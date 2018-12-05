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Мозг не видит разницы между реальностью и воображением

07:57. 5 декабря 2018 Просмотров - 394 2 коммент. Опубликовал:

 

 

 

 

 

 

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5 фактов о мозге, которые изменят вашу жизнь

 

5 фактов о мозге, которые объясняют ваше странное поведение

Наш мозг несовершенен?. Мы забываем имена людей, не можем уснуть ночью, не замечаем очевидных вещей… Нейробиолог Дин Бернетт в увлекательной книге «Идиотский бесценный мозг» рассказывает, почему у нас в голове творится такой хаос.

Доктор Дин Бернетт, известный своим чувством юмора, ведет колонку в The Guardian, где забавно объясняет процессы, происходящие в мозгу у людей.

1. Почему нам мерещится что-то жуткое

2. Почему мы не можем вспомнить, зачем шли в соседнюю комнату

3. Почему мы остро реагируем на критику

4. Почему мы сомневаемся в своих способностях

5. Почему мы не можем скрыть от других, что думаем на самом деле

 

Материалы группы ВКонтакте "Виртуальный Лечебник XXI века. Медиатека".

 

Не только статьи, но и фотоварианты публикаций, а также флэш-медийные журналы для скачивания.

 

 

https://vk.com/club172794414

 

 

 

Источник: cont.ws

Метки: Мозг не видит разницы между реальностью и воображением
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2 коммент.»

  • 389 353
    Хан_Уман 5 декабря 2018 в 10:25 Ссылка Пометить
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    Мозг, это только орган который выполняет определённую функцию, типа печень, почки, сердце…
    Мышление происходит на других уровнях.
    Я, это не мой мозг!

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    • 10420 5511
      Lada Хан_Уман 5 декабря 2018 в 11:28 Ссылка Пометить
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      Всё верно: мозг всего лишь выполняет две основные функции:
      1. обеспечивает работу всех органов и их синхронизацию…
      2.обеспечивает деятельность ЭГО,как личности( личины,маски)…
      Это пристанище безобразного ума!От которого нам сегодня всем горе…
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      В человеке важна не личность,а САМОСТЬ!

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