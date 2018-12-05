Главная » Новости Украины и Новороссии

Обращение Порошенко в суд ООН ― пас Западу для атаки на Россию

15:47. 5 декабря 2018 Просмотров - 0 9 коммент. Опубликовал:

Источник: sputnik.by
Намерения президента Украины Петра Порошенко обратиться в Международный суд ООН по поводу инцидента в Черном море прокомментировал известный российский политический эксперт Николай Стариков.

Президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV заявил о своем намерении обратиться в Международный суд ООН в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Что стоит за этим намерением украинского лидера ― попытка поднять свой предвыборный рейтинг либо надежда на положительный вердикт традиционных покровителей? На этот вопрос радио Sputnik Беларусь ответил российский политический эксперт, писатель, публицист Николай Стариков.

«Без какой-либо надежды на помощь США и других покровителей сегодняшнего киевского режима Порошенко не обращался бы в ООН, к тому же этим он демонстрирует пас своим американским покровителям для очередной информационной атаки на Россию», ― считает эксперт.

Следует отметить, что, по мнению юристов-международников, данный суд признает свою юрисдикцию по спору, если оба государства подтвердят его полномочия в разрешении конфликта, поэтому без признания России суд ООН может отклонить иск Порошенко.

Комментарий писателя, политического эксперта Николая Старикова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 24 апреля 2016
...комитетов ассамблеи ПАСЕ в Страсбурге. Влияние...суда). Второй — обращение в международный трибунал морского права в Гамбурге. Третий — обращение в международный суд ООН в...или дискуссию с Западом. При определённых...наказ ему дал Порошенко в речи...
Новости Украины и Новороссии 15 сентября 2016
... в течение двух месяцев в Суде на основании юридических аргументов. Суд, в свою очередь, может в... Порошенко децентрализации На Украине горсовет Ивано-Франковска в ходе сессии проголосовал за обращение...
Новости Украины и Новороссии 10 октября 2017
...в ПАСЕ. 09:11 Эрдоган заснул на встрече с Порошенко...в Страсбурге во время обращения к депутатам Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ...ООН с широкими функциями, что, впрочем, игнорировалось Западом...быть признаны Лондонским судом в качестве обязательных к......
Новости Украины — сегодня 27 января 2015
...сайте Порошенко в понедельник. «Петр Порошенко призвал ...рассмотрения дела в суде. При этом... человеческое достоинство обращения или наказания,...она приходит с Запада», — подытожил политический ... в Москву Украинская делегация в ПАСЕ в...право. Обратиться...
Новости Украины — сегодня 29 января 2015
... полномочий РФ в ПАСЕ — это ...в день», — написал Порошенко в своём Instagram. Источник Эксперт: Запад хвалит Порошенко...Нафтогаз Украины» требует в суде от «Газпрома» ...в Европу. Согласно последнему докладу ООН... что телеграммы-обращения протестующих были ......
Новости Украины и Новороссии 22 декабря 2016
... украинской делегации в ПАСЕ Верховная рада ... говорится в обращении МИД, адресованном президенту Петру Порошенко и премьеру... Олейник обратился в суд по месту ... – Запад», посвященный жизни обычных людей в соседней стране... украинцев обратиться в ООН по вопросу...

9 коммент.»

  • 14885 12841
    Вячеслав 5 декабря 2018 в 16:43 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    И Россию затаскают по этим гадким судам… Там нужна не правда,- плевать они хотели на неё, а “фактура”… Скоро, ближе к Пасхе, её ещё обвинят и в казни Христоса…

    Ответить
    • 2279 2065
      жора шапов Вячеслав 5 декабря 2018 в 17:13 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Вячеслав , интересуюсь , смотрели ли Вы “Думу об обезьяне ” Сергея Данилова? (Не в тему). )

      Ответить
      • 14885 12841
        Вячеслав жора шапов 5 декабря 2018 в 17:18 Ссылка Пометить
        GD Star Rating
        loading...

        Я смотрел почти все лекции этого замечательного человека и эту – тоже… Жаль, что он рано сменил мерность… И не обижай меня – не обращайся ко мне на “ВЫ”… Наши Славные Предки и к Богам, и к царям всегда обращались – на “ТЫ”… Для того чтобы понять насколько велико значение Слова и как глубоко извращен Русский язык, а через него сознание Русского Человека, достаточно разобраться в привычных всем обращениях «Ты» и «ВЫ». На святой Руси, никогда не обращались друг к другу во множественном числе. Даже к царю и богу обращались на «ТЫ», ибо на истотном языке слог «ТЫ» означает свет, а «ВЫ» — тьму. Не даром воин идя на врага, говорил «иду на «ВЫ», т.е. на тьму.
        Современная наука подтвердила уникальную догадку Платона Лукашевича, о том, что звуковые колебания, влияют на состояние человека, как в положительную так и в отрицательную сторону, в зависимости от длинны излучаемой звуковой волны. Значит когда Мы говорим друг другу «ТЫ», мы зажигаем в соратниках Свет, а когда «ВЫ» — разрушаем друг друга. Звуковые колебания возбуждают или гасят нелинейные системы к осознанию и пониманию которых очень близко подошёл Платон Лукашевич.

        Hа «вы» наши предки называли врагов, а сейчас это слово стало обращением к незнакомому человеку или старшему по возрасту.

        Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>