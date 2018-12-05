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Как влияет кино и музыка на жизнь человека. Андрей и Татьяна Шадровы. Часть 2

08:49. 5 декабря 2018 Просмотров - 88 Нет комментариев Опубликовал:

Музыка и жизнь человека.

Авторы- сказители – Андрей и Татьяна Шадровы
Часть 1 – https://youtu.be/R-8akiiEq_k

Музыка – великая сила человечества! Каждый жанр музыки оказывает своё воздействие на здоровье и психику человека. Каждое слово, спетое или даже услышанное в песне, имеет своё влияние на судьбу не только исполнителя, но и слушателя!
О чём поёшь, так и живёшь!
Что излучаешь то и получаешь!
Об этом и многом другом в нашей беседе!

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Источник: www.youtube.com

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