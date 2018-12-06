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Армия движется на Париж

20:13. 6 декабря 2018 Просмотров - 167 Нет комментариев Опубликовал:


Да это просто праздник какой-то. Макрон выдвинул на Париж дополнительные силы полиции и армии (!), которые должны помешать масштабному протесту "Желтых жилетов", которые намечены на субботу.
Ожидается, что протестующие снова захватят Елисейские поля и будут буянить в центре Парижа. На столичную полицию судя по всему надежд немного, раз потребовалось подкрепление и участие военных.
Противники Макрона уже обвиняют правительство в намерении использовать армию против французского народа.






Фото сделаны в районе Версаля.




По опросам, около 70% французов поддерживают требования "Желтых жилетов".




Марсель







Нант



То что сейчас происходит в других городах, это разминка перед субботой.
Акция 8 декабря обещает быть весьма интригующей.


Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: макрон, Париж, протесты, фотографии, Франция, юмор
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