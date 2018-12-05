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Пушкин, Ломоносов, Высоцкий, княгиня Ольга: российским аэропортам выбрали имена

11:34. 5 декабря 2018 Просмотров - 179 7 коммент. Опубликовал:
Пушкин, Ломоносов, Высоцкий, княгиня Ольга: российским аэропортам выбрали имена | Русская весна

Подведены итоги конкурса «Великие имена России», на котором предлагалось проголосовать за новые названия для российских аэропортов.

Об этом сообщается на сайте конкурса.

В ходе голосования удалось выбрать названия для 37 воздушных гаваней, по выбору названий аэропортов в пяти городах: Архангельске, Нижневартовске, Санкт-Петербурге, Москве (Внуково) и Пензе — пройдет второй тур.

В голосовании за выбор названий для этих аэропортов победили имена, которые были уже выбраны в других городах, рассказал в эфире «Россия 24» секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев.

Столичные международные аэропорты Шереметьево и Домодедово будут названы в честь поэта Александра Пушкина и ученого Михаила Ломоносова.​

В пресс-службе Шереметьево сообщили, что имя Пушкина дополнит название аэропорта. В Шереметьево пообещали отобразить новое наименование на специальных почетных досках, которые будут размещены на зданиях терминалов, и открыть литературную гостиную в Музее истории Шереметьево.

«Уже в рамках предстоящего традиционного дня пассажира 20 декабря в Шереметьево путешественники и гости аэропорта смогут приобщиться к искусству и насладиться стихотворениями поэта в исполнении актеров лучших театров столицы России», — сказали в пресс-службе.

Аэропорт Анадыря получит имя чукотского писателя Юрия Рытхэу, Анапы — летчика-испытателя Владимира Коккинаки, ​ Астрахани — художника Бориса Кустодиева, Белгорода — инженера Владимира Шухова, Благовещенска — генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Муравьева-Амурского, Владивостока — путешественника и писателя Владимира Арсеньева.

Аэропорт Волгограда назовут в честь летчика и героя СССР Алексея Маресьева, аэропорт Воронежа в честь императора Петра I.  Аэропорт Горно-Алтайска получит имя художника Николая Рериха, Екатеринбурга — промышленника Акинфия Демидова, Калининграда — императрицы Елизаветы Петровны, Калуги — теоретика космонавтики Константина Циолковского, Казани — поэта Габдуллы Тукая.

Аэропорт Краснодара получит имя императрицы Екатерины II, Красноярска — певца Дмитрия Хворостовского, Магадана — поэта и исполнителя песен Владимира Высоцкого, Минеральных Вод — Михаила Лермонтова, Мурманска — императора Николая II, Набережных Челнов — министра нефтепромышленности СССР Николая Лемаева, Нижнего Новгорода — летчика Валерия Чкалова, Нового Уренгоя — геолога Ивана Губкина, Новосибирска — летчика Александра Покрышкина, Норильска — геолога Николая Урванцева, Омска — военного инженера Дмитрия Карбышева.

Аэропорт Петропаловска-Камчатского назовут именем мореплавателя Витуса Беринга, Пскова — княгини Ольги, Самары — ученого Сергея Королева, Симферополя — художника Ивана Айвазовского, Сочи — космонавта Виталия Севастьянова, Ставрополя — военачальника Александра Суворова, Сургута — геолога Фармана Салманова, Сыктывкара — летчика Петра Истомина, Томска — авиаконструктора Николая Камова, Тюмени — открывателя периодической таблицы Дмитрия Менделеева, Уфы — поэта Мустая Карима, Хабаровска — адмирала Геннадия Невельского, Чебоксар — космонавта Андрияна Николаева, Челябинска — физика Игоря Курчатова, Южно-Сахалинска — Антона Чехова, Якутска — писателя Платона Ойунского.

28 ноября Кремль опубликовал указ президента Владимира Путина, который определяет порядок присвоения имен выдающихся деятелей аэропортам, железнодорожным станциям и морским и речным портам. Решение должно принимать правительство по представлению Общественной палаты, а утверждать его будет президент. Президент также поручил правительству за месяц утвердить порядок использования присвоенных объектам имен.

В документе отмечалось, что присвоенное объекту имя выдающегося человека «не является составной частью установленного географического объекта», а также не влечет за собой изменения его наименования.

