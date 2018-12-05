Как правильно учить языки

Концептуал СМИ Почему в современной системе образования применяется неправильный подход к изучению языка?

Учить языки – это сложно. И пусть это видео не покажется “лёгким” решением. Оно простое, но не лёгкое. У вас не получится выучить язык за 20 минут в день. И даже за час в день. Это труд, работа. Это занятие требует глубочайшего погружения в процесс и абсолютной самоотверженности.



В видео не затронуто множество тем, например, не сказано о важности мотивации, не раскрыты сути конкретных техник, не даны ссылки на “прикольные” ресурсы, и не сделано много чего ещё. Но так и задумано.



Основная тема видео – это фундаментально неправильный подход к изучению языка в современной системе образования. Это другое направление и оно может быть для вас полезным.



О том, как слово воздействует на жизнь человека, читайте в книге:

Язык наш как объективная данность и как культура речи, Внутренний Предиктор СССР

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