Кружок диалектики (2018-2019). 03. «Единичное». М.В.Попов.

13 ноября 2018 г. под руководством доктора философских наук профессора СПбГУ М.В.Попова состоялось третье в 2018-2019 учебном году занятие Кружка любителей гегелевской диалектики по теме “Единичное”. Рассматривалось единичное как конкретно всеобщее и переход Единичного в Суждение.



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Источник: www.youtube.com