Потоп 17 века и его последствия: Царь Город и Охотское море.

Цель создания этой видео-статьи, познакомить широкий круг зрителей с последствиями глобальной катастрофы 17 века, в результате чего на Дальнем востоке образовалось Охотское море возраст которого не более 400 лет, и пропал самый большой город прошлого QUINZAY.

В видео-статье показана многочисленные карты на которых в начале 17 века присутствуют данные по расположению Царь Города прошлого – QUINZAY на территории современного Китая, а место современного Охотского моря занимает суша. Но буквально через сто лет ситуация на картах кардинально меняется и данные по самому большому городу Мира того времени пропадают со всех карт древности, как и сведения о Долине Пирамид Императоров, и о городах Тартар и Могол, а вместо этого появляются данные о образовании современного Охотского моря. В видео показаны глобальные изменения всех известных карт древности региона Дальнего Востока примерно за триста лет.

Все остальные подробности в видео:

Больше информации в ссылках под видео.