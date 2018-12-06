Дать украинцам гражданство России
Для начала ответим на вопрос, что такое украинец? Это — гражданство. Это гражданин Украины. В рамках сегодняшнего украинского государства проживает несколько этносов, и попытки всех «причесать» под одну «западенскую» гребенку привели в итоге к напряженности, обострению ситуации и — как итог всего этого — к гражданской войне. Попытки выдать гражданство за национальность, продавить это и заставить этому следовать — вот в чем корень проблемы украинского государства.
У нас этого никто не делает — живя в России, вы остаетесь калмыком, евреем, чеченцем, а на Украине все должны стать украинцами. То есть говорить, писать, обучаться, работать, слушать и смотреть исключительно на государственном языке.
В Канаде, в которой, кстати, большая диаспора тех, кто уехал туда с территории нынешнего украинского государства, два государственных языка: английский и французский. На английском говорит вся Канада, кроме провинции Квебек, где подавляющее большинство населения франкофоны (семь миллионов). Остальные 29 млн канадцев говорят, мыслят по-английски. Но, чтобы государство было крепким, чтобы не было внутреннего напряжения, разлома — государственных языка два.
Обратите внимание на «канадские пропорции»: 29 млн англоязычного большинства на семь миллионов франкоязычного меньшинства. Знаете, почему власти Киева не следуют примеру Канады и не делают русский язык вторым государственным? Потому что сразу будут видны «украинские пропорции». Из 40 миллионов жителей страны говорить, учиться, работать и делать все остальное на украинском языке будут даже не семь миллионов, а меньше. Остальные будут все делать на русском. Они и сейчас в «зоне русского языка», и именно поэтому их хотят из нее выдавить.
Но речь даже не об этом.
В соседнем государстве в угоду внешнеполитическим силам волю десятков миллионов людей в буквальном смысле насилуют. Конечной целью политики Запада в отношении украинского государства является переформатирование всех его жителей с последующим втягиванием в войну с Россией.
Сегодня у рядового гражданина Украины выбора практически нет. Этот выбор есть только у жителей Донбасса — там можно взять в руки оружие и защищать свое право думать и говорить на русском языке, помимо своего права называть бандеровцев убийцами и палачами, а не героями и образцами для подражания. А вот у киевлянина, харьковчанина, жителя Закарпатской области такого выбора нет. На фронт на стороне ДНР-ЛНР пойдут совсем немногие и идейные. Не идти в украинскую армию для гражданина Украины значит стать преступником, подвергнуться давлению нацистов, поставить в сложное положение семью. Ведь у каждого, кто является гражданином Украины, есть обязанности, согласно действующим там законам. И если Рада ввела военное положение, то у граждан Украины появились новые обязанности, невыполнение которых приводит к наказанию по закону.
Россия должна помочь гражданам украинского государства. Дать им возможность выбора. Как это сделать? Дать гражданство России. Ваш покорный слуга говорит об этом уже давно. Нужны неординарные шаги со стороны России. Таким шагом должно стать легкое, быстрое, упрощенное принятие граждан Украины в российское гражданство.
Начинать, разумеется, надо с Донбасса. Ничего сложного и экстраординарного в этом нет — когда было принято такого рода решение, гражданами России очень быстро стало все население Южной Осетии и Абхазии. В 2014 году гражданами России стали все (за редчайшим исключением!) крымчане и севастопольцы.
После выдачи паспортов жителям Донбасса надо приступать к самой сложной и самой важной части — выдаче российских паспортов гражданам Украины. Тут смысл такой — наличие гражданства Украины дает право на получение паспорта России в особом упрощенном порядке.
Скажу сразу — всем гражданам Украины, кроме преступников, нацистов и запятнавших себя во время переворота 2014 года и после него. Порошенко, Яценюку и прочим деятелям, карателям, членам националистических батальонов российского гражданства не видать. Процедура выдачи упрощенная, но не настолько, чтобы совершать ошибки и не иметь механизма их исправления, вплоть до отмены указа о принятии в гражданство и изъятия паспорта.
Приятно, что наши предложения услышаны на самом высоком уровне, а необходимость их реализации именно сейчас осознана. Выступая в Аргентине пару дней назад, Владимир Путин сказал то, что мы давно хотели услышать:
«Нет, мы никаких ограничений в отношении граждан Украины вводить не будем. Более того, мы, наоборот, пойдем по пути либерализации пребывания граждан Украины на нашей территории и либерализации получения ими российского гражданства, если кто-то из них этого хочет», — заявил глава российского государства на пресс-конференции.
Государственная дума в лице своего главы Вячеслава Володина отреагировала немедленно:
«В рамках реализации поручения президента провести консультации с правительством, с администрацией президента РФ и в приоритетном порядке внести изменения в законодательство, которые позволят открыть двери [для вступления в гражданство РФ]и сделать все, чтобы было меньше бюрократии при оформлении документов», — сказал спикер на пленарном заседании во вторник.
Это действительно крайне важно. Если десятки миллионов граждан Украины станут гражданами России, никакая война между двумя частями одного народа не будет возможна, а любые попытки киевских властей насильничать дальше приведут к распаду украинского государства.
Детали, технику и сроки выдачи российских паспортов можно обсуждать.
Целесообразность такого шага, на мой взгляд, совершенно очевидна, а необходимость давно назрела и даже перезрела.
