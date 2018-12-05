Как правильно учить языки
Почему в современной системе образования применяется неправильный подход к изучению языка?
Учить языки – это сложно. И пусть это видео не покажется “лёгким” решением. Оно простое, но не лёгкое. У вас не получится выучить язык за 20 минут в день. И даже за час в день. Это труд, работа. Это занятие требует глубочайшего погружения в процесс и абсолютной самоотверженности.
В видео не затронуто множество тем, например, не сказано о важности мотивации, не раскрыты сути конкретных техник, не даны ссылки на “прикольные” ресурсы, и не сделано много чего ещё. Но так и задумано.
Основная тема видео – это фундаментально неправильный подход к изучению языка в современной системе образования. Это другое направление и оно может быть для вас полезным.
О том, как слово воздействует на жизнь человека, читайте в книге:
Язык наш как объективная данность и как культура речи, Внутренний Предиктор СССР
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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На 100% выучить совр. английский язык невозможно, ведь там около 250 диалектов. В каждом языке присутствует слэнг -специфические разговорные формы, которые требуют запоминания и не поддаются логике.
Все языки образованы из единого государственного русского языка на латинице (его литераторы называли всяко: и старым французским и старым английским (язык Шекспира: как пишется, так и слышится). В каждой провинции (галлии, окраине) был свой диалект, но в управлении использовался государственный единый язык.
Деградация цивилизации в начале 20 веке привела к раздроблению единого языка на упрощённые формы для разных территорий. Например появился новый английский язык с ужасно неудобным искаверканным произношением.
Перевод с РУСКОГО на русский:
Словарь фран.-рус. https://ia601408.us.archive.org/21/items/dictionnairefra00makagoog/dictionnairefra00makagoog.pdf
https://archive.org/stream/dictionnairefra00makagoog#page/n7/mode/2up