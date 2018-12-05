Обращение Порошенко в суд ООН ― пас Западу для атаки на Россию

Источник: sputnik.by

Намерения президента Украины Петра Порошенко обратиться в Международный суд ООН по поводу инцидента в Черном море прокомментировал известный российский политический эксперт Николай Стариков.



Президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV заявил о своем намерении обратиться в Международный суд ООН в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Что стоит за этим намерением украинского лидера ― попытка поднять свой предвыборный рейтинг либо надежда на положительный вердикт традиционных покровителей? На этот вопрос радио Sputnik Беларусь ответил российский политический эксперт, писатель, публицист Николай Стариков.

«Без какой-либо надежды на помощь США и других покровителей сегодняшнего киевского режима Порошенко не обращался бы в ООН, к тому же этим он демонстрирует пас своим американским покровителям для очередной информационной атаки на Россию», ― считает эксперт.

Следует отметить, что, по мнению юристов-международников, данный суд признает свою юрисдикцию по спору, если оба государства подтвердят его полномочия в разрешении конфликта, поэтому без признания России суд ООН может отклонить иск Порошенко.

Комментарий писателя, политического эксперта Николая Старикова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

Источник: nstarikov.ru