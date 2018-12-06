Армия движется на Париж
20:13. 6 декабря 2018 Просмотров - 167 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Да это просто праздник какой-то. Макрон выдвинул на Париж дополнительные силы полиции и армии (!), которые должны помешать масштабному протесту "Желтых жилетов", которые намечены на субботу.
Ожидается, что протестующие снова захватят Елисейские поля и будут буянить в центре Парижа. На столичную полицию судя по всему надежд немного, раз потребовалось подкрепление и участие военных.
Противники Макрона уже обвиняют правительство в намерении использовать армию против французского народа.
Фото сделаны в районе Версаля.
По опросам, около 70% французов поддерживают требования "Желтых жилетов".
Марсель
Нант
То что сейчас происходит в других городах, это разминка перед субботой.
Акция 8 декабря обещает быть весьма интригующей.
Источник: colonelcassad.livejournal.com