В ходе голосования возникло несколько ситуаций, вызвавших общественный резонанс. Так, имя лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова при голосовании не вошло в шорт-лист кандидатов на наименование международного аэропорта Омска, хотя пользовалось поддержкой большого количества интернет-пользователей при обсуждении.

Секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев пояснил тогда, что победителей определяли путем телефонного опроса (около 800 респондентов), а не интернет-голосования, поэтому имя Летова не вошло в тройку самых популярных в Омске. Владелец частного аэропорта малой авиации в селе Поповка Омской области Александр Анисимов заявил, что именем Летова будет назван этот аэропорт, чтобы «поддержать всех омичей, голосовавших за выдающегося земляка».

В Калининграде был облит краской памятник философу Иммануилу Канту, имя которого было в тройке кандидатов на название аэропорта Храброво.

Полиция начала расследование, городские власти пообещали отреставрировать памятник. Большой резонанс среди пользователей интернета вызвала также запись обращения начальника штаба Балтийского флота вице-адмирала Игоря Мухаметшина к военнослужащим.

Он призвал не голосовать за философа, поскольку тот, по словам адмирала, предал свою родину, писал непонятные книги, которые никто из присутствующих не читал и никогда читать не будет. «Аэропорту Калининграда негоже носить имя чужестранца», — пояснил свою позицию Мухаметшин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знакомы с выступлением адмирала. «Люди неравнодушны, люди спорят, это очень интересный проект. Такой накал является лучшим показателем того, что это действительно волнующая всех тема», — прокомментировал ситуацию Песков.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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7 коммент.»

  • 3889 3534
    strelez 5 декабря 2018 в 13:42 Ссылка Пометить
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    Если переименовывают аэропорты, значит кому-то это нужно. Похоже и выгодно.
    Восхитили Мурманск, Воронеж и Омск.
    Назвать а/п в честь ПетраI при том увеличивающемся объёме информации о его действительных “заслугах”… Лучше было обозначить 3-м местом.
    Николай II в Мурманске – просто издёвка над здравым смыслом.
    А уж Егор Летов, “творчество” которого мне было досель неизвестно – бред из серии про Крида, Тимати и прочую гей-гоп-компанию. Как увидел название его “проекта” “«Егор и О3,14зденевшие»…
    Интересно, кто придумал эту дурь, за которую такие страсти? Кто этот национальный герой?
    Увидите, дайте ему в морду.
    Заранее благодарен.

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    • 178 154
      mary strelez 5 декабря 2018 в 14:26 Ссылка Пометить
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      это из разряда доски Маннергейму,но там борьба сразу началась ,а тут среди других фамилий и свои увековечили-такая игра сверху бросили народу ,чтобы занять и деньги бюджетные спустить и никто не рискнет пикнуть,вместо добавки к пенсиям.

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  • 3889 3534
    strelez 5 декабря 2018 в 13:48 Ссылка Пометить
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    Авиакомпании заявили, что, якобы, все расходы по наименованиям-переименованиям берут на себя.
    Вы поверили?
    Деньги они возьмут из тумбочки?
    Эти расходу уже заложены в стоимость билетов.
    Так что банкет, на который вас пригласили, за ваш же счёт.

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  • 49 25
    smoker 5 декабря 2018 в 14:10 Ссылка Пометить
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    ГАИ в ГИБДД, милицию в полицию, города в городские округа и т.д.
    Бл@ть, идиЁты! Им что заняться больше нечем?!

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  • 3890 3535
    strelez 5 декабря 2018 в 14:25 Ссылка Пометить
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    Точно, идиЁты!
    Николай 2 (Кровавый) профукал Курилы, Сахалин, Россиюкоторуюмыпотеряли и ещё много чего.
    И.В.СТАЛИН всё это вернул, да ещё и больше.
    А ему даже места в списке не нашлось.
    Чёрная жидовская неблагодарность.
    Нет, заняться им есть чем. В т.ч. и тем, что указал Смокер.
    Я удивлён, что нет в списках Власова (генерала), Бандеры, Махно, Унгерна и многих других.
    Не говорю уж о З.Космодемьянской, Н.Гастелло, В.Талалихине, О.Кошевом, А.П.Гайдаре…тысяч других -эти фамилии инициаторам как серпом по одному месту.

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  • 178 154
    mary 5 декабря 2018 в 14:28 Ссылка Пометить
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