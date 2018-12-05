Обращение Порошенко в суд ООН ― пас Западу для атаки на Россию
Источник: sputnik.by
Намерения президента Украины Петра Порошенко обратиться в Международный суд ООН по поводу инцидента в Черном море прокомментировал известный российский политический эксперт Николай Стариков.
Президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV заявил о своем намерении обратиться в Международный суд ООН в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Что стоит за этим намерением украинского лидера ― попытка поднять свой предвыборный рейтинг либо надежда на положительный вердикт традиционных покровителей? На этот вопрос радио Sputnik Беларусь ответил российский политический эксперт, писатель, публицист Николай Стариков.
«Без какой-либо надежды на помощь США и других покровителей сегодняшнего киевского режима Порошенко не обращался бы в ООН, к тому же этим он демонстрирует пас своим американским покровителям для очередной информационной атаки на Россию», ― считает эксперт.
Следует отметить, что, по мнению юристов-международников, данный суд признает свою юрисдикцию по спору, если оба государства подтвердят его полномочия в разрешении конфликта, поэтому без признания России суд ООН может отклонить иск Порошенко.
Комментарий писателя, политического эксперта Николая Старикова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
Источник: nstarikov.ru
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И Россию затаскают по этим гадким судам… Там нужна не правда,- плевать они хотели на неё, а “фактура”… Скоро, ближе к Пасхе, её ещё обвинят и в казни Христоса…
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Вячеслав , интересуюсь , смотрели ли Вы “Думу об обезьяне ” Сергея Данилова? (Не в тему). )
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Я смотрел почти все лекции этого замечательного человека и эту – тоже… Жаль, что он рано сменил мерность… И не обижай меня – не обращайся ко мне на “ВЫ”… Наши Славные Предки и к Богам, и к царям всегда обращались – на “ТЫ”… Для того чтобы понять насколько велико значение Слова и как глубоко извращен Русский язык, а через него сознание Русского Человека, достаточно разобраться в привычных всем обращениях «Ты» и «ВЫ». На святой Руси, никогда не обращались друг к другу во множественном числе. Даже к царю и богу обращались на «ТЫ», ибо на истотном языке слог «ТЫ» означает свет, а «ВЫ» — тьму. Не даром воин идя на врага, говорил «иду на «ВЫ», т.е. на тьму.
Современная наука подтвердила уникальную догадку Платона Лукашевича, о том, что звуковые колебания, влияют на состояние человека, как в положительную так и в отрицательную сторону, в зависимости от длинны излучаемой звуковой волны. Значит когда Мы говорим друг другу «ТЫ», мы зажигаем в соратниках Свет, а когда «ВЫ» — разрушаем друг друга. Звуковые колебания возбуждают или гасят нелинейные системы к осознанию и пониманию которых очень близко подошёл Платон Лукашевич.
Hа «вы» наши предки называли врагов, а сейчас это слово стало обращением к незнакомому человеку или старшему по возрасту.
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Принято. Здравия!.
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Думаю , что на сайте ЯП мало кому я буду говорить ” Ты “.
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Я ко всем на “ТЫ”… Кто ворчит, тем поясняю, почему…
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И тебе не хворать…
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“ибо на истотном языке слог «ТЫ» означает свет” – а как же пресловутый и затасканный “Ра”?
Уже не свет, нет?
“Политика партии” сменилась или “у каждого язычника своя вера”? И свои, естественно, “познания” в лингвистике?
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Надо к месту и смыслу…