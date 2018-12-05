С-400: преимущества российского ЗРК в понятных сравнениях
09:05. 5 декабря 2018 Просмотров - 244 6 коммент. Опубликовал: brahman
Российский зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» обладает рядом неоспоримых преимуществ, которые привлекают к нему внимание военных разных стран.
Недавно Индия, не боясь американских санкций, решила закупить у России зенитные ракетные системы С-400 «Триумф». Ранее Турция заключила договор на поставку комплексов, которые поступят в страну в следующем году. А в Китай первый полковой комплект прибыл в начале этого года. Чем же заинтересовал разные страны «Триумф»? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо посмотреть на тактико-технические характеристики С-400.
С-400 была создана для поражения всех существующих и перспективных воздушных целей. На вооружении нашей страны она стоит с 2007 года. С этого времени комплекс не потерял своей актуальности, а только набирает популярность во всём мире.
Дальность обнаружения целей составляет 600 километров. Это означает, что поставленные в самом западном нашем регионе С-400 контролируют небо над северной частью Восточной Европы вплоть до Берлина. Максимальная дальность поражения целей ракетами «Триумфа» составляет 400 километров.
Когда разработчики говорили о том, что С-400 предназначен для поражения ВСЕХ воздушных целей, то они не преувеличивали. «Триумф» может поражать как объекты, летящие на высоте пяти метров над землёй, так и тех, которые движутся в стратосфере – на высоте 60 километров. Иными словами, С-400 может перехватывать и крылатые ракеты, и межконтинентальные баллистические, а также любые типы самолётов.
Одновременно подразделение С-400 способно вести огонь по 80 целям 160-ю ракетами, т.е. по две ракеты на цель. Для сравнения, американский авианосец «Джордж Буш» может нести на борту только 66 самолётов, а 160 — это два с половиной «Адмирала Нимица». Вся эта авиатехника может быть уничтожена одним залпом, для подготовки к которому потребуется лишь 36 секунд.
Как видим, зенитная ракетная система С-400 «Триумф» не зря находится в поле интересов многих стран, поскольку она способна надёжно защитить воздушное пространство. Российские оружейники, как всегда, демонстрируют высочайший профессионализм в разработке простой в эксплуатации и эффективной в бою военной техники. Источник.
Недавно Индия, не боясь американских санкций, решила закупить у России зенитные ракетные системы С-400 «Триумф». Ранее Турция заключила договор на поставку комплексов, которые поступят в страну в следующем году. А в Китай первый полковой комплект прибыл в начале этого года. Чем же заинтересовал разные страны «Триумф»? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо посмотреть на тактико-технические характеристики С-400.
С-400 была создана для поражения всех существующих и перспективных воздушных целей. На вооружении нашей страны она стоит с 2007 года. С этого времени комплекс не потерял своей актуальности, а только набирает популярность во всём мире.
Дальность обнаружения целей составляет 600 километров. Это означает, что поставленные в самом западном нашем регионе С-400 контролируют небо над северной частью Восточной Европы вплоть до Берлина. Максимальная дальность поражения целей ракетами «Триумфа» составляет 400 километров.
Когда разработчики говорили о том, что С-400 предназначен для поражения ВСЕХ воздушных целей, то они не преувеличивали. «Триумф» может поражать как объекты, летящие на высоте пяти метров над землёй, так и тех, которые движутся в стратосфере – на высоте 60 километров. Иными словами, С-400 может перехватывать и крылатые ракеты, и межконтинентальные баллистические, а также любые типы самолётов.
Одновременно подразделение С-400 способно вести огонь по 80 целям 160-ю ракетами, т.е. по две ракеты на цель. Для сравнения, американский авианосец «Джордж Буш» может нести на борту только 66 самолётов, а 160 — это два с половиной «Адмирала Нимица». Вся эта авиатехника может быть уничтожена одним залпом, для подготовки к которому потребуется лишь 36 секунд.
Как видим, зенитная ракетная система С-400 «Триумф» не зря находится в поле интересов многих стран, поскольку она способна надёжно защитить воздушное пространство. Российские оружейники, как всегда, демонстрируют высочайший профессионализм в разработке простой в эксплуатации и эффективной в бою военной техники. Источник.
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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“…обладает рядом неоспоримых преимуществ…” Ну и что? Кандидаты на выборах тоже “имеют” всякие преимущества, а в креслах оказываются другие… Вот когда эти “неоспоримые преимущества” применят в деле, тогда и будет их видно…
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А так же, когда горбачёв продавал РОДину ни одина ракета не влетела.
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Если придётся применять, то уже для всех будет всё равно лучше или хуже, на этом всём наша цивилизация закончится!
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А на них разве ядерные боеголовки стоят?
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Они как раз и созданы для того что бы в первую очередь боеголовки сбивать!
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Хочешь сказать “клин – клином”?