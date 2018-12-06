Армия движется на Париж









Марсель















Нант







То что сейчас происходит в других городах, это разминка перед субботой.

Акция 8 декабря обещает быть весьма интригующей.

То что сейчас происходит в других городах, это разминка перед субботой.Акция 8 декабря обещает быть весьма интригующей.

Да это просто праздник какой-то. Макрон выдвинул на Париж дополнительные силы полиции и армии (!), которые должны помешать масштабному протесту "Желтых жилетов", которые намечены на субботу.Ожидается, что протестующие снова захватят Елисейские поля и будут буянить в центре Парижа. На столичную полицию судя по всему надежд немного, раз потребовалось подкрепление и участие военных.Противники Макрона уже обвиняют правительство в намерении использовать армию против французского народа.Фото сделаны в районе Версаля.По опросам, около 70% французов поддерживают требования "Желтых жилетов".

Источник: colonelcassad.livejournal.com