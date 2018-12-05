Сводки от ополчения Новороссии 05 декабря 2018

В дежурную часть полиции поступило сообщение от жителя Зугрэса о том, что из соседского двора раздаются крики. Незамедлительно прибывшие по указанному адресу оперативники обнаружили в помещении летней кухни пожилую женщину, которая была привязана липкой лентой к стулу.

Об этом «Русской Весне» рассказали в Пресс-служба Харцызского ГО МВД Донецкой Народной Республики.

Разбойники, напавшие на пенсионерку, успели скрыться с места преступления. Стражи порядка в кратчайшие сроки задержали злоумышленников.

«Правоохранители установили, что подозреваемые, угрожая ножом, требовали у 74-летней горожанки деньги и ценности. Чтобы жертва не сопротивлялась и не кричала, разбойники связали ее и заклеили рот скотчем. Прибывшие правоохранители спугнули нападавших и не позволили преступникам довести свое злодеяние до конца.

На лицах у злоумышленников были надеты медицинские маски, и шансов на то, что находящаяся в состоянии шока женщина их опознает, практически не было. Несмотря на это, оперативникам в кратчайшие сроки удалось задержать жителей Макеевки и Донецка, 1993 и 1987 г. р., один из которых был ранее судим за кражу. Задержанные признали свою вину и сотрудничают со следствием», — отметили в ведомстве.

«По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии со ст. 174 УК ДНР (разбой, с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище, совершённый группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия)», — сообщил начальник Зугрэсского ОП Харцызского ГО МВД ДНР Александр Самков.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет со штрафом в размере до 1 000 000 рублей.

Читайте также: Неонацисты в Харькове жестоко расправляются с «ветеранами АТО» (ВИДЕО, ФОТО 18+)