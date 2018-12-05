Поконы Мироздания. Алексей Орлов и Михаил Ять

Как устроено мироздание.



Алексей Орлов и Михаил Ять



Часто в комментариях нас пугают тем, что мы опять в нашем двадцати минутном ролике не успели рассказать всё про Богов или в нашем очередном сорокаминутном ролике не осветили все нюансы денежно-кредитной политики современной цивилизации.

Чтобы впредь таких вопросов не возникало, мы решили взять тему “попроще”, и в новом коротком видеоролике разобрать её полностью, до мельчайших подробностей. В этот раз наш взор упал на “очень примитивную тему”, о том какие правила управляют мирозданием. И что будет с человеком, если им следовать или их нарушать. Для того, чтобы более подробней разобраться с этими “простыми вопросами”, мы и решили записать эту передачу.



А что в итоге из этого получилось – решать Вам, наши уважаемые слушатели!



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Источник: www.youtube.com