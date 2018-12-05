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Как правильно учить языки

12:34. 5 декабря 2018 Просмотров - 207 Один комментарий Опубликовал:

Почему в современной системе образования применяется неправильный подход к изучению языка?

Учить языки – это сложно. И пусть это видео не покажется “лёгким” решением. Оно простое, но не лёгкое. У вас не получится выучить язык за 20 минут в день. И даже за час в день. Это труд, работа. Это занятие требует глубочайшего погружения в процесс и абсолютной самоотверженности.

В видео не затронуто множество тем, например, не сказано о важности мотивации, не раскрыты сути конкретных техник, не даны ссылки на “прикольные” ресурсы, и не сделано много чего ещё. Но так и задумано.

Основная тема видео – это фундаментально неправильный подход к изучению языка в современной системе образования. Это другое направление и оно может быть для вас полезным.

О том, как слово воздействует на жизнь человека, читайте в книге:

Язык наш как объективная данность и как культура речи, Внутренний Предиктор СССР

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Простые Мысли

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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Один комментарий»

  • 181 161
    Мама 5 декабря 2018 в 15:43 Ссылка Пометить
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    На 100% выучить совр. английский язык невозможно, ведь там около 250 диалектов. В каждом языке присутствует слэнг -специфические разговорные формы, которые требуют запоминания и не поддаются логике.
    Все языки образованы из единого государственного русского языка на латинице (его литераторы называли всяко: и старым французским и старым английским (язык Шекспира: как пишется, так и слышится). В каждой провинции (галлии, окраине) был свой диалект, но в управлении использовался государственный единый язык.
    Деградация цивилизации в начале 20 веке привела к раздроблению единого языка на упрощённые формы для разных территорий. Например появился новый английский язык с ужасно неудобным искаверканным произношением.
    Перевод с РУСКОГО на русский:
    Словарь фран.-рус. https://ia601408.us.archive.org/21/items/dictionnairefra00makagoog/dictionnairefra00makagoog.pdf
    https://archive.org/stream/dictionnairefra00makagoog#page/n7/mode/2up

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