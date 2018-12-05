Мозг не видит разницы между реальностью и воображением
07:57. 5 декабря 2018 Просмотров - 394 2 коммент. Опубликовал: Василий Лычковский
5 фактов о мозге, которые изменят вашу жизнь
5 фактов о мозге, которые объясняют ваше странное поведение
Наш мозг несовершенен?. Мы забываем имена людей, не можем уснуть ночью, не замечаем очевидных вещей… Нейробиолог Дин Бернетт в увлекательной книге «Идиотский бесценный мозг» рассказывает, почему у нас в голове творится такой хаос.
Доктор Дин Бернетт, известный своим чувством юмора, ведет колонку в The Guardian, где забавно объясняет процессы, происходящие в мозгу у людей.
1. Почему нам мерещится что-то жуткое
2. Почему мы не можем вспомнить, зачем шли в соседнюю комнату
3. Почему мы остро реагируем на критику
4. Почему мы сомневаемся в своих способностях
5. Почему мы не можем скрыть от других, что думаем на самом деле
Материалы группы ВКонтакте "Виртуальный Лечебник XXI века. Медиатека".
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Источник: cont.ws
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Мозг, это только орган который выполняет определённую функцию, типа печень, почки, сердце…
Мышление происходит на других уровнях.
Я, это не мой мозг!
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Всё верно: мозг всего лишь выполняет две основные функции:
1. обеспечивает работу всех органов и их синхронизацию…
2.обеспечивает деятельность ЭГО,как личности( личины,маски)…
Это пристанище безобразного ума!От которого нам сегодня всем горе…
Нас увели от понимания того,что если хочешь быть счастливым- научись слушать не ум,а Разум! Всё светлое(РА) и позитивное находится не в уме,а в Разуме!Чтобы понять это ,нужно чуточку расширить своё сознание и людине подняться на одну ступеньку выше.Всего на одну!К человечности!
В человеке важна не личность,а САМОСТЬ!