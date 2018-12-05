Мозг не видит разницы между реальностью и воображением

5 фактов о мозге, которые объясняют ваше странное поведение

Наш мозг несовершенен?. Мы забываем имена людей, не можем уснуть ночью, не замечаем очевидных вещей… Нейробиолог Дин Бернетт в увлекательной книге «Идиотский бесценный мозг» рассказывает, почему у нас в голове творится такой хаос.



Доктор Дин Бернетт, известный своим чувством юмора, ведет колонку в The Guardian, где забавно объясняет процессы, происходящие в мозгу у людей.



1. Почему нам мерещится что-то жуткое



2. Почему мы не можем вспомнить, зачем шли в соседнюю комнату



3. Почему мы остро реагируем на критику



4. Почему мы сомневаемся в своих способностях



5. Почему мы не можем скрыть от других, что думаем на самом деле