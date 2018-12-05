Главная » Видео, Мировоззрение, Образование

Кружок диалектики (2018-2019). 03. «Единичное». М.В.Попов.

19:37. 5 декабря 2018 Просмотров - 82 Нет комментариев Опубликовал:

13 ноября 2018 г. под руководством доктора философских наук профессора СПбГУ М.В.Попова состоялось третье в 2018-2019 учебном году занятие Кружка любителей гегелевской диалектики по теме “Единичное”. Рассматривалось единичное как конкретно всеобщее и переход Единичного в Суждение.

Желающие вступить в Рабочую партию России, читайте Программу и Устав на сайте партии и пишите на почту fra-len@mail.ru
___

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Ситуация с жизнью в Беларуси: Плохо. Непросто. Тяжело и Страшно.
Заранее предупреждаю - я Белорус! Я крайне субъективен, ибо сужу по опыту своих родных и близких и себя горячо любимого. Не пытайтесь найти тут объективность. Она обитает в других местах. Родился, вырос, живу и тружусь в РБ. И посему имею право и буду ...
Азбука русских изобретений
... цилиндрические (В.Шухов); радиоприёмник (А.Попов); растровый ультразвуковой микроскоп (С.Соколов...-istorija-lampochki.html А.С. Попов (изобретатель Радио) http://www.nkj...
Кошмар ! Замещающая миграция
Власть обрекает коренное население России на вымирание... об этом уже открыто и без стеснения официально заявляют представители этой "власти людоедов"... заменить нас планируют (и эти планы уже осуществляются) многомиллионными стадами безмолвных, ...
Алгоритмы открытий. Часть 5
Мы познакомим вас с некоторыми из инструментов решения научных задач, чтобы вы сами в творческом акте смогли почувствовать свою причастность к открытию истины или пути к ней. Тогда понятая вами информация станет вашим знанием... Адаптация: свой среди ...
Пикет против вакцинации в г.Чите
30 апреля 2011 года в городе Чите состоялась акция протеста против проведения вакцинации россиян. Акция была организована группой граждан, где с инициативой выступило Русское общественное движение «Возрождение. Золотой Век». Участниками пикета стали не ...
«Бунтующие вагины» получили по заслугам
Преступление «девушек» из группы «Бунтующие вагины» получило должную оценку. Два года колонии. Есть в России такая поговорка – «хорошо, но мало». В данном случае все наоборот. Мало, но хорошо. Законодательство России нуждается в корректировке. В нем нет ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>