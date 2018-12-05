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Сводки от ополчения Новороссии 05 декабря 2018

12:38. 5 декабря 2018 Просмотров - 291 Нет комментариев Опубликовал:

ЛНР передала Минобороне Украины тело очередного горе-диверсанта ВСУ

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Обстановка на линии соприкосновения за сутки. Карта обстрелов ЛНР. 05 декабря 2018

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ВСУ продолжают террор мирного населения

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В случае наступления ВСУ, их ждёт поражение – боец ДНР

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Гуманитарная помощь жителям прифронтового села Молодёжное

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Полиция ДНР задержала разбойников, напавших на пенсионерку (ВИДЕО)

Полиция ДНР задержала разбойников, напавших на пенсионерку (ВИДЕО) | Русская весна

В дежурную часть полиции поступило сообщение от жителя Зугрэса о том, что из соседского двора раздаются крики. Незамедлительно прибывшие по указанному адресу оперативники обнаружили в помещении летней кухни пожилую женщину, которая была привязана липкой лентой к стулу. 

Об этом «Русской Весне» рассказали в Пресс-служба Харцызского ГО МВД Донецкой Народной Республики.

Разбойники, напавшие на пенсионерку, успели скрыться с места преступления. Стражи порядка в кратчайшие сроки задержали злоумышленников.

«Правоохранители установили, что подозреваемые, угрожая ножом, требовали у 74-летней горожанки деньги и ценности. Чтобы жертва не сопротивлялась и не кричала, разбойники связали ее и заклеили рот скотчем. Прибывшие правоохранители спугнули нападавших и не позволили преступникам довести свое злодеяние до конца.

На лицах у злоумышленников были надеты медицинские маски, и шансов на то, что находящаяся в состоянии шока женщина их опознает, практически не было. Несмотря на это, оперативникам в кратчайшие сроки удалось задержать жителей Макеевки и Донецка, 1993 и 1987 г. р., один из которых был ранее судим за кражу. Задержанные признали свою вину и сотрудничают со следствием», — отметили в ведомстве.

«По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии со ст. 174 УК ДНР (разбой, с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище, совершённый группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия)», — сообщил начальник Зугрэсского ОП Харцызского ГО МВД ДНР Александр Самков.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет со штрафом в размере до 1 000 000 рублей.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Победа: спасён ополченец, которого Челябинское УФСБ признало террористом за защиту Донбасса (ФОТО)

Победа: спасён ополченец, которого Челябинское УФСБ признало террористом за защиту Донбасса (ФОТО) | Русская весна

Судебный процесс в Челябинске по делу добровольца Донбасса закончился победой.

Об этом «Русской Весне» рассказали в Союзе добровольцев Донбасса.

Напомним, что скандальное дело ополченца ДНР Филиппа Венедиктова вызвало резонанс после того, как офицеры челябинского УФСБ решили обвинить защитника Донбасса в «террористической деятельности» — т. е. в участии в войне против ВСУ, и на том основании российский суд собирался депортировать его на Украину.

Позже депутат Госдумы Евгений Примаков-младший (внук главы Правительства РФ, МИД и СВР) даже заподозрил в предательстве судью и офицеров управления госбезопасности по Челябинску.

«Союз добровольцев Донбасса поздравляет с успешно выигранным судебным процессом добровольца Филиппа Венедиктова!

Союз добровольцев Донбасса, созданный в октябре 2015 года, призван оказывать всестороннюю поддержку добровольцам и ополченцам, принимавшим участие в защите мирного населения на Донбассе. На данный момент остро стоит вопрос, связанный с легализацией на территории России граждан бывшей Украины.

Ополченцы справедливо считают Россию своей Родиной, той страной, которая всегда готова принять и защитить своих детей.

Однако наше законодательство, а зачастую даже не оно, а люди, которые считают себя вправе его толковать, занимают позицию, противоположную чаяниям наших товарищей.

Добровольцу Филиппу Венедиктову отказали в предоставлении временного убежища, однако сегодня, после ряда длительных судебных процессов, суд удовлетворил иск в полном объеме и обязал вновь принять на рассмотрение его заявление.

Союз добровольцев Донбасса в течение всего процесса оказывал юридическую и информационную помощь и содействие добровольцу.

СДД с самого своего основания предоставляет правовую поддержку ополченцам, помогая избежать высылки на территорию Украины, где ребят ждет неминуемая расправа.

Огромные сроки, которые местная «Фемида» дает даже за «бытовой сепаратизм», не позволяют надеяться на снисхождение тем, кто сражался с профашистским режимом с оружием в руках.

Как неоднократно заявлял Глава СДД Александр Бородай, «позиция Союза Добровольцев Донбасса по этому вопросу отчетлива и ясна: нельзя добровольцев Донбасса, которые принимали участие в вооруженном конфликте, экстрадировать или депортировать на Украину.

Причина этому проста: Украина — это страна, которая официально не объявляла войну Российской Федерации, но это та страна, которая в Донбассе проводит геноцид местного населения».

Еще раз поздравляем Филиппа с удачно выигранным процессом!

Своих не бросаем!

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Пресс-служба Союза Добровольцев Донбасса

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