Автор: Николай Стариков специально для ФАН
Источник: riafan.ru
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Источник: nstarikov.ru
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Уже в 1939г дали и за это нас отблагодарили! Как вы будете отделять людей от бандерлогов? Автор выучи с начала законодательство по миграции РФ и тогда поймёшь, что по нему бандеровцы все как один получат гражданство РФ! Совсем скоро поляки вернут себе !свои регионы”. Скажите полякам нужны в стране бандеровцы? Конечно нет, вот они и устроят у себя уже в государстве на них охоту. Ну и куда бедному бандеровцу податься? В ЕС и США они не куй ненужны и никто им не будет рад, а вот у большинства из них в России близкие родственники и мы получим бандеровскую армию у себя в России. Да кто не помнит в начале 90гг ряд проживавших в Сибири украинских нациков, поднимали вопрос о создании там независимого украинского государства. Кто то скажет да глупость это, да пока их там мало они могут только мечтать, а если переедут миллионы? Помните мальчика Колю который каялся перед Бундестагом. Покаялся за всю Россию. Ну как же, кому еще каяться за преступления “грязных кацапов”, как не украинским страдальцам? Впрочем написано немало возмущенных про предателя украинца мальчика Колю.
Но теперь подумаем трезво. Итак, украинский мальчик Коля, который родился в России, смотрел российский телевизор, учился по российским книгам оказался обыкновенным бандеровским выкормышем, готовым предать Россию просто походя, за тридцать сребреников. Учили его украинские учители, которые не один десяток лет прожили в России, которые смотрели российский телевизор и читали российские книги. Мэр Нового Уренгоя тоже украинец полностью одобрил предательство украинского мальчики Коли. Вот только один пример, как украинцы, десятки лет прожившие в России и даже родившиеся в России так и не стали русскими. Россия для них так и осталась чужой страной, объектом для наживы и не более. И когда мне рассказывают сказки, что украинцы – это неправильные русские, смотрящие неправильный телевизор, то мне становится смешно. Украинец никогда русским не станет. Даже проживая в России украинец останется чужим для России. И украинцы будут вот так легко и просто предавать Россию, потому что они украинцы и ценность для них имеет только Украина. А чужую страну Россию украинцу не жалко. Вспомните, как украинские предатели в 2014 году звонили на Украину и сообщали украинским властям о передвижении российской армии. Сообщали даже просто так, по велению сердца, бесплатно. К чему это я? Конечно не стоит, считать всех украинцев предателями – презумпцию невиновности еще никто не отменял. Но стоит помнить, что хоть украинцы и похожи на нас, хоть говорят на языке, похожим на русский язык, но они не русские. Для них Россия ценности не имеет (кроме той, что можно положить в карман). И они предадут и продадут Россию с легким сердцем, потому что Россия для украинца – чужая страна чужого народа. Они в этом не виноваты. Просто украинцы – не русские и никогда не были русскими. Вот это нужно помнить каждому русскому человеку.
Что же касается украинского мальчика Коли, которому предложили предать Родину и который согласился предать Россию, то нужно помнить, что нельзя прощать и понимать предателей, иначе безнаказанное предательство станет нормой жизни и образцом поведения для новых предателей.
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Каждый украинец вне Украины становится хохлом в любой стране. Поэтому их в России и зовут хохлами уже много веков.
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Не вешайте лапшу на уши! Далеко не всех украинцев зовут в России хохлами,а только жидовствующих…просто слово “жид” было запрещено употреблять…его и заменили якобы невинным выражением “хохол”,т.е. носителем особой причёски,принятой на Украине в давнее время,как отличительный знак принадлежности к Окрайне…
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Ну и выводы делаете! Самому-то не стыдно!? И где ваша совесть? Заполните свою головку знаниями,а не требухой!Чистые духом и совестью украинцы,как и белорусы,как и русичи- это вам не фашистский выкормыш Коля! Разберите хлам в своём чулане!И Богами предначертано быть словенам вместе!…как бы не извивались на горячей сковородке жидофашисты!
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Декларация ООН предусматривает два основополагающих права :
право народов на самоопределение и неизменность границ государств.
Противоречие этих прав рассуждается просто : при стабильном,
исторически установившемся обществе неизменны границы, но при
глобальных противостояниях в обществе, инициируемых внутренними
изменениями – прерогатива переходит к праву на самоопределение.
Узурпация , захват власти, западенцами – бандеровцами однозначно
дает право всем этническим сообществам на самоопределение.
Именно так поступили Крым и Донбасс, будучи локальными этносами.
Русскоязычное и русскоментальное население остальной, не локальной,
части Украины тоже имеет право на самоопределение.
Но оно подавляется военизированными силами узурпаторов.
Чтобы решить проблему остальных русских – думаю, предложение
Старикова – один из способов . Надо пробовать.
От себя предлагаю. Разработать формы электронного представления
заявки на гражданство, организовать сбор и обработку таких заявок,
по итогам выдать электронные паспорта достойным, при посещении ими
России – заменить электронные паспорта на оригинальные.
Как дальше защищать граждан России – будем думать дальше.
J UDOV
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А не поздно думать то будет.
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Украинец , гражданин Украины и народ Украины – три разных определения, парниша. Статья дубовая.
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На данном этапе гражданами России по упрощенной схеме должны стать ТОЛЬКО жители Донбасса и Луганщины!!! Это фильтр… остальным желающим ПОКА вход запретить! Иначе повальная чума бандеровщины захлестнёт нас…и у нас резко активизируются жидофашисты… Или очередная диверсия происходит?…