в настоящее время находится в центральной части Японского моря на удалении более 400 км от территориальных вод России, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В настоящее время экипаж американского эсминца УРО McCampbell ВМС США „демонстрирует” свою отвагу на удалении более 400 км от территориальных вод Российской Федерации в центральной части Японского моря», — заявил Конашенков.

Представитель Минобороны также пояснил, что американский корабль не приближался к российским территориальным водам ближе, чем на 100 км.

«Более того, на протяжении всего перехода в международных водах американский эсминец следовал под контролем находящегося в непосредственной близости от него российского большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота „Адмирал Трибуц”, а также самолетов морской авиации ТОФ», — заявил Конашенков.

«Если экипаж американского эсминца и „продемонстрировал” что-либо, то это свою неудачную попытку на максимальной скорости уйти от сопровождавших его сил Тихоокеанского флота», — сказал официальный представитель Минобороны РФ.

Инцидент в Японском море

Ранее телеканал CNN сообщил, что ракетный эсминец ВМС США «Маккамбелл» (USS McCampbell), оснащенный крылатыми ракетами «Томагавк», в среду в ходе похода в акватории Японского моря подошел на близкое расстояние к заливу Петра Великого близ Владивостока, где расположена главная база Тихоокеанского флота ВМФ РФ.

Как отметила официальный представитель Тихоокеанского флота ВМС США Рэйчел МакМарр, эсминец «Маккамбелл» прошел вблизи залива Петра Великого для того, чтобы «бросить вызов чрезмерным морским претензиям России и отстоять права, свободы на законное использование моря, которым пользуются Соединенные Штаты и другие нации».

Она отметила, что «это относится к Японскому морю, а также другим районам по всему миру». По ее словам, поход американского ракетного корабля в непосредственной близости от залива Петра Великого был призван показать, что США «будут летать, плавать и действовать везде, где это разрешает международное право».

Представитель ВМС США заявил, что США не признают претензии России на морское пространство, заявив, что Москва претендует на районы, которые намного превышают 12 миль от российской береговой линии, гарантируемых международным правом.

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